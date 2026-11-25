UCL 마리아나 마주카토 교수가 이재명 정부 산업정책의 핵심인 '메가 프로젝트'를 분석하며 국가의 혁신 주도 역할과 공공재 경제를 강조합니다.

런던대학교( UCL) 마리아나 마주카토 교수는 이재명 정부 가 추진 중인 '세 가지 메가 프로젝트'와 관련된 산업정책 논의에 깊은 영향을 미치고 있다.

마주카토 교수는 경제 혁신과 공공 가치 분야에서 명성을 떨친 학자로, 시장 실패를 교정하는 데 그치는 전통적인 국가 역할을 넘어 국가가 혁신을 주도하고 새로운 시장을 창출하는 '기업가적 국가' 모델을 제시해 왔다.

Also read [월드컵] 메시, 사상 첫 발롱도르·챔스리그·월드컵·올림픽 4관왕 도전 | 연합뉴스

이러한 주장은 최근 한국 정치권과 정책 입안자들 사이에서 큰 공명을 일으키고 있다.

예를 들어, 지난 해 5월 주요 5개 경제단체가 주최한 회의에서 대통령 후보였던 이재명은 '국가도 이제 기업가적 국가로 변모해야 한다'고 발언한 바 있다.

또한 올해 7월 포럼에서 전직 대통령 정책수석이었던 김용범은 '시대의 상황에 부합하는 마주카토의 이론은 정부가 혁신을 주도하고 시장을 창출해야 한다'고 평가하며 그녀의 이론을 지지했다.

이처럼 마주카토의 이론은 단순한 학술적 담론을 넘어, 한국의 구체적인 산업 전략인 '세 가지 메가 프로젝트'를 논의하는 자리에서 핵심적인 참고 자료로 활용되고 있다.

반도체 경기 사이클을 넘어선 국가 역량 강화 필요성

마주카토 교수는 한국의 '세 가지 메가 프로젝트'에 대해 긍정적이면서도 신중한 경고를 동시에 보내고 있다.

Advertisement

그녀는 메모리 시장이 주기적인 사이클을 따라 움직인다는 점을 지적하며, 현재의 호황만 믿고 전략을 세우는 것은 사이클에 베팅하는 것과 같다고 비판했다.

그녀는 진정한 전략은 새로운 역량을 구축하는 데 있어야 하며, 이는 결국 국가 전체에 대한 장기적인 베팅이라고 강조했다.

특히 그녀는 한국이 단순한 공급망의 일부가 아니라, 성공할 경우 세계에 칩 공급을 넘어선 새로운 모델을 제시할 수 있다고 믿고 있다.

따라서 투자 전략이 호황이 끝났을 때 무너질 것이 아니라, 한국 경제 내에 영구적인 역량을 구축하는 방향으로 나아가야 한다고 조언했다.

이러한 관점은 마주카토 교수가 기존의 통념인 민간 부문이 혁신의 주역이라는 견해에 의문을 제기해 온 학문적 배경과도 일맥상통한다.

공공재 경제와 민주적 산업 정책의 조건들

마주카토 교수는 경향신문과 약 3주간에 걸친 이메일 인터뷰에서 한국의 정부가 '국가 개입이 필요한가'가 아니라 '어떻게 개입할 것인가'를 묻는 태도를 환영했다.

그녀는 반도체 세수 잉여금으로 조성된 '미래 대응 기금'이 exceptional한 이익을 공익과 공유할 수 있는 유망한 수단이 될 수 있다고 평가했다.

또한 이재명 대통령이 프로젝트 성공이 근로자와 가족을 위한 양질의 생활 조건 창출에 달려 있다는 점을 지적한 것을 높이 샀다.

다만 그녀는 이러한 프로젝트들이 세 가지 조건을 충족해야 한다고 강조했다. 즉, 계획적 실행은 '민주적으로', '행성적 한계 내에서', 그리고 '공공선을 위해' 추진되어야 한다는 것이다.

그녀는 1970년대 한국 정부가 확고한 의지를 가지고 경제를 변화시킬 수 있음을 보여준 사례가 있었음을 언급하며, 현재 과제는 이 세 가지 조건을 충족하며 경제를 변화시키는 방법을 보여주는 것이라고 말했다.

Advertisement

기업가적 국가의 혁신은 반도체 생산 확대를 넘어, 경제 전반으로 퍼져나가는 새로운 역량의 창조를 의미해야 한다고 그녀는 덧붙였다.

역사적 분석과 미래 산업 정책의 방향성

마주카토 교수는 하버드 대학의 다니 로드리크 교수와 공동으로 발표한 논문을 통해 한국의 1970년대 중화학공업 육성 과정을 분석하며 국가의 역할을 재조명했다.

그녀는 혁신이 더 긴 노동 시간에서 나오는 것이 아니라, 기술, 연구, 업무 조직 방식 등 역량을 통해 경쟁력이 생긴다고 보았다.

전기에와 물과 같은 공공 지원 조건이 마련될 때, 근로자와 주민, 농민들은 초기 단계부터 의사 결정 테이블에 앉아 있어야 한다고 주장한다.

그녀는 산업 정책의 성과를 투자 규모나 기업 성과만으로 평가해서는 안 되며, 시민들의 삶에 미치는 영향을 반드시 포함해야 한다고 지적했다.

마주카토 교수가 쓴 저서 '기업가적 국가'에서는 인터넷, GPS, 터치스크린 등 오늘날의 핵심 기술들이 초기 단계에서 사적 투자가 주저할 때 공적 기관이 위험을 감수하고 자금을 제공했음을 입증했다.

아이폰의 혁신도 국가가 지원하고 육성한 기술들에 기반하고 있었지만, 많은 국가에서 위험은 사회화되었고 보상은 사적 이익으로 전용되는 문제가 있었음을 그녀는 지적했다.

따라서 기업가적 국가는 기업의 위험을 대변하여 흡수하는 국가가 아니라, 방향성을 설정하기 위해 위험을 감수하고 그 보상이 공유되도록 보장하는 국가여야 한다.

새로운 저서 '공공재 경제'에서 그녀는 공공재가 시장이 일을 끝내고 난 뒤 hoped-for 되는 결과가 아니라, 경제 정책의 설계 목적 그 자체여야 한다고 주장한다.

이는 국가가 얼마를 투자하는지가 중요하지만, 어떤 방향으로, 어떤 관계로 투자하며 누가 창출된 가치를 공유하는지도 중요함을 의미한다.