국내외 마라톤 대회에서 젊은 참가자의 심정지 사고가 잇따르고 있다. JAMA 연구와 일본 사례는 신속한 응급처치와 AED 접근성이 생존율을 높임을 입증했다.

마라톤 대회에서 건강한 젊은 참가자가 갑자기 숨지는 사고가 연이어 발생해 러너들의 건강 관리와 대회 주최 측의 안전 관리 체계에 경종이 울리고 있다. 지난 22일 전남 목포에서 열린 대회에서 19세 대학생이 결승선 통과 직후 쓰러져 숨졌고, 한 달 전인 10월 11일 서울에서는 20대 여성이 결승선 임박 지점에서 의식을 잃은 채 발견됐다. 이러한 사건들은 달리기라는 스포츠가 오히려 생명을 위협하는 상황이 될 수 있음을 보여준 사례들로, 현장의 즉각적인 대응과 사전 예방 체계의 중요성이 부각되고 있다.

2025년 미국의학협회 학술지 'JAMA'에 발표된 연구 자료에 따르면, 2010년부터 2023년까지 미국 마라톤과 하프마라톤에 참가한 총 29,311,597명 중 대회 도중 심정지가 발생한 경우는 176건이었다. 이는 참가자 10만 명당 0.60건에 해당하는 수치로, 2000년부터 2009년 사이의 0.54건과 비교했을 때 발생률 자체에는 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 하지만 중요한 변화는 심정지 발생 후 사망한 비율이 이전 시기의 71%에서 34%로 절반 이상 감소했다는 점이다. 심정지로 인한 사망 발생률도 참가자 10만 명당 0.39명에서 0.20명으로 낮아졌는데, 연구진은 이러한 생존율 향상이 신속한 응급 대응 체계와 자동심장충격기(AED) 접근성 개선에 기인한 것으로 분석했다.

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신속한 대응이 살린 일본의 마라톤 안전 체계

한국의 사례와는 별도로 일본의 대규모 마라톤 대회 데이터도 현장 응급의료 체계의 중요성을 강력히 뒷받침한다. 일본 게이오대학 연구진이 국제학술지 '리스시테이션'에 발표한 연구 결과에 따르면, 2011년 4월부터 2019년 3월까지 일본육상경기연맹이 공인한 풀코스 마라톤 대회 516개에 약 410만 명의 인원이 참가했다. 이 기간 동안 심정지 사례는 총 69건이 발생했으나, 68명이 구조되어 최종 생존율은 98.6%에 달했다. 연구진은 이러한 높은 생존율이 현장에서의 신속한 기본 소생술 수행과 자동심장충격기(AED)의 효율적인 사용 등 체계적인 현장 대응 능력 덕분에 가능했다고 강조하며, 다른 국가들에게도 시사점을 주고 있다.

젊은 러너 사망 사례와 의학적 원인 분석

최근 발생한 국내의 구체적인 사고 사례들을 살펴보면, 19세 대학생 A씨는 22일 오전 11시 30분쯤 목포종합경기장에서 열린 '2026 김대중마라톤대회' 10km 코스를 완주한 직후 경기장으로 복귀하던 중 갑자기 경련 증세를 보이며 쓰러졌다. 현장 의료진이 심폐소생술 등 응급처치를 실시하고 구급차로 이송했으나 끝내 숨졌으며, 병원 측은 병사라고 판단했다. A씨는 평소 특별한 지병이 없는 것으로 알려졌으며, 목포경찰서는 정확한 사망 경위를 조사 중이다. 불과 한 달 전인 10월 11일에는 서울 종로구에서 열린 '2026 서울달리기' 하프마라톤에 참가한 카이스트(KAIST) 대학원생 B씨(20대 여성)가 결승선 약 500m 앞인 20.6km 지점에서 쓰러졌다. B씨는 119 신고와 심폐소생술 조치에도 의식을 회복하지 못해 이송 후 다음 날 사망했으며, 지난해 초 다른 마라톤 대회 여자부에서 우승할 만큼 달리기 경험이 풍부한 것으로 알려졌다.

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해외에서도 비슷한 비극이 발생했다. 미국 오리건주 포틀랜드 마라톤에는 24세 트레이턴 라라가 지난달 4일 대회 중 심정지로 숨졌으며, 가족이 개설한 모금 페이지에 따르면 라라는 결승점 약 6마일(약 9.7km) 지점에서 쓰러졌다. 또한 같은 날 위스콘신주 밀워키 레이크프런트 하프마라톤에서는 6년간 달리기를 즐겨온 아마추어 러너인 36세 존 마이즈가 코스 중 쓰러져 병원 이송 후 사망했다. 현지 검시 당국은 마이즈도 기존 질환이 없다고 밝혔으나, 모든 사례의 구체적인 사망 원인은 추가적인 의학적 조사와 확인이 필요한 상황이다.

러너의 자기 관리와 대회 안전 기준 강화 방안

이시훈 헤세드신경외과의원 원장은 12년간의 경험에 비추어 운동 중 심정지와 돌연사가 반드시 고령자나 기저질환자에게만 국한되지 않는다고 설명한다. 관상동맥이 좁은 상태에서 고강도 운동을 하면 심장에 필요한 산소량이 급증하면서 심근경색이나 치명적인 부정맥이 발생할 수 있으며, 젊은 층에서는 비대성 심근병증이나 심근염 같은 선천성 질환이나 후천성 질환이 원인이 될 수 있다. 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등의 심혈관 위험인자가 있거나 흡연 습관이 있고, 가족 중 비교적 젊은 나이에 심장질환이나 돌연사 병력이 있는 사람은 특히 각별한 주의가 필요하다. 장기간 운동을 중단하다가 갑자기 장거리 달리기나 전력 질주에 도전하는 행위 역시 위험을 크게 높일 수 있으므로, 운동 중 가슴 통증, 호흡곤란, 어지럼증, 식은땀, 실신감, 심한 두근거림 등의 증상이 나타나면 즉시 멈추어야 한다.

대규모 마라톤 대회 주최 측의 안전관리 강화 요구도 더욱 커지고 있다. 대한의사협회는 서울 달리기 사고 이후 대규모 대회에 대해 의료진 배치와 자동심장충격기 확보 등 응급의료 대비 방안을 안전관리계획에 구체적으로 포함해야 한다고 촉구했다. 참가자가 밀집한 구간에서는 구급차 접근이 어려울 수 있으므로 이동 의료팀을 운영하고, 의료진과 응급의료기관 간 연락 체계를 갖춰야 한다. 또 누군가 쓰러졌을 때 현장 인력이 신속하게 발견하고 심폐소생술 및 제세동기를 시작할 수 있도록 사전 교육과 대응 절차를 마련하는 것이 필수적이다. 국민체육진흥공단 황영조 감독은 수면 부족, 업무 스트레스, 불충분한 훈련 등으로 회복되지 않은 상태에서 대회에 참가하는 러너들을 지적하며, 기록 단축 욕심보다 자신의 한계를 알고 포기할 줄 아는 태도가 중요하다고 강조했다. 그는 SNS를 통한 성과 과시 문화보다는 달리기 자체를 즐기는 '펀런(fun run)' 문화가 정착되어야 한다고 제안했다.