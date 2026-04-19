마침표를 찍는 마음, 닭을 찢는 마음

시민 기자의 글을 다듬는 편집자의 일상과, 닭개장 사장님의 음식에 대한 정성을 통해 번거로움을 감수하고 완성도를 추구하는 '마음'을 조명한다. AI 시대에도 변치 않는 인간의 정성과 노동의 가치를 이야기한다.

마침표 를 찍는 마음, 닭을 찢는 마음 문장의 끝은 마침표 다. 언제나 있어야 할 자리에 굳건히 찍히는 확신의 부호. 하지만 문장 끝에 마침표 하나 없는 글을 마주했을 때, 나는 생각한다. 왜 찍지 않았을까. 그러나 편집자의 일상에서 이런 질문은 사치다. 나의 임무는 틀린 것을 바로잡고, 기사로 내보낼 글의 빈 마침표 를 채우는 것. 그것이 내가 해야 할 일이니까. 마지막 문장까지 수십 개의 마침표 를 찍으며 문득 깨닫는다. 참 번거로운 일이라고. 하지만 완성된 글로 세상에 내보내기 위해서는 반드시 거쳐야 할 과정. 편집이란 본래 이러한 번거로움을 숙명으로 안고 가는 일이다. 퇴고를 게을리하는 사람이라면, 아마도 이 번거로움을 피하고 싶었기 때문일지도 모른다.

음식의 맛을 지키는 비결 역시 마찬가지였다. 우연히 TV에서 나와 같은 마음으로 일하는 사람을 보았다. 충남 당진의 한 닭개장 식당 사장님. 그는 장모님으로부터 20년간 이어져 온 식당을 6년째 운영하고 있었다. 닭개장의 기본은 신선한 닭이라 말하며, 그는 소량으로 나눠 매일 여러 번 닭을 삶아 준비한다고 했다. 닭 삶는 과정에서 나오는 육수는 매번 신선하게 사용하며, 새벽 4시 반에 출근해 닭을 삶고 손질하고 찢는 과정을 반복한다고 했다. 음식의 신선도를 높이기 위해, 번거로움에도 불구하고 두세 시간마다 손으로 닭을 찢는다고. 또한, 야채의 식감을 살리기 위해 10인분 정도씩 나눠 끓인다고 했다. 그는 이러한 번거로움 덕분에 손님들이 찾아주고 맛을 유지한다고 믿고 있었다. 편리함만을 좇았다면 닭을 한꺼번에 삶고 살을 찢는 방식을 택했을 것이다. 하지만 그는 음식 맛을 최우선으로 생각했기에, 매일 번거로운 과정을 반복하고 있었다. 마치 내가 다양한 편집 요소를 빠뜨리지 않고 매일 고쳐 쓰는 것처럼. 음식에 대한 그의 정성은, 손님들이 가장 잘 알아볼 것이다.

마침표가 하나도 없는 글을 쓴 사람도, 마침표가 채워진 문장의 아름다움을 느꼈을까. 닭을 삶고 살을 찢고 다시 야채를 넣어 끓이는 수고로움이 담긴 영상을 보며, 나는 다시 나의 일로 돌아왔다. 출근부터 퇴근까지, 내 모니터에는 수십 개의 글이 놓인다. 누군가가 한 자 한 자 고심해서 썼을 이야기들. '이런 걸 글이라고 할 수 있을까', '이게 이야기가 될까', '내가 이런 글을 써도 될까', '누가 공감해 줄까' 하는 걱정과 불안이 담긴 글들이, 때로는 자신감과 자기애가 넘치는 글들이 내 손길을 기다린다. 편집은 곧 퇴고의 시간이다. 글쓴이가 미처 발견하지 못한 오류를 잡아내고, 글을 정돈하는 시간. 마침표 없는 문장부터 쉼표, 따옴표, 괄호, 가운뎃점, 인용 표시, 사진 입력까지. 수없이 많고 자잘하지만 결코 건너뛸 수 없는 일들을 번거롭지만 반복한다. 때로는 신나고 즐겁지만, 때로는 고단하고 지겹고 하찮게 느껴지기도 한다. '이런 것까지 해야 하나' 싶은 일들을 매일 해낸다. 어떤 날에는 '이건 일이 아니라 수련'이라는 생각마저 든다. 계속해야 하기에, 하기 싫다고 안 해도 되는 일이 아니기에. 포기하지 않고 견뎌야 하는 시간이기 때문이다.

하지만 참으로 신기한 것은, 좋은 글 앞에서는 내 마음이 180도 달라진다는 것이다. 귀한 그릇을 다루듯 조심조심, 한 글자 한 글자 받들게 된다. 내 마음을 좋은 방향으로 이끄는 글, 숨을 고르며 생각에 잠기게 하는 글, 과거의 기억을 떠올리게 하는 글, '나만 그런 것이 아니구나' 하는 공감을 불러일으키는 글, 현재의 나를 돌아보고 미래를 생각하게 하는 글, 나도 한번 써볼까 하는 용기를 주는 글 앞에서는 고치고 다듬는 일이 싫지 않다. 번거로운 적은 많았지만, 그 번거로움에 지고 싶었던 적은 없었다. 그렇기에 나는 20년 넘게 이 일을 하고 있을 것이다. 손님들에게 맛있는 닭개장을 제공하기 위해 매일 닭을 삶고 살을 찢는 사장님의 마음과, 번거로움에 굴하지 않고 꿋꿋이 버텨 완성도 있는 글을 만들고 싶은 내 마음이 조금 닮아 보인 것은 바로 그 때문이다. 언젠가 이 일을 그만두게 될 때를 상상해 본다. 마지막 글, 마지막 문장에 마침표를 찍는 그 순간. 어쩌면 조금 그리워질지도 모르겠다. 무언가 떠나고 나면 늘 아쉬움이 남는 법이니까. 그러니 할 수 있는 지금, 최선을 다해야 한다. 내 글이 아닌 남의 글에 찍는 마침표 하나하나, 홀가분한 마음으로 편집 완료 버튼을 누르는 마우스에도. 가게 문 닫을 때까지 찾아온 손님들에게 맛있는 음식을 내주기 위해 노력하는 사장님처럼, 나 역시 번거로운 퇴고의 과정을 무심하게 지나치고 싶지 않다. 쓰는 사람이라면 응당 당연한 일이다.





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