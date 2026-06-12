만 18세 당구 천재 김영원, PBA-LPBA 챔피언십 우승으로 통산 4승 달성

만 18세의 당구 천재 김영원이 프로당구 2026-2027 2차 투어 '국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십' 남자부 결승에서 '베트남 강호' 응오딘나이를 세트 점수 4-2로 꺾고 우승을 차지했다. 시즌 첫 승리를 거둔 김영원은 상금 1억원을 챙겼으며, 통산 4승으로 다승 공동 3위에 올랐다. 경기에서 김영원은 4세트와 6세트에서 강한 집중력을 보이며 승부를 결정지었고, 응오딘나이는 결승전에서의 압박감을 아쉬워했다. 김영원은 애버리지 1.7 이상을 목표로 성장을 다짐했다.

만 18살의 당구 천재 김영원 이 2026-2027 PBA -L PBA 챔피언십 남자부 결승에서 베트남의 응오딘나이 를 세트 점수 4-2로 꺾고 우승을 차지했다. 이는 김영원 의 통산 네 번째 우승으로, 시즌 첫 승리를 기록하면서 상금 1억원을 획득했다.

그는 이로써 통산 상금 5억 7100만원으로 6위에 올랐고, 다승 부문에서는 공동 3위를 기록하며 프로 당구 무대에서 확고한 위상을 다졌다. 경기 내용을 보면, 김영원은 4세트에서 9점을 올리며 15-3으로 압도적인 승리를 거두었고, 5세트는 상대의 하이런(9점)에 잠시 밀렸으나 6세트에서 1이닝 7점, 2이닝 5점을 기록하며 결승을 마무리했다. 응오딘나이는 준결승에서 김준태를 꺽으며 애버리지 3.000의 '웰컴톱랭킹' 상을 받았지만, 결승에서는 집중력에서 김영원에게 밀리며 준우승에 머물렀다.

김영원은 경기 후 "아직 정상급 선수들과 비교해 높은 애버리지는 아니다"라고 말하며 애버리지 1.7 이상을 목표로 제시했고, 응오딘나이는 "압박감 속에 100% 실력을 발휘하지 못했다"고 아쉬움을 드러냈다. 이번 우승으로 김영원은 18세의 나이로 이미 최정상급 선수 반열에 올라섰으며, 당구계의 새로운 희망으로 주목받고 있다





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