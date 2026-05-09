마음의 눈으로 그려낸 영원한 선율, 호아킨 로드리고와 아랑후에스 협주곡

KBS 토요명화의 시그널 음악으로 우리에게 친숙한 아랑후에스 협주곡을 통해, 시각장애라는 거대한 장벽을 예술적 승화로 이끌어낸 호아킨 로드리고의 삶과 음악이 전하는 진정한 통찰을 살펴본다.

우리의 기억 속에는 특정 소리만으로도 순식간에 과거의 어느 시점으로 우리를 데려다주는 마법 같은 음악들이 존재한다. 한국 사람들에게는 특히 KBS의 옛 프로그램인 '토요명화'의 시그널 음악이 그러할 것이다.

람 빠바바밤 빠바바밤! 하고 힘차게 울려 퍼지던 그 관악기의 팡파르는 마치 온 가족을 텔레비전 앞으로 불러 모으는 신호탄과 같았다. 아이들에게는 이제 그만 자라는 굿나이트 알람이었을지도 모르지만, 그 강렬한 금관악기의 포르테 사운드는 오히려 잠을 깨우는 강력한 카페인처럼 작용하곤 했다. 이 강렬한 음악의 정체는 바로 스페인의 작곡가 호아킨 로드리고가 남긴 불후의 명작, '아랑후에스 협주곡'이다.

다만 우리가 기억하는 시그널 음악은 원곡의 2악장 중 마지막 3분가량을 편곡하여 사용한 것이기에, 원곡의 진면목을 느끼기 위해서는 앞선 8분간의 서사를 견뎌내야 한다. 기타 솔로의 화려한 테크닉이 절정에 달하고 잉글리시 호른의 구슬픈 음색이 심장을 파고드는 그 기다림의 시간이 있어야만, 비로소 우리는 토요명화가 주었던 그 시절의 감동과 추억을 더욱 격렬하게 마주할 수 있다. 이 아름답고도 슬픈 곡을 쓴 호아킨 로드리고의 삶은 그 자체가 하나의 거대한 투쟁이자 승리였다. 그는 불과 세 살이라는 어린 나이에 디프테리아라는 질병으로 인해 시력을 거의 잃게 되었다.

빛이 사라진 세상에서 그가 붙잡을 수 있었던 것은 오직 소리뿐이었다. 그는 포기하지 않고 프랑스 파리로 건너가 클래식 음악을 공부하며 자신의 내면을 소리로 채워 나갔다.

'아랑후에스 협주곡'은 그가 신혼 6년 차에 접어들었을 때 탄생한 작품으로, 아내와 함께 떠났던 아랑후에스로의 신혼여행 추억을 기타와 오케스트라의 조화로 그려낸 곡이다. 1악장과 3악장이 과거 스페인의 위풍당당한 영광과 내전의 아픔을 겪던 국민들을 위로하는 웅장함을 담고 있다면, 2악장은 전혀 다른 이야기를 한다. 목관 악기들이 자아내는 그윽하고 멜랑콜리한 선율 속에는 로드리고 부부가 첫아이를 잃고 겪어야 했던 황폐한 마음과 깊은 슬픔이 투영되어 있다. 가장 아름다우면서도 가장 슬픈, 그리고 연주하기에 가장 까다롭다는 이 협주곡은 그렇게 신체적 어둠과 삶의 비극을 예술로 승화시킨 결과물이었다.

이후 그는 완전히 시력을 잃었지만, 음악이라는 또 다른 눈을 통해 세상을 보았다. 음악가에게 악보는 단순한 종이가 아니라 음악 그 자체이자 설계도와 같다. 시력을 잃은 로드리고는 자신의 음악을 세상에 내놓기 위해 점자 악보를 사용했다. 루이 브라유가 15세의 나이에 개발한 점자 체계는 시각 장애인들에게 지식과 예술의 문을 열어준 혁명적인 도구였다.

하지만 점자 악보를 통해 합주곡을 연주한다는 것은 상상 이상으로 복잡하고 어려운 일이다. 음의 높낮이는 물론 길이와 세기, 각종 음악 기호까지 모두 점으로 표시되어 있기에 이를 완전히 숙지하기 위해서는 엄청난 노력이 필요하다. 결국 많은 시각 장애 연주자들은 음악을 반복해서 들으며 외우는 방식을 택한다. 영어 표현 중에 'Learn by HEART'라는 말이 있듯이, 단순히 머리로 기억하는 것이 아니라 마음속 깊이 새겨 넣어야만 비로소 무대 위에서 완벽한 연주가 가능해진다.

이는 음악이 단순한 기술적 재현을 넘어 연주자의 영혼과 맞닿아 있어야 함을 의미한다. 테너 안드레아 보첼리 역시 12세에 시력을 잃었지만, 그는 시력이 인생과 아무런 관련이 없다고 말하며 전 세계인에게 감동을 주고 있다. 그가 노래하는 '빈체로'는 우리가 눈으로 보는 세상 너머의 진실, 즉 마음으로 보는 세상의 아름다움을 증명한다. 현대 사회는 넷플릭스와 유튜브 같은 스트리밍 서비스의 범람으로 인해 언제 어디서든 원하는 콘텐츠를 즉각적으로 소비할 수 있는 시대가 되었다.

결핍이 사라진 시대에는 무언가를 간절히 기다리는 마음도, 그 기다림 끝에 찾아오는 벅찬 감동도 함께 희석되기 마련이다. 토요명화의 시그널 음악을 기다리며 온 가족이 옹기종기 모여 앉아 있던 그 시절의 아쉬움과 간절함은 이제 다시 돌아오지 않을 추억이 되었다. 하지만 우리는 호아킨 로드리고의 음악을 통해 깨닫는다. 진정한 봄은 눈으로 보는 것이 아니라 마음으로 느끼는 것이며, 신체적인 불편함이나 상실감이 오히려 예술적 깊이를 더하는 거름이 될 수 있다는 사실을 말이다.

앞이 보인다고 해서 세상의 모든 것을 다 보는 것이 아니며, 앞이 보이지 않는다고 해서 아무것도 보지 못하는 것이 아니다. 로드리고가 남긴 '아랑후에스 협주곡'의 선율은 우리에게 보이지 않는 가치의 소중함을 일깨워주며, 지친 현대인들을 다시금 순수했던 추억의 시간 속으로 거뜬히 안내한다. 빰 빠바바밤! 이 짧은 리듬 속에 담긴 인생의 희로애락과 극복의 의지는 지금 이 순간에도 우리들의 마음속에서 깊은 울림을 만들어내고 있다





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호아킨 로드리고 아랑후에스 협주곡 시각장애 음악의 힘 예술적 승화

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