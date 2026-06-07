마지막 월드컵 도전하는 김승규, 가족 미안함과 대표팀 책임 사이에서

2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 대표팀 골키퍼 김승규가 네 번째이자 마지막이 될 수 있는 월드컵 무대를 앞두고 가족에 대한 미안함과 주장으로서의 책임감을 동시에 드러냈다. 그는 체코전을 대비한 전술과 고지대 적응 등 구체적인 준비 상황도 설명했다.

2026 북중미 월드컵 에 출전하는 한국 축구 국가대표팀의 골키퍼 김승규 가 멕시코 과달라하르의 베이스캠프에서 훈련에 임하고 있다. 네 번째 월드컵 무대를 맞은 그는 이번 대회를 마지막으로 세계 최고의 무대와 작별할 가능성이 크다.

김승규는 최근 출연한 인터뷰에서 가족에 대한 미안함과 함께 좋은 성적을 거두어 당당하게 돌아가고 싶다는 각오를 밝혔다. 딸의 출생을 축하하지 못한 아버지로서의 아쉬움과 대회에서의 역할에 대한 무게를 동시에 느끼고 있다. 그는 주장으로서 팀을 이끌어야 하는 책임감과 오랜 기간 대표팀을 지켜온 수문장으로서의 사명감을 강조했다. 조현우와의 치열한 주전 경쟁 속에서도 발밑 기술과 경험을 앞세워 우위를 점하고 있는 상황이다.

그는 첫 번째 경기의 중요성을 언급하며 부담감보다는 편안한 마음으로 경기에 임하겠다고 말했다. 상대 체코에 대해서는 장신 선수들과 많은 크로스를 예상하며, 골키퍼가 골대만 지키는 것이 아니라 공중볼에 적극적으로 대응해 수비수들을 지원해야 한다고 설명했다. 고지대 적응과 관련해서는 공의 속도가 예상보다 빨라 감각적 회복이 필요하다고 진단했다. 김승규는 2014년 브라질 월드컵에서 본격적으로 수문장 자리를 꿰찼고, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회까지 개근하며 한국 대표팀의 골문을 지켜왔다.

이제 네 번째 무대에서 자신의 마지막이 될 수 있는 월드컵을 준비하는 그는 가족에 대한 사랑과 대표팀에 대한 헌신을 동시에 생각하는 무거운 발걸음을 내딛고 있다





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