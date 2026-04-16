마흔 해의 우정, 그리고 떠나보낸 올레길의 별

올레길의 개척자이자 자생적 페미니스트였던 서명숙 이사장의 갑작스러운 부고 소식에 망연자실한 저자가 40년 간 이어온 우정과 삶의 진실, 그리고 죽음에 대해 깊이 성찰한다.

올레 이사장 서명숙 의 부고를 처음 접했을 때, 나는 그것이 오보이기를 바랐다. 불과 한 달 반 전까지만 해도 우리는 마지막으로 안부를 주고받았고, 그때만 해도 아무런 낌새도 없었다. 하지만 한 시간도 채 지나지 않아, 여기저기서 서명숙 이사장의 부고 소식이 들려왔다. 그녀는 3월 말 옆구리 통증으로 병원에 갔었고, 4월 7일 호스피스 병동에서 숨을 거두었다.

너무나 황망한 소식에 나는 서둘러 비행기표를 예매했다. 하지만 주말을 끼고 제주도를 왕복하는 1박 2일 표를 구하는 것은 마치 아이돌 공연이나 추석 귀성 열차표를 예매하는 것처럼 어려운 일이었다. 새로고침을 반복하며 간신히 표 한 장을 구할 수 있었지만, 결국 빈손으로 돌아와야 했다. 공항으로 가는 도중, 제주도의 강풍으로 모든 항공편이 결항되었다는 메시지를 받았다. 전국에 비가 내렸고, 나는 떨리는 몸을 이끌고 집으로 돌아왔다. 조금 울었던 것 같은데, 그것이 추위 때문인지 아니면 슬픔 때문인지 제대로 분간할 수조차 없었다.

우리의 인연은 40년 전으로 거슬러 올라간다. 그때는 담배 없이는 세상의 즐거움을 논할 수 없었던 시절이었고, 나는 줄담배를 피우던 시절, 그 때문에 드라마 속 한 장면처럼 남학생에게 따귀를 맞거나 술 세례를 받기도 했던, 또 다른 야만의 시대였다. 우리는 남성의 폭력에 맞서 어떻게 복수할까 고민했고, 결국 '여성문제연구회' 같은 동아리를 만들어낸 자생적 페미니스트들이었다. 지금도 나는 내가 그 여성 연대의 계보 끝자락 어딘가에 놓여 있다고 느낀다. 시시콜콜한 안부를 챙기는 막역함은 없었으나, 자매애의 기억만은 늘 특별했다. 언니가 올레길을 연 후 우리는 종종 만나 '놀멍쉬멍' 걸으며 우리의 공통된 기억을 소환하곤 했다. 하지만 그것은 흔히 말하는 '후일담'과는 달랐다. 후일담이 지나간 시간을 박제하거나 과거를 소모하는 봉합의 언어라면, 우리가 불러낸 것은 '내가 알아야 할 모든 것은 그 시절에 배웠다'는 감각, 의식 밑에 흐르는 무의식이나 자본의 교환 아래 숨 쉬는 증여의 원리 같은, 우리 존재를 지탱하는 어떤 원형(Archetype)에 대한 환기였다.

세월이 많이 흘렀고, 사회적 성취와 상관없이 우리 몸과 마음에는 일상의 고단함과 관계의 상처들이 지층처럼 켜켜이 새겨져 있었다. 가끔씩 우리는 그 내밀한 것들을 살짝 내보이고, 다시 슬쩍 수습하면서 서로를 위로했다. 외모도 많이 달라졌다. 언니는 점점 더 제주 자연을 닮은 원색의 두건과 팔찌 등으로 블링블링해졌고, 나는 철학이 아니라 아픈 무릎 때문에 '놀멍쉬멍' 할 수밖에 없는 몸이 되었다. 그리고 나는 담배를 끊었고, 언니는 술을 끊었다. 우리가 제주 바다를 보면서 나눈 마지막 이야기는 '노년의 로맨스'였다. 사랑과 이별에 델 만큼 덴 나이에 도발적으로 꿈꾸는 노년 로맨스. 나는 언니에게 '언니는 너무 유명해서 아마 성공하기 힘들 거야'라면서 놀려댔다. 그날 우리는 서귀포 바다가 보이는 언니의 작은 집에서 술 없는 밥을 함께 먹고 헤어졌다. 그날이 마지막이었다.

언니의 영결식이 열던 시간, 마음이 헛헛했던 나는 류이치 사카모토의 마지막을 다룬 다큐멘터리를 보러 갔다. 그도 언니처럼 오래된 암이 재발했고, 시한부 6개월 선고를 받았다. 그는 그날 일기장에 '내 인생이 끝났다'고 썼다. 하지만 그는 고민했다. 담담히 운명에 순응할 것인가? 부작용을 견디며 5년을 벌 것인가? 안락사를 선택할 것인가? 결국 그는 치료를 받으며 더 버티기로 결심했다. 그렇게 6개월을 3년 6개월로 늘리면서 그는 사위어가는 삶을 가장 간결하고 철학적인 음악으로 번역해냈다. 그에 비해 죽음 앞에 속수무책이었던 언니. 지독한 통증을 덜 겪었으니 다행인가, 아니면 아무것도 할 수 없었으니 안타까운가. 나는 잘 모르겠다. 다만 확실한 것은 죽음의 모습은 아무도 예측할 수 없다는 것이다. 죽음, 평생 풀 수 없는 숙제. 어쩌면 우리가 이 지구별에 온 이유는 태어남도 죽음도 실은 아무런 의미가 없다는 그 허무한 숙제를 각자의 방식으로 풀기 위함일까? 명숙 언니의 갑작스러운 부재 앞에서, 나는 다시 그 아득한 숙제를 펼쳐 든다.

이희경 인문학공동체 문탁네트워크 대





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