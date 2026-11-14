마이크로소프트 장애 드러난 유럽 디지털 의존도 위기

마이크로소프트 대규모 서비스 장애로 유럽 정부 및 공공기관 업무 마비. EU 및 각국, 미국 빅테크 의존도 낮추고 디지털 주권 확보 필요성 제기.

마이크로소프트 의 대규모 서비스 장애가 유럽 전역의 공공 부문과 정부 업무를 마비시키면서, 유럽연합 회원국들 사이에서 미국 빅테크 기업들에 대한 기술적 의존도를 대폭 낮춰야 한다는 경고음이 높게 들리고 있다. 이러한 사태는 단순한 IT 문제를 넘어 유럽의 디지털 안전보장과 경제적 자립성을 근본적으로 재검토해야 하는 전환점으로 작용하고 있다.

14일 현지 언론 보도에 따르면, 지난 14일과 15일 이틀간 이어진 마이크로소프트의 글로벌 서비스 중단 사태는 유럽의 핵심 사회 기반 시설에 심각한 차질을 빚어냈다. 특히 영국에서는 국민보건서비스가 처방전 및 진단서 발급에 어려움을 겪었고, 런던경찰청의 온라인 범죄 신고 시스템도 일시적으로 마비되는 등 공공 서비스의 취약함이 드러났다. 이는 시민들의 일상생활과 긴급 대응 체계에 즉각적인 혼란을 야기했으며, 기업의 디지털 업무 프로세스 전반에 걸쳐 파장을 확장시켰다.

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마이크로소프트 장애에 노출된 유럽 공공 서비스

마이크로소프트 서비스 장애의 여파는 영국을 넘어 스칸디나비아 지역과 기타 유럽 국가들로 빠르게 확산되었다. 노르웨이 정부는 여러 중앙 부처에서 이메일 접근이 불가능해지는 등 업무 처리에 큰 지장을 받았다고 공식 밝혔다. 이러한 상황은 클라우드 기반 업무 환경에 깊이 통합되어 있던 유럽 행정 체계가 외부 기술 공급자에 얼마나 취약하게 노출되어 있는지를 단적으로 보여준다.

비록 EU 집행위원회나 EU 정상회의 수준에서는 운영에 중대한 문제가 없었던 것으로 확인되었으나, 이는 특정 인프라의 과다 의존이 가져올 수 있는 시스템적 리스크가 완전히 제거되지 않았음을 시사한다. 오히려 적은 수의 미국 기술 기업에 지나치게 의존하는 현재 구조가 언제든 전체 공공 영역을 마비시킬 수 있는 불안정한 상태임을 재확인시키는 계기가 되었다. 이러한 맥락에서 유럽 내에서는 기존 기술 생태계에서의 '디톡스', 즉 탈 의존화 전략이 시급히 필요하다는 지적이 계속되고 있다.

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유럽 의회 및 영국 정계, 디지털 자립 촉구

이러한 위기에 직면하여 유럽의 정치인들과 기술 전문가들은 미국 기술로부터의 독립을 강력히 촉구하며 목소리를 높이고 있다. 핀란드의 아우라 살라 유럽의회 의원은 성명을 통해 EU 외부 행위자들에게 우리의 디지털 인프라를 너무 많이 아웃소싱하고 있다고 비판했다. 그는 특히 정부 조달 계약에서 유럽 기술 기업의 솔루션을 우선적으로 지원해야 하며, 마이크로소프트 사태를 계기로 미국 기술 기업에 대한 의존성을 줄여야 한다고 강조했다.

영국에서는 집권 노동당 소속의 치 오누라 하원 과학기술위원장이 이번 사태를 통해 영국 디지털 인프라의 탄력성 부족이 드러났다고 지적했다. 그는 이러한 기술적 의존성이 단순한 불편을 넘어 국가 안보와 경제 안정, 그리고 필수 공공 서비스 제공에 중대한 위험을 제기한다고 경고했다. 이는 이번 장애 사건이 정치적, 경제적 차원에서까지 논의되며 정책 변화로 이어질 수 있음을 의미한다.

독일 전문가들의 시스템 리스크 지적과 EU 정상회의

독일에서도 정부 기관, 학교, 그리고 기업 등에서 마이크로소프트 사용률이 높아 시스템적 리스크가 우려된다는 전문가들의 지적이 꾸준히 제기되고 있다. 독일 연정 파트너 정당인 사회민주당의 요하네스 셰츨 의원은 공공 조달 프로세스에 대한 근본적인 의문을 제기하며 문제의식을 나타냈다. 그는 공공 조달 과정에서 특정 미국 기술 기업에 대한 의존도가 높다는 점을 지적하며, 시스템이 외부 장애 상황에서도 계속 가동될 수 있는지의 여부가 진정한 디지털 주권을 판단하는 기준이 되어야 한다고 말했다.

EU 정상들은 지난 13일 아일랜드 더블린에서 열린 비공식 정상회의에서 기술 주권 문제를 주요 의제로 다뤘다. 이 자리에서 프랑스 AI 대표 기업인 미스트랄의 아르튀르 멘슈 최고경영자는 유럽 디지털 서비스의 20%만이 유럽 인프라 위에서 운영되고 있다고 밝히며 현재 구조의 문제를 강조했다. 그는 미국과 중국 등 외부 국가 기술에 지불하는 막대한 자금을 유럽 연구개발과 우리가 통제할 수 있는 인프라 구축으로 재투자해야 한다고 촉구했다. 비록 이번 정상회의에서 마이크로소프트 사태가 직접적으로 명시되지는 않았으나, 기술적 주권과 유럽 내부의 기술 생태계 강화가 핵심 논의 topics로 부상했다.