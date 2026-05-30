마이클 잭슨의 노래, 영화 '마이클'에 나오는 노래들

마이클 잭슨의 노래를 신청하는 라디오 청취자들이 부쩍 늘었다. 대부분은 영화에 삽입된 노래들이다.

영화 '마이클' 이 개봉한 뒤 마이클 잭슨 노래를 신청하는 라디오 청취자 들이 부쩍 늘었다. 대부분은 영화에 삽입된 노래들이다. 빌보드 차트 1위 곡 만 13곡이 있고 이번 영화에 나온 노래들만 해도 10곡이 넘는다.

마이클 잭슨을 가볍게 즐기기에는 그런 히트곡만으로도 충분하지만, 그의 음악 세계는 너무나도 넓고 깊다. 형제들과 함께 활동했던 잭슨 파이브 데뷔 앨범(Got to be there)이 1972년에 나왔고 사후 마지막 정규 앨범(Xscape)이 2014년에 나왔으니, 그의 음악 여정은 무려 40년의 세월이 훌쩍 넘는다. 사람들에게 특히 사랑받은 노래들을 골라 발표한 베스트 앨범도 여러 장. 오늘 큐시트에는 조금 다른 기준으로 마이클 잭슨의 노래들을 담아볼까 한다.

이번 영화에 나오는 노래들이나 공연 때 자주 불렀던 히트곡을 제외하고, 웬만한 마이클 잭슨 팬들도 모를 만한 노래들로 선곡해본다. 가장 많은 사람이 마이클 잭슨의 앨범 중 최고로 꼽는 앨범은 뭘까? 아무래도 '스릴러'(Thriller, 1982년)일 테다. 나는 '배드'(Bad, 1987년)가 제일 좋다.

'스릴러'가 역사상 가장 많이 팔린 앨범이라면, '배드'는 수록된 11곡 중 5곡이 빌보드 차트 1위에 오르면서 가장 많은 빌보드 1위 곡이 나온 앨범이라는 기록을 자랑한다. 오늘 큐시트에 담은 이 노래는 싱글 커트 된 노래 중에서 가장 낮은 순위(11위)를 기록했으나 열성팬들 사이에서는 '필청 트랙'으로 꼽힌다.1980년대 가수 '록웰'이 1984년에 발표한 노래다. 마이클 잭슨이 코러스를 불렀는데 워낙 인상적이어서 마이클 잭슨의 노래라고 해도 될 정도. 처음부터 끝까지 마이클 잭슨이 불렀으면 어떨까 싶기도 한데, 요즘 인공지능(AI) 기술로 충분히 구현될 것이다.

내가 한번 만들어볼까? 우리나라에서는 이 노래보다 발라드곡 '나이프'(Knife)로 훨씬 더 유명한 가수 록웰은 마이클 잭슨이 몸담았던 기획사이자 흑인 음악의 성지 모타운 레코드의 설립자 아들이기도 하다. 아마 그런 인연으로 코러스를 불러주지 않았을까? 말이 나온 김에, 국내 올드팝 애청자들이 사랑하는 '나이프'도 감상해 보자.

뮤직비디오가 따로 없고 그냥 노래방 영상이니 굳이 가사를 보지 않을 분들은 귀로만 들어보시길. 마이클 잭슨은 한때 비틀스의 판권을 소유한 적이 있다. 매우 긴 이야기를 짧게 요약하자면, 원래 비틀스의 판권을 보유하고 있던 영국의 미디어 재벌 기업이 비틀스의 노래 251곡을 포함한 지식재산권을 매물로 내놓았는데 1984년 당시 우리 돈 600억원에 이르는 거금을 주고 마이클 잭슨이 구매해버린 것이다.

이 사건으로 원래 듀엣곡 '세이, 세이, 세이'(Say, say, say)를 발표할 정도로 가까운 사이였던 비틀스 멤버 폴 매가트니와의 우정에는 금이 갔지만, 훗날 마이클 잭슨이 여러 가지 법정 분쟁 등을 겪으며 재정적으로 어려워졌을 때 비틀스의 판권은 든든한 담보가 되어주었다. 마이클 잭슨은 비틀스의 수많은 노래 중 딱 한곡을 리메이크했는데 바로 이 노래다. 마이클 잭슨의 동생이라는 혈연관계를 지워놓고 평가해도 재닛 잭슨은 팝 역사상 가장 성공한 여가수 10명 중에는 너끈히 들 것이다. 상업적인 성공과 더불어 팝의 흐름을 바꿔놓은 중요한 가수이기도 하다.

백댄서들을 대거 동원해 칼군무를 선보이는, 요즘에는 하나의 전형이 된 '춤추는 디바' 모델을 정착시킨 장본인이다. 재닛 잭슨이 없었다면 비욘세도 없었다. 아쉽게도 슈퍼스타 남매의 듀엣곡은 딱 한곡밖에 없는데, 바로 이 노래. 마이클 잭슨이 위대한 이유는 수십가지가 될 텐데, 그중 손가락에 꼽힐 정도로 중요한 이유는 흑인 음악의 지평을 넓혔다는 점에 있다.

마이클 잭슨은 백인의 전유물이었던 록 음악을 두려워하지 않고 끌어안았다. 그 시초는 '스릴러' 앨범의 '비트 잇'(Beat it)일 테다. 라이트 핸드 주법을 앞세운 혁명적인 기타리스트 에디 반 헤일런의 기타 솔로로 유명한 이 노래 덕분에 마이클 잭슨은 1984년 그래미 어워드에서 최우수 남성 록 보컬(! ) 퍼포먼스 상을 받았다.

오늘 소개할 노래 역시 마이클 잭슨 스타일의 록 음악이라고 할 수 있다. 뒤로 갈수록 처절해지는 록발라드의 형식을 따랐는데, 이 노래에서는 반 헤일런 못지않은 기타리스트 슬래시(건스 앤 로지즈)와 함께했다





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