마지막 국외 거주 독립유공자 고 이하전 지사, 104세 일기로 고국 품에 안기다

미국에서 별세한 최고령 독립유공자 고 이하전 지사의 유해가 고국으로 돌아와 대전현충원에 안장되었습니다. 조국 독립을 위해 일생을 헌신했던 지사의 숭고한 발자취와 봉환 과정을 상세히 전합니다.

지난 2월 4일 오전 미국 샌프란시스코 자택에서 104세를 일기로 별세한 고 이하전 지사가 영면에 들었습니다. 고인은 생존해 계셨던 마지막 국외 거주 독립유공자 로, 그의 타계는 우리 현대사의 한 장이 넘어가는 상징적인 사건으로 기록되었습니다. 고인의 유해는 마침내 고국으로 송환되어 22일 대전현충원 독립유공자 제6묘역 50호에 정식으로 안장되었습니다. 이번 봉환은 단순히 한 분의 독립운동가를 모시는 차원을 넘어, 조국의 독립을 위해 헌신했던 이들의 희생을 끝까지 기억하고 예우하겠다는 국가의 의지를 다시 한번 확인하는 계기가 되었습니다. 1921년 평양에서 출생한 이하전 지사는 1938년 10월, 평양 숭인상업학교 재학 시절부터 조국 독립을 위한 뜨거운 열망을 품었습니다. 그는 오영빈, 김구섭 등 동지들과 함께 비밀결사 조직인 독서회를 결성해 항일 의지를 다졌습니다. 이후 학업을 위해 일본으로 건너가 도쿄 호세이대학 예과에 재학하면서도 멈추지 않고 비밀결사 활동을 이어갔습니다.

그러나 1941년 1월 일본 경찰에 체포되어 치안유지법 위반 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받고 옥고를 치렀습니다. 해방 이후인 1948년 미국으로 건너간 그는 미 육군 언어학교 한국어과 교수로 재직하며 미국 장병들에게 우리말과 문화를 전파했습니다. 또한 1947년 흥사단에 입단하여 도산 안창호 선생의 정신을 계승하며 평생을 조국을 그리워하는 마음으로 살았습니다. 정부는 이러한 공로를 인정하여 1990년 건국훈장 애족장을 수여했습니다. 안장식에 앞서 거행된 추도사에서 정부 관계자는 지사가 걸어온 지난 한 세기는 우리 민족의 고난과 극복, 그리고 번영의 역사 그 자체였다고 평가하며 그 숭고한 희생에 깊은 경의를 표했습니다. 차가운 감옥 안에서도 꺾이지 않았던 고인의 기개는 오늘날 대한민국이 누리는 자유와 평화의 든든한 뿌리가 되었습니다. 국가는 나라를 위해 모든 것을 바쳤으나 고국으로 돌아오지 못한 독립유공자들의 유해를 끝까지 찾아 모시는 것이 당연한 책무임을 재차 강조하며, 마지막 한 분의 유공자까지 대한민국 품으로 모실 때까지 노력을 멈추지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 고 이하전 지사의 유해는 전날 인천국제공항을 통해 봉환되었으며, 서울현충원에서의 봉환식을 거쳐 대전으로 운구되었습니다. 이번 봉환으로 1946년 백범 김구 선생이 윤봉길, 이봉창, 백정기 삼의사를 봉환한 이후 국내로 돌아온 국외 안장 독립유공자는 총 156위가 되었습니다. 고인의 별세로 이제 생존해 계신 애국지사는 4명으로 줄었으며, 이들 모두 국내에 거주하고 계십니다. 이번 이하전 지사의 안장은 조국 독립을 위해 청춘을 바친 선열들에 대한 예우가 단순히 과거의 일이 아니라 현재에도 진행 중인 국가적 과제임을 일깨워줍니다. 머나먼 타국에서 고국을 그리워했던 지사의 넋이 이제 평안히 영면하시길 기원하며, 그가 남긴 독립 정신은 우리 후세들에게 영원한 이정표로 남을 것입니다. 국가보훈부는 앞으로도 남은 독립유공자 분들을 위한 예우에 만전을 기하고, 유해 발굴 및 봉환 사업을 더욱 체계적으로 추진해 나갈 계획입니다. 다시 한번 고인의 명복을 빌며, 그가 보여준 숭고한 희생과 애국심을 가슴 깊이 새겨야 할 것입니다





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이하전 독립유공자 유해봉환 대전현충원 국가보훈부

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