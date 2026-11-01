마약 중독 회복의 아픔, 제도적 허점과 회복계 셀럽의 민낯

마약 중독 당사자의 회복 과정과 사회적 문제를 살펴봅니다. 처방 약물의 오남용, 여성 중독자의 가혹한 현실, 그리고 회복 생태계의 문제점을 분석합니다.

마약 중독 및 약물의존 문제의 실상을 짚는 기획 취재 결과를 정리했습니다. 3년 동안 여러 중독 당사자들을 면담하며 그들의 절박한 회복 욕구와 피나는 노력을 생생하게 목격했습니다. 중독은 단순한 의지력 문제가 아니라 생사의 기로에 선 치유 대상이며, 가족의 삶까지 파괴하는 심각한 사회적 병리 현상입니다. 이 글에서는 중독의 실태, 제도적 허점, 그리고 왜곡된 회복 생태계 문제를 다각도로 조명합니다.

중독은 생사의 문제입니다

중독 당사자들 사이에서는 '끊겠다'는 다짐에도 불구하고 반복되는 재발과 극단적 선택이 빈번하게 발생합니다. 3년 전 만난 40대 중독 당사자 썬(가명)은 끊고 싶었지만 끊어내지 못하는 고통에 지친 나머지 자살을 기도한 경험이 있습니다. 주변 사람들에게 실망을 안기는 것이 참을 수 없었던 것으로 보입니다. 그의 회복을 돕던 후원자 역시 여러 차례 자살 시도를 했으며, 약물 사용 문제가 있는 집단은 그렇지 않은 집단보다 자살 사망 비율이 16배나 높다는 국내 연구 결과가 이를 뒷받침합니다. 중독은 개인의 생명과 직결된 중증 질환임이 분명합니다.

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가족의 피폐화와 공동의존

중독 문제는 당사자뿐만 아니라 가족에게도 치명적인 고통을 안깁니다. 특히 청소년의 투약 연령대가 낮아지면서 자녀의 중독 문제로 마음속으로 태워버리는 부모들의 애처로운 현실이 두드러집니다. 한 중독자 부모 모임에서는 자녀 방문 앞에 매트리스를 깔고 자는 것이 기본일 정도로 가족들의 수면과 일상이 완전히 무너진 상태입니다. 이를 '공동의존'이라 부르며, 가족이 중독자의 삶에 종속되어 감시하고 통제하는 과정이 반복됩니다. 자녀의 상태에 따라 부모의 기복이 심하게 흔들리며, 재발 시 자신이 잘 돌보지 못했다고 자책하는 등 공동의존자의 삶은 마른 수건처럼 지칩니다. 전문가들은 비행기 비상 시 산소마스크 착용 원칙처럼, 중독자를 살리기 위해 가족이 먼저 자신의 삶을 챙겨야 한다고 강조합니다.

약국과 병원의 허점

현행 의약품 관리 시스템에는 치명적인 허점이 존재합니다. 25세 영재(가명)의 사례에서 보듯, 향정신성의약품을 여러 병원에서 마구잡이로 처방받아 오남용하는 경우가 빈번합니다. 아버지는 아들의 처방 내역을 확인하기 위해 서울 전역 정신과 400여 곳에 전화를 돌렸지만, 의사나 약사에게는 처방전 이력을 확인하고 의무적으로 관리할 구속력이 없습니다. 또한 15세 두아(가명)처럼 ADHD 치료제를 처방받았음에도 부작용 경고나 보호자 관리 안내를 받지 못한 채 정량 이상을 복용하는 사례도 많습니다. 중독은 점차 처방약에서 일반의약품으로 영역을 넓혀, 최근 청소년 사이에서 심각한 문제가 된 '오디'(과다 복용)의 원인이 되고 있습니다. 약국에서 쉽게 구할 수 있는 감기약과 수면유도제의 과복용이 확산되며, 2025년 기준 10대 인구 10만 명당 의약품 중독 진료율이 전 연령대 중 가장 높은 것으로 나타났습니다.

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여성 중독자의 이중적 고통

여성 중독 당사자들은 남성보다 훨씬 가혹한 환경을 견뎌내고 있습니다. 여성 중독자 대부분이 남성으로부터 권유받아 약물을 시작했다거나, 여성임을 이유로 성적인 시선과 편견에 직면한다는 증언이 끊이지 않습니다. 회복 공동체나 NA 모임 참석자 또한 대부분 남성이어서 여성에게는 친숙한 지원망이 부재합니다. 외모 관리 목적의 식욕억제제 남용이 두드러지며, 2021년에서 2025년 사이 처방량이 급증한 ADHD 치료제와 달리 식욕억제제 처방에서 10대 여성의 비율이 압도적으로 높습니다(87.2%). 이러한 구조적 불평등과 편견으로 인해 여성 중독자의 회복 사례는 사회적으로 잘 보이지 않습니다.

회복 생태계의 왜곡

중독자를 돕기 위한 회복 생태계는 여러 가지 볼썽사나운 모습으로 얼룩져 있습니다. 일본 모델을 도입한 DARC는 한국에서 센터장의 성추행 및 금전 관리 문제와 관련해 실패했으며, 관련자가 자살하기도 했습니다. 인천 DARC 센터장은 상담 중이던 여성 중독자들과 부적절한 관계를 맺은 후 잠적했다가 최근 출판과 언론 인터뷰를 통해 재기했습니다. 이러한 '회복계 셀럽'들은 마약을 끊은 서사로 스포트라이트를 받다가 변질되는 반복된 패턴을 보이기도 합니다. 한국마약퇴치운동본부(마퇴본부)는 유일한 공공기관임에도 불구하고, 내실 있는 지원보다는 준비되지 않은 회복자를 성급하게 노출시켰다는 비판을 받고 있습니다. 2024년 전국으로 확대한 '함께한걸음센터'는 성급한 운영으로 문도 열어보지 못한 채 무산되었고, 현장 직원의 열악한 급여 구조로 높은 퇴사율이 발생하는 모순을 겪고 있습니다. 마약 중독 회복과 재활을 위해서는 제도적 보완과 건강한 지원 문화의 정립이 시급한 실정입니다.