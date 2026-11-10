마가 족집게 리치 배리스, 트럼프 조기 퇴진 가능성 제기

중간선거 공화당 참패 이후 마가 진영 여론조사 전문가 리치 배리스 소장이 트럼프 대통령의 탄핵과 조기 퇴진 가능성을 제기했다. 공화당 상원의원 이탈표와 대통령 지지율 하락이 핵심 변수로 꼽혔다고 밝혔다.

'마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 표심을 정확하게 읽어내 '마가 족집게'로 불리는 여론조사 전문가 리치 배리스 빅데이터폴 소장이 도널드 트럼프 대통령의 조기 퇴진 가능성을 제기했다. 배리스 소장은 9일(현지시각) 한겨레와의 전화 인터뷰에서 지난 3일 치러진 중간선거 의 공화당 참패를 두고 '트럼프 시대의 종말이 시작됐다'고 진단했다.

배리스 소장은 트럼프 대통령의 탄핵에 따른 조기 퇴진 가능성을 공개적으로 언급하며, 공화당 내부에서도 J.D. 밴스 부통령이 대통령직을 승계해 현직 프리미엄을 안고 2028년 대선을 치르는 편이 유리하다는 주장이 나오고 있다고 전했다. 그는 정치적 위기에 몰린 공화당 정치인들이 트럼프 대통령에게 등을 돌릴 가능성이 커지고 있다고 분석했다.

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배리스 소장이 조기 퇴진을 전망한 근거

배리스 소장은 트럼프 대통령의 정치적 부활 패턴이 이번에는 다르다고 판단했다. 그는 트럼프 대통령이 모두가 끝났다고 생각할 때마다 부활했지만, 유권자들을 배신하면서 그들과 맺었던 유대가 무너졌다고 평가했다.

배리스 소장은 2016년, 2020년, 2024년 세 차례 대선에서 모두 트럼프 대통령에게 투표했다고 공개적으로 밝힌 인물이다. 그는 2016년 대선 때부터 다른 조사기관들이 제대로 포착하지 못한 트럼프 지지층의 표심을 읽는 데 강점을 보여왔다고 알려져 있다.

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적중 사례로는 2016년 트럼프 대통령이 확보할 선거인단 306명을 정확히 예측한 점과, 2024년 대선에서 선거인단 312명을 맞힌 점이 꼽힌다. 이번 중간선거 직전 발표한 마지막 전국 하원 정당 지지도 조사에서는 민주당이 52.3%, 공화당이 40.0%로 12.3%포인트 앞설 것으로 전망했다.

이는 실제 전국 득표율 격차 잠정 집계치인 12.8%포인트에 근접한 수치다. 보수 진영 일각에서 공화당 참패설을 부인하는 와중에도 배리스 소장은 일찌감치 대학살 수준의 참패를 경고해왔다.

공화당 상원의원 이탈 가능성과 탄핵 정족수

배리스 소장은 공화당 상원의원들의 이탈표가 탄핵을 현실로 만들 수 있다고 주장했다. 미국 헌법상 대통령 파면에는 상원 출석 의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하며, 상원의원 100명이 전원 출석하면 67표가 필요하다.

민주당이 55석에서 56석을 확보하더라도 공화당 상원의원 11명에서 12명의 이탈표가 나와야 한다는 계산이다. 배리스 소장은 트럼프 대통령이 그동안 공화당 상원의원들과 맺어온 악연 때문에 이탈표가 충분히 나올 수 있다고 분석했다.

그는 트럼프 대통령이 임기 초 친트럼프계 릭 스콧 대신 주류파 존 튠을 상원 원내대표로 지지하면서 입법 과정에서 원내 지도부의 보호를 받지 못했다고 설명했다. 이후 톰 틸리스, 빌 캐시디, 존 코닌 등 중진들과 잇따라 불화를 겪으며 당내에 앙심을 품은 적을 많이 만들었다는 것이다.

배리스 소장은 리사 머카우스키 상원의원이 사석에서 단짝인 수전 콜린스 상원의원이 낙선하면 공화당을 탈당해 민주당과 손잡을 가능성이 훨씬 높다고 말해왔다고 전했다. 그는 이번 선거에서 콜린스 의원이 실제로 낙선해 당내 버팀목이 사라진 만큼 머카우스키 의원이 주저 없이 탄핵 찬성표를 던질 것이라고 내다봤다.

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중간선거 이후 정치 지형과 다음 단계 전망

배리스 소장은 민주당이 트럼프 대통령을 직접 겨냥하기보다 측근들을 먼저 타격하는 우회 전략을 쓸 것이라고 전망했다. 민주당 지도부는 내년 1월 의회 다수당 지위를 넘겨받으면 트럼프 행정부의 부패 의혹 등을 광범위하게 조사하겠다는 방침이지만, 대통령 탄핵과는 거리를 두고 있다.

배리스 소장은 피트 헤그세스 국방장관과 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관 등 충성파 측근들을 차례로 조사하고 탄핵소추안을 발의해 대통령에게 타격을 줄 것이라고 예상했다. 그는 리얼클리어폴리틱스(RCP) 평균 지지율이 32%까지 떨어지면 민주당이 트럼프 대통령을 직접 겨냥할 것이라고 주장했다.

배리스 소장은 2018년 하원을 탈환한 민주당이 이듬해 트럼프 대통령을 탄핵소추했지만, 2020년 상원 탄핵심판에서 파면에 필요한 찬성표를 확보하지 못했던 전례를 함께 언급했다. 당시에는 미국인의 46%에서 47%가 여전히 트럼프 대통령을 좋아했지만, 이번에는 어느 곳에서나 인기가 없다고 그는 강조했다.

배리스 소장은 견고했던 트럼프 지지 연합이 무너진 원인으로 제프리 엡스틴 문건 처리 논란과 이란 전쟁을 꼽았다. 그는 엡스틴 논란을 권투의 잽에, 이란 전쟁을 결정타인 강펀치에 비유했다.

배리스 소장은 자체 출구조사에서 노스캐롤라이나주 민주당 상원의원 당선자 로이 쿠퍼가 2024년 트럼프 투표자의 22%를 확보했다며 지지층이 징벌 투표에 나섰다고 분석했다. 그는 트럼프 개인의 정치적 쇠퇴가 곧 미국 우선주의의 종말을 뜻하지는 않는다면서도, 마가라는 브랜드는 심각한 상처를 입고 유권자의 신뢰를 잃었다고 진단했다.