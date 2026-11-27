유럽축구 연맹(UEFA) 유로파리그에서 올림피크 드 마르세유와 레프스키 소피아의 경기가 치러지기 직전 프랑스 마르세유에서 양팀 지지자들 간 격렬한 충돌이 발생했습니다.

유럽축구 연맹(UEFA) 유로파리그 조별리그 5차전이 치러지기 직전, 프랑스 마르세유의 오렌지 벨로드롬 경기장에서 격렬한 관중 충돌 사고가 발생했습니다. 26일 현지 오후 6시 45분 킥오프를 약 10분 앞둔 시점에서, 홈팀인 올림피크 드 마르세유 지지자와 원정팀 레프스키 소피아 팬들 간의 물리적 다툼이 본격화되었습니다.

원정 팬 접근引发的 충돌과 부상 발생

공격적인 분위기 속에 두 팀의 지지자들은 서로 물건을 던지며 폭력을 행사했습니다. 이 과정에서 관중석 일부에서는 홍염이 터뜨려지는 등 위험한 상황이 연출되기도 했습니다. 현지 언론의 보도에 따르면, 원정 응원석을 지키고 있던 불가리아 출신의 레프스키 소피아 팬 약 500명을 향해 마르세유 팬들이 직접적으로 접근하는 등 방어선이 무너진 상태였습니다.

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충돌의 강도가 심해지면서 실제로 몇몇 관중들의 얼굴에 피가 나는 부상을 입는 사례도 확인되었습니다. 한 레프스키 소피아 지지자는 얼굴에서 흐르는 피를 가릴 수 없자 다른 마르세유 팬들로부터 도망치며 위기를 모면하려 했으며, 현장에서는 부상자가 즉시 치료를 기다리는 안타까운 모습도 포착되었습니다.

경기 시작과 하프타임 추가 폭력 사태

경기장 측은 치러진 보안 요원들의 신속한 대처와 진압 노력으로 상황을 일부 수습할 수 있었으며, 결국 축구 경기는 예정된 시간에 정상적으로 시작될 수 있었습니다. 그러나 경기 내내 불안한 정세는 지속되었습니다. 전반전과 후반전이 갈라지는 하프타임 시간대에도 불구하고, 관중석에서는 추가적인 충돌과 난동 사건이 재발하며 보안팀의 긴장을 높였습니다.

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유로파리그 조별리그 5차전에서의 평가와 영향

이 사건은 유럽 대항전 무대에서 치러진 올림피크 드 마르세유와 레프스키 소피아의 중요한 조별리그 5차전 경기의 시작을 어둡게 만들었습니다. 특히 프랑스의 대표적인 축구 스타디움인 오렌지 벨로드롬에서 발생한 이번 일은 유럽축구 연맹(UEFA)의 안전 기준 및 관중 관리 시스템에 대한 다시 한번 의문을 제기하게 만듭니다.

원정 팀인 불가리아의 레프스키 소피아가 마르세유 원정에서 겪은 이러한 폭력적 상황은 팀의 정신적 안정뿐만 아니라 향후 유럽 대회 관중 통제 프로토콜에 대한 논의의 소재가 될 것으로 보입니다. 경기 결과와는 별도로, 이번 폭력 사태에 대한 공식 조사와 제재 조치가 뒤따를 가능성이 높습니다.