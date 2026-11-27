정부가 지난 12일부터 국외에서 정식 처방받은 비만치료제의 국내 휴대 반입을 허용하면서 마운자로를 구하려 대마도로 향하는 이들이 늘고 있다. 한국과 일본의 약값 결정 방식 차이가 가격 격차의 핵심 배경으로 꼽힌다.

경기도에 사는 ㄱ씨는 다음달 1일 비만치료제 마운자로 를 구하기 위해 일본 대마도로 떠난다. 전날 서울역에서 무궁화호를 타고 5~6시간 걸려 부산에 도착해 하룻밤을 묵은 뒤, 이튿날 아침 배편으로 대마도에 건너갔다가 저녁에 부산으로 돌아와 다시 서울행 무궁화호에 오르는 강행군이다.

ㄱ씨는 온라인 커뮤니티에 약값 부담을 털어놓았다. 카드 할부로 약값을 버텼지만 마운자로 7.5㎎은 아무리 생각해도 지나치게 비싸다고 판단해 고생을 감수하고 대마도행을 결정했다고 적었다. ㄱ씨가 계산한 결과, 교통비와 숙박비 등을 모두 합해도 마운자로 7.5㎎ 두 달치를 구하는 데 55만원이 드는 것으로 나타났다. 국내에서 한 달치를 사는 데 드는 비용과 맞먹는 금액이다.

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국외 처방 허용 이후 일본 원정 열풍

정부가 지난 12일부터 국외에서 정식 처방받은 비만치료제의 국내 휴대 반입을 허용하면서, 일본에서 마운자로를 구해오는 이른바 스시자로(스시+마운자로) 원정이 확산되고 있다. ㄱ씨처럼 일본행을 택하는 이들이 빠르게 늘어나는 흐름이다.

대마도행 당일치기 배편도 다음달 23일까지 매진된 상태다. 원정 수요가 배편 예약에까지 몰리면서 이동 자체가 쉽지 않은 상황이 이어지고 있다.

가격 차이가 원정을 부추기는 가장 직접적인 요인이다. 마운자로 최저 용량인 2.5㎎ 4주분은 국내에서 30만원 안팎이지만, 일본에서는 의료기관에 따라 10만~15만원 수준에 처방받을 수 있다.

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한국과 일본의 약값 결정 방식 차이

일본에서만 약값이 저렴한 가장 큰 원인은 한국과 일본의 약값 결정 방식이 다르기 때문이다. 한국에서 약값이 정해지는 구조는 크게 두 가지로 나뉜다.

첫째, 약이 건강보험 적용을 받으면 정부와 제약사의 협상을 통해 약값이 결정된다. 둘째, 비급여로 판매하면 제약사가 공급가격을 자율적으로 정할 수 있다.

건강보험이 적용되면 환자의 약값 부담이 줄어드는 만큼 판매량을 늘릴 수 있다. 반대로 건강보험이 적용되지 않으면 제약사가 원하는 가격을 매길 수 있다. 제약사는 이 두 경우 중 유리한 쪽을 따져 건강보험 급여 신청 여부를 결정하는 구조다.

마운자로의 국내 제조사인 한국릴리는 당뇨병 치료 목적으로 건강보험 급여를 신청했고, 건강보험심사평가원이 이를 검토하고 있다. 급여 대상이 되기 전까지는 한국릴리가 가격을 결정하는 위치에 있다.

일본은 신약의 신속한 건강보험 등재를 기본 방향으로 삼고 제도를 운영하고 있다. 일본 후생노동성의 의료용 의약품 약가 기준 등재 관련 지침을 보면, 신약 허가부터 건강보험 등재까지의 표준 처리 기간을 원칙적으로 60일 이내, 늦어도 90일 이내로 정하고 있다.

제약사가 등재 신청을 하지 않거나 철회할 수 있다는 점은 한국과 같지만, 신약의 신속한 건강보험 적용을 원칙으로 삼는다는 점에서 한국과 차이가 있다.

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일본에서 마운자로는 2023년 3월 당뇨병 치료제로 건강보험에 등재됐다. 이후에도 판매액 등 시장 상황에 따라 약값을 조정하고 있으며, 판매액이 급증하자 일본 정부는 지난 8월 보험 약가를 25% 인하하기도 했다.

보험 약가 기준점과 제도 개선 논의

국내에서도 마운자로가 당뇨병 치료제로 건강보험에 등재되면 비만 치료 목적의 비급여 판매가격이 낮아질 수 있다는 전망이 나온다. 정부와 제약사의 협상으로 정해진 보험 약가가 비급여 시장에서도 가격 결정의 기준점 역할을 할 수 있기 때문이다.

복지부 관계자는 건강보험에 등재되면 책정된 보험 약가가 앵커링 효과(기준점 효과)를 발휘해 비급여 가격을 낮추는 유인으로 작용할 수 있을 것이라고 말했다.

반면 제약사의 판단에 무게를 둔 국내 의약품 가격 결정 제도를 개선해야 한다는 목소리도 나온다. 이동근 건강사회를위한약사회 부대표(약사)는 한국이 일본과 비교해 제약사 결정에 의존적인 급여 제도를 갖고 있다고 지적했다.

이 부대표는 건강과 생명에 영향을 미치는 약에 대해서는 정부가 직권을 이용한 가격 조정을 강화할 필요가 있다고 강조했다. 제약사의 가격 결정권과 정부의 개입 범위를 어떻게 조정할지가 향후 논쟁의 핵심이 될 전망이다.

당분간 일본 원정 수요는 배편 매진과 가격 격차를 배경으로 이어질 가능성이 크다. 다만 마운자로의 건강보험 급여 여부를 가리는 건강보험심사평가원의 검토 결과에 따라 국내 비만 치료 목적 비급여 가격의 방향도 달라질 수 있다.