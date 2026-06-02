마이크로1·보스턴다이내믹스, 1인칭 가사동영상·휴머노이드 로봇 데이터로 로봇산업 급성장, 노조와의 갈등에도 불구하고

미국 기업 마이크로1이 70개국으로부터 가사노동 영상을 수집해 로봇·AI 학습용 데이터로 판매하고, 보스턴다이내믹스는 아틀라스를 자동차 공장에 투입할 계획을 밝히면서 대규모 인공지능·휴머노이드 로봇 도입이 가속화되는 가운데 현대차 노조는 인공지능 도입 전 사전 통보·노동조건 영향평가를 요구하며 갈등을 겪고 있다.

스마트폰을 이마에 부착하고 손을 허우적거리며 컵에 물을 받고, 식기세척기에 넣고, 세척이 끝난 컵을 선반에 놓는 평범한 일상동작을 정성스럽게 촬영한다. 손이 카메라 프레임 밖으로 벗어나면 안 되며, 냉장고 문을 열고 채소를 넣고, 프라이팬에 빵을 뒤집고, 커피머신을 작동시키며, 믹서기를 돌리고, 다리미질 하고, 엉킨 전선을 풀고, 정원에 물을 뿌리는 등 무의식적으로 하던 가사노동을 1인칭 시점으로 촬영해 제출한다.

미국 마이크로1이라는 기업은 70여 개국 4천여 사람이 보내는 이러한 가사노동과 일상행동 영상을 수집해 로봇과 AI 학습용 데이터로 구매자에게 판매하고 있다. 19개 주 거주자를 대상으로 '원격 가사업무 비디오 기여자'라는 명칭 아래 1분당 0.21달러, 시간당 13달러에 촬영을 모집하며, 영상이 품질 기준을 충족하면 보상을 지급한다. 확보된 영상은 AI 에이전트가 검수하고, 통과한 데이터는 고품질 로봇 훈련에 활용된다. 가사노동 외에도 로봇에 사용되는 AI 모델의 성능을 향상시키기 위해 전 세계에서 원격 전문가를 모집한다.

창고 작업자, 트럭 운전사, 건설 노동자, 전기 기사, 목수, 호텔 매니저, 식료품점 직원, 화가·조각가, 이중언어 전문가, 철학가, 역사가, 정치학자, 물리학자, 수학자, 회계전문가, 의사 등 수백 가지 분야의 인력에게 시간당 수백 달러를 지급하기도 한다. 예를 들어 현직 형사·수사관은 사법 인공지능 모델을 위해 사건 파일 분석, 증거 분석, 기소 전략 등 다양한 정보를 제공하며, 이를 수사·사법 AI 개발사에 판매한다. 보스턴다이내믹스는 휴머노이드 로봇 아틀라스를 개발해 기업 로고로 활용하고 있다.

최근 23㎏ 무게의 소형 냉장고를 들어 올리는 영상이 공개되며, 가상 공간에서 수백만 시간 동안 무수히 많은 아틀라스를 시뮬레이션해 최적의 동작 제어를 학습했다. 실제 물리적 테스트는 현대차그룹이 운영하는 메타플랜트 아메리카에서 진행되고 있으며, 2028년부터 아틀라스를 자동차 부품 분류와 완성차 조립에 투입할 계획이다. 현대차는 2만5천 대 이상의 아틀라스를 라인에 배치하겠다고 밝히고, 수집된 행동 데이터를 다시 로봇 재훈련에 활용한다.

반면 현대차 노조는 인공지능 도입과 로봇 배치에 대해 사전 통보와 노동조건 영향평가를 요구하며, '노사 합의에 의한 인공지능 도입' 문구를 포함한 요구서를 제출했다. 베엠베(BMW) 그룹은 미국·독일 공장에 휴머노이드 로봇을 시험 배치하고 현장 작업자를 초기 단계부터 협업에 참여시키는 방식을 취하고 있다. 맥킨지글로벌연구소는 로봇 도입 시 노조를 대립 대상이 아닌 협력 파트너로 재정의하고, 재교육 및 직무 전환을 통해 직무수당·인사점을 부여할 것을 제안한다.

이에 대해 노조는 기존 노동자를 해고하지 않고, 새로운 노동자를 뽑지 않는 방식으로 인공지능이 노동을 대체할 가능성이 커 보며, 로봇이 생산성 증가의 과실을 노동시간 단축·기본소득·로봇세 등을 통해 어떻게 분배·재분배할지 논의가 필요하다고 주장한다





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마이크로1 보스턴다이내믹스 아틀라스 인공지능 노조

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