오페라 디바 마리아 칼라스의 생애를 다룬 에바 게지네 바우어의 책이 출간됐다. 라 스칼라극장 복귀부터 오나시스와의 스캔들까지 그의 치열한 삶을 살펴본다.

오페라 역사상 가장 위대한 '디바'로 불리는 마리아 칼라스 (1923~1977)의 치열했던 삶을 조명한 에바 게지네 바우어 저서의 < 마리아 칼라스 >가 을유문화사 에서 출간됐다.

이 책은 그리스 이민자 가정에서 태어난 소녀가 세계 최고의 성악가로 성장하는 과정과, 거대한 명성과 함께 찾아온 고독과 파탄난 로맨스가 교차하는复杂한 내면을 입체적으로 재조명한다.

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불꽃 같은 무대 복귀와 계약의 승리

1950년 이탈리아 밀라노 라 스칼라 극장에서 마리아 칼라스는 주인공 레나타 테발디의 대타로 무대에 올랐으나, 예술감독 지울리오 기링겔리는 정식 계약을 맺지 않았다.

이와 같은 불충분에 분노한 칼라스는 멕시코로 건너가 '고음 투사'로서의 명성을 다시금 쌓아올렸고, 기링겔리가 찾아와 제시한 조건을 단호히 거부했다.

그녀는 '라 트라비아타'가 아니면 출연할 의사가 전혀 없다고 못박았으며, 결국 기링겔리는 10분 만에 새로운 계약 조건을 들고 돌아와 칼라스의 승리를 인정했다.

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물리적 극기와 상업적 착취의 모순

칼라스는 전성기 시절 몸무게 100kg에서 36kg을 감량하며 완벽한 무대 이미지를 만들었으나, 이는 상업적으로 이용되는 비극으로 이어졌다.

남편 바티스타 메네기니 측 지인들은 칼라스의 감량 비결을 파스타 식단 마케팅에 활용했으며, 이에 대해 칼라스는 교황의 조카를 상대로 소송을 진행했다.

1958년 '로마 스캔들' 당시 후두염 증세에도 불구하고 공연을 강행하다 중단하자, 군중들은 그녀를 비난하며 극장 앞을 에워쌌다.

그러나 기링겔리가 경찰 병력을 요청한 상황에서 그녀의 노래가 시작되자 관중들은 일순간 침묵에 잠겼고, 마지막 음이 울리자 환호와 박수가 쏟아졌다.

오나시스와 파괴된 두 자아의 갈등

미국 뉴욕 맨해튼에서 태어난 칼라스는 14살 때 아버지에게 버림받고 그리스로 이주하며 어머니의野心에 의해 목소리 개발에 매진했다.

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1949년 베로나에서 바티스타 메네기니와 결혼했으나, 그는 사랑보다는 칼라스의 성공을 투자로 여겨 무심했으며, 칼라스는 사랑의 노예처럼 순종하는 삶을 택했다.

1960년대 그리스 선박왕 아리스토텔스 오나시스와의 뜨거운 스캔들은 전례 없는 수준의 허위 보도와 파파라치 공격을 동반하며 칼라스의 예술적 자유를 심각하게 훼손했다.

오나시스가 재클린 케네디와 결혼을 발표하며 칼라스는 파리 자택에 은둔했으나, 1969년 피에르 파솔리니 감독과 영화 '메데아' 촬영을 통해 예술적 본연으로 돌아가려 했다.

끝없는 고독 속 여운과 유산

오나시스가 사업 실패와 아들 사고로身心俱疲한 동안 마리아 칼라스는 그가 죽을 때까지 곁을 지켰고, 2년 뒤 심장마비로 생을 마감했다.

저자는 방대한 사료와 가족 및 지인들의 증언을 바탕으로, 파시즘과 전쟁, 68혁명 등 당대의 사회적 사건들이 칼라스의 내면 비극과 어떻게 맞닿아 있었는지 파헤친다.

이 책은 그녀를 단순한 가십의 대상이 아닌, 예술가의 자유와 권리를 위해 꿋꿋이 싸운 여성으로 재평가하며 현대 독자에게 깊은 울림을 남긴다.