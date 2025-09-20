마크롱 부부, 허위 사실 유포 명예훼손 소송서 과학적 증거 제출 예정

브리지트 마크롱 여사의 성별 관련 허위 주장에 대한 명예훼손 소송에서 마크롱 대통령 부부가 과학적 증거를 제출할 예정이다. 미국 인플루언서 캔디스 오언스를 상대로 한 소송으로, 허위 정보 유포에 대한 강력한 대응을 보여준다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 부인 브리지트 마크롱 여사가 성별 관련 허위 사실 유포에 대한 명예훼손 소송에서 과학적 증거 를 제출할 예정이다. 영국 BBC 방송은 18일(현지시간) 보도를 통해 이 같은 사실을 전했다. 이는 브리지트 여사가 남성으로 태어났다는 허위 주장을 퍼뜨린 미국 보수 성향 인플루언서 캔디스 오언스 를 상대로 제기한 명예훼손 소송의 일환이다. 마크롱 대통령 부부의 법률 대리인에 따르면, 부부는 오언스를 상대로 한 소송에서 전문가 증언을 포함한 과학적 성격의 증거들을 내놓을 계획이다. 톰 클레어 변호사는 BBC 팟캐스트 인터뷰에서 “과학적 성격의 전문가 증언이 재판에서 나올 것”이라고 밝혔다. 그는 “그런 사진들이 존재하며 법정에서 제시될 것”이라며 브리지트 여사의 임신 및 자녀 양육 사진도 증거로 제출될 가능성을 시사했다. 이러한 조치는 오언스의 지속적인 허위 사실 유포에 대한 강력한 대응으로 풀이된다.

유튜브와 인스타그램에서 수백만 명의 팔로워를 보유한 오언스는 이들 채널을 통해 브리지트 여사가 남성으로 태어났다는 주장을 반복적으로 제기해왔다. 오언스는 브리지트 여사가 ‘장 미셸 트로뉴’라는 이름으로 태어났으며 성전환을 했다고 주장하는 등, 근거 없는 억측을 쏟아냈다. 심지어 마크롱 대통령과 부부가 사실상 혈연 관계라는 의혹을 제기하고, 대통령 본인이 미국 중앙정보국(CIA)의 인간 실험 혹은 정부 주도의 정신 조작 프로그램의 산물이라는 황당한 의혹까지 제기했다. 마크롱 대통령 부부는 이러한 오언스의 행위로 인해 명예와 사생활에 심각한 피해를 입었다고 판단, 지난 7월 미국 법원에 소송을 제기했다. 소송에서 마크롱 대통령 부부는 오언스가 “허위 사실을 지속적으로 유포해 명예와 사생활에 심각한 피해를 끼쳤다”는 입장을 분명히 했다. 이에 맞서 오언스 측은 마크롱 대통령 부부의 청구를 기각해달라는 신청을 내고 대응에 나섰다. 오언스 변호인단은 오언스가 당시 발언 내용을 사실이라고 믿었다고 주장하며, 표현의 자유와 정치적 비판의 자유가 보장돼야 한다는 논리를 내세우고 있다. 이들의 주장은 허위 사실 유포에 대한 책임 회피 시도로 해석될 수 있다. 마크롱 대통령 부부 측은 이러한 오언스의 주장에 대해 적극적으로 반박하며, 소송을 통해 진실을 밝히고 명예를 회복하겠다는 의지를 보이고 있다. 이번 소송은 단순히 개인의 명예훼손 문제를 넘어, 허위 정보 유포와 그에 따른 사회적 파장에 대한 경각심을 일깨우는 중요한 사례가 될 것으로 보인다. 특히, 소셜 미디어를 통해 빠르게 확산되는 허위 정보의 위험성을 보여주는 단적인 예시로, 향후 유사한 사건에 대한 법적 대응과 사회적 논의에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 브리지트 여사의 성별 관련 증거 제출 계획은, 허위 사실 유포에 대한 강력한 대응 의지를 보여주는 동시에, 법정에서 과학적 증거의 중요성을 강조하는 계기가 될 것으로 보인다. 마크롱 대통령 부부는 이번 소송을 통해 허위 정보에 굴하지 않고 진실을 밝히겠다는 의지를 확고히 하고 있으며, 이는 공공의 이익을 위한 중요한 발걸음으로 평가된다. 소송 과정에서 제시될 과학적 증거들이 어떤 형태로 공개될지, 그리고 재판 결과가 어떻게 나올지에 대해 많은 사람들의 관심이 집중되고 있다. 이번 소송은 프랑스 국내뿐 아니라 전 세계적으로도 주목받는 사건이 될 것이며, 허위 정보 유포 문제에 대한 경각심을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다





