마티아스 괴르네·선우예권, '겨울나그네' 전곡 합주 무대… 현대인의 고독과 위로를 노래하다

독일 바리톤 마티아스 괴르네와 한국 피아니스트 선우예권이 슈베르트 연가곡 '겨울나그네' 전곡을 연주하는 합동 콘서트가 열린다. 두 음악가는 기자간담회에서 작품이 현대 사회의 불안과 고독에 대한 성찰을 제공할 것이며, 슈베르트의 해석에서 긍정적 메시지를 찾는다고 밝혔다.

독일의 저명한 바리톤 가수 마티아스 괴르네 (59)와 한국의 피아니스트 선우예권 (37)이 오는 21일 서울에서 슈베르트 의 연가곡 ' 겨울나그네 ' 전곡을 합동으로 연주하는 콘서트가 개최된다. 이번 공연은 한세예스24문화재단의 ' 한세 클래식 리트 ' 프로젝트의 두 번째 행사로, 두 사람은 각각 독일 가곡 과 슈베르트 연가곡 분야에서 세계적인 권위를 인정받는 음악가들이다.

마티아스 괴르네는 슈베르트 연가곡 녹음으로 타임지가 선정한 '올해의 베스트 음반'을 받은 바 있으며, 선우예권은 슈베르트 작품에 대한 남다른애정으로 '슈베르트 덕후'라고 불릴 정도로 그의 곡을 잘 해석한다. 두 사람은 기자간담회에서 '겨울나그네'가 현대 사회의 고독과 불안에 대한 위로와 성찰을 제공할 수 있다고 강조했다. 마티아스 괴르네는 "한국에서 사람들이 핸드폰만 보고 서로 대화하지 않는 모습을 보니 세계의 종말이 올 수 있다"며, "인공지능 시대에 인간의 존재와 고통을 다시 생각하게 하는 이 작품이 신선하게 다가올 것"이라고 말했다.

'겨울나그네'는 빌헬름 뮐러의 시에 슈베르트가 곡을 붙인 24개의 연가곡으로, 사랑에 실패한 청년이 눈 덮인 길을 방랑하며 고독과 절망, 삶과 죽음에 대해 사유하는 과정을 담고 있다. 괴르네는 이 작품의 해석에 대해 긍정적 관점을 내놓았다. 그는 슈베르트가 곡 중 마지막 리트에서 주인공이 또 다른 사람을 만나는 장면을 넣어 고독 속에도 희망의 가능성을 남겼다고 분석하며, "슈베르트는 우울 속에서도 희망을 찾으려 노력했고 그래서 나는 긍정적인 마음으로 연주한다"고 설명했다.

선우예권은 괴르네와의 협업에 대해 "오랫동안 존경해온 성악가의 목소리를 옆에서 들으며 세밀한 뉘앙스와 다이내믹을 배울 수 있는 축복"이라고 팬심을 드러냈다. 괴르네는 '겨울나그네'가 공감대를 형성하는 이유로 "누구나 인생이 항상 행복할 수 없다는 것을 알기 때문"이라고 말하며, 주인공 방랑자가 고통의 시간을 겪지만 과거를 뒤로하고前进하는 모습이 세계 어디서나 감동을 준다고 덧붙였다. 이번 공연은 두 명의 슈베르트 전문가가 만나 작품에 대한 깊이 있는 해석을 선보일 것으로 기대를 모은다. 기사는 최민지 기자가 작성했다





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