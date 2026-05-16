마틴 스코세이지의 갱스 오브 뉴욕, 이민자의 도시에서 쓴 잔혹한 정체성의 기록

거장 마틴 스코세이지 감독이 20년간의 집념으로 완성한 영화 갱스 오브 뉴욕을 통해, 19세기 뉴욕의 혼돈 속에서 펼쳐진 토착파와 이민자 집단의 처절한 생존 투쟁과 정체성 갈등을 분석합니다.

하얀 눈이 소복하게 내려앉은 뉴욕의 거리는 고요함 속에 팽팽한 긴장감이 감돌고 있었습니다. 신부복을 입은 남자 발론 프리스트와 그의 곁을 지키는 데드 레빗츠 조직원들은 비장한 표정으로 맞은편을 노려보고 있었고, 그들의 손에는 도끼와 낫, 칼과 몽둥이가 들려 있었습니다.

이에 맞서는 이들은 토착파 바워리 보이즈였으며, 그들의 수장인 윌리엄 커팅, 일명 빌 더 부처는 기괴한 의안과 높은 모자를 쓴 채 공포스러운 분위기를 자아냈습니다. 1846년 뉴욕의 파이프 포인츠라는 거리에서 펼쳐진 이들의 대립은 단순한 조직 간의 싸움을 넘어, 당시 뉴욕을 지배하려 했던 토착민과 이민자들 사이의 생존을 건 명운의 결투였습니다. 이 강렬한 오프닝으로 시작되는 영화 갱스 오브 뉴욕은 거장 마틴 스코세이지 감독이 무려 20년이라는 긴 시간 동안 준비하고 고뇌하여 완성한 대작입니다.

영화는 빌 더 부처에게 아버지를 잃은 암스테르담의 복수극을 중심으로 1840년대부터 1860년대까지 뉴욕이라는 도시가 어떻게 형성되었는지, 그리고 그 안에서 이민자들이 겪어야 했던 정체성의 혼란과 투쟁을 입체적으로 그려내고 있습니다. 마틴 스코세이지 감독이 이 이야기에 매료된 것은 그의 어린 시절 경험에서 비롯되었습니다. 이탈리아계 이민자의 후손인 그는 뉴저지 퀸즈의 리틀 이탈리아에서 성장하며, 자신의 뿌리가 어디에 있는지에 대해 깊은 의문을 품었습니다.

어느 날 우연히 방문한 올드 세인트 페트릭 성당의 낡은 묘비와 자갈길, 그리고 오래된 지하실을 보며 그는 뉴욕이라는 도시가 자신들보다 먼저 온 수많은 이들의 희생과 갈등 위에 세워졌음을 깨달았습니다. 이러한 호기심은 1970년 허버트 애즈베리의 저서 갱스 오브 뉴욕을 읽으며 구체적인 확신으로 변했고, 그는 1979년에 판권을 구매한 뒤 23년이라는 집요한 준비 끝에 스크린에 이 세계를 구현해냈습니다. 영화 속 빌 더 부처의 모델이 된 윌리엄 풀은 실제 바워리 보이즈의 수장이었으며, 정육점 주인 출신이라는 배경 덕분에 부처라는 별명을 얻었습니다.

그는 단순한 깡패를 넘어 노우 낫씽 운동의 핵심 인물로서, 미국 땅의 주인은 오직 백인 앵글로색슨 프로테스탄트여야 한다는 극단적인 네이티비즘과 반가톨릭주의를 전파하며 정치적인 세력을 확장했던 인물이었습니다. 반면 데드 레빗츠의 수장인 존 모리시는 아일랜드 이민자 출신의 가톨릭 신자로, 빌 더 부처와는 완전히 대척점에 서 있었습니다. 그는 이민자들을 포섭하여 정치적 이득을 취했던 태머니 홀의 행동대장 역할을 하며, 소외된 이민자들의 권익과 생존을 도모했습니다.

두 조직의 갈등은 1850년대에 이르러 극에 달했고, 결국 1857년 독립기념일에 벌어진 대규모 습격 사건은 뉴욕 민병대가 투입될 정도로 처참한 유혈 사태로 이어졌습니다. 스코세이지 감독은 이러한 실제 역사적 사건들을 모티브로 삼아, 국가 권력이 이민자들을 어떻게 이용하고 버렸는지, 그리고 그 야생 같은 환경 속에서 민중들이 어떻게 끈질기게 살아남았는지를 조명했습니다. 특히 영화의 주요 배경이 되는 올드 브루어리는 실제 존재했던 맥주 양조장으로, 금융 공황 이후 수천 명의 이민자가 뒤엉켜 살던 지옥 같은 빈민가였습니다.

낙원의 광장이라는 역설적인 이름의 장소에서 매일같이 벌어진 갱들의 전쟁은 당시 뉴욕이 품고 있었던 모순과 잔혹함을 상징적으로 보여줍니다. 뉴욕은 본래 레나페 족의 터전인 마나하타였으나, 네덜란드와 영국의 지배를 거치며 현재의 모습으로 변모했습니다. 독립 전쟁 이후 미국의 초대 수도 역할을 하기도 했던 뉴욕은 이후 금융과 무역의 중심지로 성장하며 전 세계 가난한 이민자들을 끌어들이는 디아스포라의 용광로가 되었습니다. 아일랜드 대기근을 피해 온 이들, 독일의 혁명 실패로 망명한 지식인들, 그리고 이탈리아의 소작농들이 이곳으로 모여들었습니다.

영화 속 빌 더 부처는 스스로를 진짜 미국인이라 칭하며 선민의식을 가졌지만, 사실 그 역시 이민자의 뿌리를 가진 존재였습니다. 이는 정체성이라는 것이 결국 생존을 위해 만들어낸 허구적인 틀일 수 있음을 시사합니다. 암스테르담이 복수를 위해 정체를 숨기고 빌 더 부처의 신임을 얻는 과정에서 느끼는 갈등은, 뿌리 없는 자가 느끼는 불안함과 안정에 대한 갈망을 동시에 보여줍니다. 영화의 대단원은 1863년 남북전쟁 당시 강제 징집에 반대하며 일어난 뉴욕 폭동과 함께 찾아옵니다.

한때 도시를 지배했던 바워리 보이즈와 데드 레빗츠의 권력은 이미 퇴색되었고, 연방 정부의 군대가 도시를 초토화하는 아수라장 속에서 두 남자는 오직 사적인 복수를 위한 최후의 결투를 벌입니다. 빌 더 부처는 진정한 미국인으로 죽게 되어 다행이라는 유언을 남기며 숨을 거두고, 암스테르담은 비로소 아버지의 복수를 완성합니다. 이 비극적인 결말은 개인의 원한보다 거대한 시대의 흐름과 국가의 폭력이 더 잔인했음을 역설합니다. 갱스 오브 뉴욕은 단순한 시대극을 넘어, 이민자들의 피와 눈물 위에 세워진 현대 뉴욕의 토대를 성찰하게 하며, 인간이 가진 생존 본능과 정체성에 대한 깊은 질문을 던지는 작품입니다





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