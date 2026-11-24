이재명 정부의 3대 메가 프로젝트를 두고 마리아나 마추카토 교수는 국가가 시장을 만드는 역할을 인정하면서도 민주적 운영, 생태 한계, 공공의 이익이라는 세 가지 조건을 제시했다.

런던대학교 유니버시티칼리지(UCL)의 혁신·공공가치 경제학 교수인 마리아나 마추카토 가 이재명 정부 의 3대 메가 프로젝트 에 대해 국가가 혁신을 주도해야 한다는 자신의 이론을 바탕으로 조언했다. 경향신문은 마추카토 교수의 사무실을 통해 약 3주간 이메일 인터뷰를 진행했으며, 질문은 10월 30일부터 시작됐다. 마추카토 교수는 국가가 시장을 바로잡는 데서 그치지 않고 새로운 시장과 역량을 만들어야 한다고 강조했다.

이 같은 논의의 출발점은 이재명 대통령이 지난해 5월 대선 후보 시절 다섯 개 주요 경제단체가 주최한 간담회에서 한 발언이다. 이 대통령은 국가도 이제 기업가형 국가로 스스로를 바꿔야 한다고 말했다. 이후 김용범 전 대통령실 정책실장은 올해 7월 한 포럼에서 마추카토 교수의 이론이 현재의 시대 상황에 맞는다고 평가하며, 국가가 혁신을 이끌고 새로운 시장을 창출한다는 관점을 소개했다.

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기업가형 국가 모델이 3대 메가 프로젝트에 적용되는 방식

마추카토 교수는 국가의 역할을 시장 실패를 고치는 수준에 한정하지 않고, 방향을 설정하고 혁신을 이끄는 주체로 보는 입장이다. 그는 이 관점을 바탕으로 한국 정부가 국가가 행동해야 하는지보다 어떻게 행동해야 하는지를 묻고 있다는 점을 환영했다. 그는 수십 년간 지배적이었던 견해가 정부는 시장 실패만 고치고 물러서야 한다는 것이었지만, 한국의 경험은 그 반대를 보여준다고 설명했다.

마추카토 교수는 자신의 신간 『공동선 경제』에서 공동선이 경제정책이 설계되어야 할 목표라고 주장했다고 밝혔다. 그에 따르면 정책은 국가가 얼마를 투자하는지뿐 아니라 어떤 방향으로, 어떤 기업과 어떤 관계를 맺고, 만들어진 가치를 누구와 나누는지를 함께 물어야 한다. 그는 기업가형 국가가 기업을 대신해 위험을 떠안는 국가가 아니라, 방향을 정하기 위해 위험을 감수하고 그 보상이 사회 전체에 공유되도록 하는 국가라고 설명했다.

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마추카토 교수는 인터넷, 위성항법장치(GPS), 터치스크린을 사례로 들었다. 그는 저서 『기업가형 국가』에서 민간 투자자가 나서지 않던 초기 단계에 위험을 감수하고 자금을 댄 것이 공공기관이었다고 분석했다. 그의 분석에 따르면 아이폰 역시 국가가 자금을 지원하고 키워낸 기술을 바탕으로 만들어졌다. 그는 이런 구조가 많은 나라에서 문제가 되었다고 지적하며, 위험은 사회화되고 보상은 민간에 사유화되는 현상이 나타났다고 설명했다.

정책 평가 기준과 세 가지 조건에 대한 마추카토 교수의 입장

마추카토 교수는 3대 메가 프로젝트를 긍정적으로 평가하면서도 반드시 충족해야 할 세 가지 조건을 제시했다. 그는 이 프로젝트가 민주적으로, 지구 생태의 한계 안에서, 공동의 이익을 위해 추진되어야 한다고 말했다. 그는 한국이 1970년대에 결연한 국가가 경제를 바꿀 수 있다는 것을 보여줬다고 평가하면서, 과제는 이제 같은 방식으로 세 가지 조건을 지키며 성과를 보여주는 것이라고 밝혔다.

그는 반도체 산업의 경쟁력이 근무 시간을 늘리는 데서 나오지 않는다고 강조했다. 대신 기술 인력의 기술, 연구 역량, 일의 조직 방식 같은 역량에서 나온다는 것이다. 그는 혁신이 반도체 생산 확대에 머물러서는 안 되며, 경제 전반에 확산되는 새로운 역량을 만드는 일이어야 한다고 주장했다. 또한 마추카토 교수는 메모리 시장이 순환적이라는 점을 지적하며, 현재의 호황에만 기대는 전략은 경기 순환에 베팅하는 것이라고 경고했다.

마추카토 교수는 호황이 끝나면 힘을 잃을 투자에 그치지 않고, 호황이 지나간 뒤에도 한국 경제에 남을 역량을 쌓아야 한다고 조언했다. 그는 한국이 성공한다면 단순한 반도체 공급을 넘어 세계에 하나의 모델을 제시하게 될 것이라고 말했다. 또한 그는 반도체 산업에 전기와 물 같은 공공 지원이 제공될 때 노동자, 주민, 농민이 처음부터 논의 자리에 함께 앉아야 한다고 강조했다.

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투자 확대를 넘어 삶의 질로 평가해야 하는 이유

마추카토 교수는 산업정책의 성과를 투자 규모나 기업 실적만으로 판단해서는 안 되며, 시민의 삶에 어떤 영향을 미치는지가 핵심이라고 밝혔다. 이는 그의 답변 전체를 관통하는 논지다. 그는 이재명 대통령이 메가 프로젝트의 성공은 노동자와 가족에게 좋은 삶의 조건을 만드는 데 달려 있다고 말한 점도 긍정적으로 평가했다.

그는 반도체 초과이익을 바탕으로 조성되는 미래대응펀드를 대중과 초과이익을 나누기 위한 유망한 수단이라고 평가했다. 다만 이 펀드가 실제로 공공의 몫을 보장하는지는 앞으로 운영 과정에서 확인해야 할 과제로 남아 있다. 마추카토 교수의 설명은 정책의 성패가 투자 규모보다 누구에게 이익이 돌아가고 누가 결정 과정에 참여하는지에 달려 있다는 점을 분명히 보여준다.