영국 UCL 연구팀, 43개 연구 메타분석 결과 마음챙김이 높은수록 FOMO 감소 및 정신건강 개선 효과 확인. 소셜미디어 사용 전 순간적인 멈춤 실천 권고.

현재 순간의 생각과 감정을 있는 그대로 인식하고, 주변 상황을 즉각적으로 파악하며 주의와 행동을 의도적으로 조절하는 능력인 마음챙김 이 정신건강 에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었습니다. 특히 소셜미디어 사용과 관련하여, 높은 마음챙김 수준을 가진 개인들은 보다 건강하고 의식적인 디지털 이용 패턴을 보일 가능성이 큽니다.

영국 UCL 연구, 4만 명 데이터 메타분석 결과

영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 마크 티버 박사 연구팀은 국제학술지 플로스 원(PLOS One)에 게재된 논문에서 마음챙김, 소셜미디어 이용, 정신건강 간의 연관성을 규명한 정량 연구 43건을 종합 분석했습니다. 이 메타분석에는 총 2만 8천 701명의 참가자가 포함되어 있으며, 연구 결과는 지난 26일 공개되었습니다. 해당 분석을 통해 연구팀은 마음챙김 수준이 높은 개인이 일반적으로 더 우수한 정신건강 상태를 유지하며, 소셜미디어를 더 건강하게 사용하는 경향이 있음을 empirically 확인하였습니다.

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마크 티버 박사는 이 연구 결과가 마음챙김이 정신건강을 보호하는 역할을 할 수 있음을 시사한다고 강조했습니다. 그는 추가 연구가 필요하지만, 마음챙김은 훈련을 통해 습득할 수 있는 기술인 만큼 더 건강한 디지털 이용을 위한 개입의 목표가 될 수 있다고 설명했습니다. 이는 마음챙김이 단순한 심리 개념을 넘어, 실제 디지털 시대의 정신적 웰빙을 위한 실용적인 도구로 활용될 수 있음을 의미합니다.

의도적 주의 조절, FOMO 및 비교 심리 완화

마음챙김은 자기 생각과 감정, 그리고 현재 순간에 일어나는 일에 대해 판단이나 평가를 가하지 않고 주의와 행동을 조절하는 능력을 의미합니다. 연구팀은 이러한 능력이 소셜미디어를 무심코 확인하거나 화면을 계속 넘기는 습관적 행동 대신, 무엇을 왜 이용하는지 알아차리고 자신의 목적에 맞게 선택하는 태도와 연결될 수 있다고 설명했습니다. 심리학, 의학, 과학 데이터베이스 3곳(PsycInfo, MEDLINE, Web of Science)을 검색하여 선정된 43개 연구는 참가자 특성, 연구 설계, 측정 지표, 통계 분석 방법 등을 추출하여 연구의 질을 평가하였습니다.

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분석 결과, 마음챙김 수준이 높은 사람들은 소셜미디어에서 본 내용을 반복적으로 생각하거나 타인과 자신을 비교하는 행동이 현저히 적었습니다. 또한 다른 사람들이 경험하는 것을 자신만 놓칠까 봐 불안해하는 소외 불안(FOMO) 또한 더 낮게 나타났습니다. 이러한 결과는 마음챙김이 소셜미디어 이용으로 인해 발생할 수 있는 정신건강의 악화를 완화하는 보호 요인으로 작용할 가능성을 강력하게 보여줍니다.

실제로 마음챙김, 소셜미디어 이용, 정신건강의 관계를 함께 분석한 24건의 연구 중 22건에서 매개 및 조절 분석 등을 통해 마음챙김이 두 요인 사이의 부정적 관계에 대해 보호적으로 작용한다는 결과가 도출되었습니다. 이는 마음챙김이 충동을 곧바로 행동으로 옮기지 않게 하고, 습관적인 반응에서 벗어나 주의를 의도적으로 조절하여 소셜미디어를 목적에 맞게 이용하도록 돕는 메커니즘을 통해 정신건강을 지킨다는 점을 뒷받침합니다.

명상 수련부터 일상적 멈춤까지 실천법 제시

이러한 연구 결과를 바탕으로, 연구팀은 마음챙김 능력을 기르기 위한 구체적인 실천 방안도 제안했습니다. 마크 티버 박사는 명상이나 요가와 같은 정식 수련이 마음챙김 능력을 키우는 효과적인 방법이라고 언급했습니다. 하지만 이러한 복잡한 수련이 필수적인 것은 아니며, 일상에서의 작은 실천으로도 충분히 효과를 볼 수 있다고 강조했습니다.

그는 오락을 하거나 친구들과 교류하기 위해 소셜미디어에 접속하기 전에 잠시 멈추는 간단한 습관을 권고했습니다. 이러한 순간적인 멈춤은 온라인 행동에 대해 더 의식적으로 선택할 수 있도록 도와주며, 무의식적인 스크롤링에서 벗어나 현재의 목적에 집중하게 합니다. 이는 디지털 환경에서 정신적 균형을 유지하고 소외 불안을 줄이는 데 도움이 되는 접근 가능한 전략입니다.

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한편 이 연구는 ChatGPT를 활용한 제작 과정이 포함되었으나, 데이터 분석과 결론 도출은 연구진에 의해 수행되었습니다. 이번 메타분석은 디지털 시대에 정신건강을 유지하기 위한 예방적 접근으로서 마음챙김의 가치를 과학적으로 입증했다는 점에서 의의가 있습니다. 향후 마음챙김 기반의 디지털 웰빙 프로그램이 소셜미디어 플랫폼이나 정신건강 서비스와 결합될 경우, 더 많은 사용자가 건강한 디지털 라이프를 영위하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.