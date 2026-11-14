마세라티 그레칼레, 포르쉐 킬러 역공...3500만원 혜택 제공

마세라티가 포르쉐 대비 가격 경쟁력 강화와 3500만원 혜택으로 그레칼le 판매를 확대한다. 9000만원대 슈퍼 SUV의 실제 혜택과 상세 제원을 확인한다.

마세라티 는 고성능 슈퍼 SUV ' 그레칼레'를 통해 포르쉐 와의 경쟁에서 우위를 점하기 위한 적극적 행보를 강화하고 있다. 브랜드는 지난 12월31일까지 그레칼레 전 라인업 구매 고객에게 최대 3500만원 상당의 혜택을 제공하며 시장 공략에 나서고 있다. 이는 마세라티 가 과거 드라마 '쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비'로 인한 일시적 인기를 넘어, 지속적으로 고급 SUV 시장에서 입지를 다지겠다는 의지를 반영한 것이다.

그레칼레, 포르쉐 대비 가격 경쟁력 확보

마세라티 그레칼레는 기존 경쟁 모델 대비 낮은 진입 장벽을 제시하며 소비자의 접근성을 높였다. 현재 그레칼레는 9000만원대 가격대에 판매되고 있어, 비슷한 사양의 포르쉐 마칸이나 제네시스 GV80과 비교했을 때 훨씬 유리한 가격 경쟁력을 갖춘다. 특히 메리츠캐피탈과 파트너십을 맺어 고잔가 스마트 운용리스 프로그램을 도입하면서 초기 구매 부담을 더욱 줄일 수 있는 환경을 조성했다. 이 프로그램은 고잔가(최종 환급금)를 최대까지 보장하여 소비자의 자산 관리 리스크를 최소화하는 방식으로 운영된다.

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MC20 아이덴티티, 슈퍼카 기반 설계 적용

그레칼레는 브랜드 두 번째 슈퍼 SUV로, 브랜드 최초 SUV인 르반떼의 후속이자 동생 격인 모델이다. 차명 '그레칼레'는 지중해의 강력한 북동풍을 의미하며, 바람의 속도가 더 빠름을 상징한다. 차체는 상위 슈퍼스포츠카 MC20의 디자인 아이덴티티를 반영하여 '슈퍼카+SUV' 개념을 구현했다. 전면부는 MC20를 연상시키는 낮고 인상적인 그릴을 적용했으며, 트리페오 트림은 그릴을 더욱 돌출시켜 대담하고 역동적인 느낌을 강조한다. 후면부에는 주지아로 GT에서 영감을 부어진 부메랑 테일라이트와 마세라티 특유의 사다리꼴 라인을 배치하여 스포츠카 같은 마감과 쿠페 효과를 동시에 표현했다.

21개 스피커 사운드, 2901mm 휠베이스 공간

실내 디자인과 편의 사양도 고급스러운 이탈리아 럭셔리 철학을 충실히 따랐다. 최고급 가죽과 카본 파이버 소재를 사용하여 스포티하면서도 우아한 분위기를 조성했다. 오디오 시스템으로는 이탈리아 하이엔드 브랜드 소너스 파베르의 최대 21개 스피커를 탑재한 1285W 하이 프리미엄 사운드 시스템을 기본 또는 옵션으로 제공한다. 차체 크기는 동급 최고 수준인 2901mm의 휠베이스를 자랑하여 실내 공간이 넉넉하며, 파노라믹 선루프와 어댑티브 크루즈 컨트롤 등 다양한 편의사양을 구비하여 장거리 주행을 쾌적하게 지원한다.

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530마력 출력, '도깨비' 신드롬 재현 노려

그레칼레의 성능은 마력을 넘어선 마력(魔力)으로 표현될 만큼 강력한 퍼포먼스를 자랑한다. 330마력의 기본 트림부터 최고 530마력의 '트로페오' 트림까지 라인업이 구성되어 있어 사용자 취향에 맞는 선택이 가능하다. 마세라티는 지난 7월 tvN에서 방영된 예능 프로그램 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'에 그레칼레를 지원하며 브랜드 인지도를 높였다. 이는 10년 전 드라마 '도깨비' 열풍 당시 르반떼가 국내에서 선전한 것을 재현하고자 하는 전략으로, 당시 르반떼는 마세라티 전체 판매대수 10대 중 4대를 차지할 정도로 폭발적인 인기를 끌었다.

가우랍 타파 총괄, 연말 가격 경쟁력 강조

가우랍 타파 Gaurav Thapa 마세라티 코리아 총괄은 그레칼레에 대해 이탈리아 럭셔리 감성과 일상 주행의 즐거움이 완벽히 결합된 모델이라고 평가했다. 그는 올 연말에 9000만원대라는 압도적인 가격 경쟁력을 갖추었으며, 이를 통해 소비자에게 더 높은 가치를 전달할 수 있다고 강조했다. 마세라티는 이번 프로모션을 통해 포르쉐 카이엔의 성공 이후 주춤했던 브랜드 입지를 다시 한번 강화하고, '타도 포르쉐'라는 목표를 향해 질주한다는 방침이다.