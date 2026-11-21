중국 린이윈촨 에너지기술이 웨양시 상공에서 고도 4000m까지 상승하는 공중 부유식 풍력발전소 S4000의 시험 가동에 성공했다. 이는 대도시에서도 신속하게 설치 가능한 차세대 청정에너지 기술로 주목받고 있다.

중국의 신에너지 기업 린이윈촨 에너지기술 이 도시 상공을 비행하는 공중 부유식 풍력발전 소 ' S4000'의 시험 가동에 성공했다. 이 기술은 기존의 지상 또는 해상 설치 방식과 달리, 대기 중에 떠서 바람 에너지를 전기로 변환하는 혁신적인 방식이다. 린이윈촨 에너지기술 은 지난 19일 기준 최근 후난성 웨양시 상공에서 시험 운항을 마무리하며, 실제 상용화를 위한 핵심 기술을 입증했다.

S4000 비행선 구조와 발전 원리

S4000은 헬륨 가스가 충전된 대형 비행선 형태를 띠고 있으며, 동체 길이 67m, 폭 40m, 높이 23m의 거대한 규모를 자랑한다. 동체 양옆에는 지름 50~60m에 달하는 거대한 로터 두 개가 장착되어 있으며, 이 로터의 회전으로 3메가와트(MW)급 전력을 생산한다. 이는 일반적인 육상 풍력발전기 한 기와 맞먹는 용량이다.

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이 비행선은 최대 고도 4000m까지 상승할 수 있는 능력을 보유하고 있다. 이는 중국 최高峰인 퉁디엔펑(2744m)보다 약 1.5배 높은 거리다. 상공에서 생성된 전기는 긴 유선 케이블을 통해 지상으로 전송되며, 이 케이블은 동시에 비행선이 바람에 밀려 이동하지 않도록 고정하는 역할을 수행한다.

지상에는 이 유선 케이블을 감거나 풀어내는 특수 장비가 설치되어 있으며, 이를 통해 S4000의 고도를 정밀하게 조절할 수 있다. 이 시스템은 복잡한 기계적 지지대 없이도 공기역학적 안정성을 유지하며 전력을 생산할 수 있는 구조로 설계되었다.

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고도 활용 전략과 발전 효율성

S4000이 고고도 비행을 선택한 핵심 이유는 높은 고도일수록 풍속이 강하고 일정하기 때문이다. 지면 근처의 방해물 없이 강하고 원활한 바람을 확보함으로써 발전 효율을 극대화할 수 있다. 린이윈촨 에너지기술은 이 같은 고고도 운영 조건을 바탕으로 연간 약 6000시간 이상의 발전 시간을 기대하고 있다.

현재 전 세계 해상 풍력발전기의 평균 연간 발전 시간은 약 4000시간 내외인 점을 고려할 때, S4000의 예측 발전 시간은 기존 대비 약 50% 이상 긴 수치를 기록한다. 이는 동일한 설비 투자 대비 훨씬 더 많은 양의 전기를 생산할 수 있음을 의미하며, 경제성을 높이는 주요 요인이다.

웨양시 대도시 상공 시험의 의의

린이윈촨 에너지기술은 지난달 서부 초원 지역에서도 비행선을 띄운 바 있지만, 후난성 웨양시는 인구 500만 명의 대도시라는 점에서 시험 의미가 다르다. 도시 상공은 고층 건물, 다리, 도로 등 인공 구조물이 밀집해 있어 비행에 방해를 줄 수 있는 변수가 많다.

이번 웨양시 시험은 이러한 복잡한 환경에서도 S4000의 이륙, 비행, 착륙이 원활히 이루어지는지를 검증하기 위해 의도적으로 선택된 절차다. 또한, 예기치 못한 기상 변화나 기체 이상 시 비상 대응 프로세스가 도시 지역에서도 안전하게 작동하는지를 평가하는 중요한 과정이었다.

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린이윈촨 에너지기술은 S4000의 기본 설계 목적이 장거리 송전 없이 전력이 필요한 위치, 즉 도시 위나 수요지 상공에 직접 전력을 공급하는 데 있다고 강조했다. 따라서 인공 구조물이 많은 대도시 상공에서의 안정성 검증은 상용화의 필수 관문이다.

기존 풍력발전 대비 비용 절감 및 배치 유연성

S4000이 상용화될 경우 기존 풍력발전 시스템은 구조적 변화가 불가피하다. 이 기술은 지면에 높이 100m가 넘는 철골 기둥을 박아 설치할 필요가 없으며, 단지 유선 케이블을 지상 장비에 고정하고 비행선을 띄우는 방식으로 신속히 가동할 수 있다.

린이윈촨 에너지기술은 산악 지대나 섬처럼 기존 풍력발전기 설치가 어려운 지역에서도 S4000을 즉시 배치할 수 있다고 밝혔다. 또한, 지상 기반 풍력발전 대비 자재 사용량을 약 40% 절감할 수 있어 건설 및 운영 비용을 획기적으로 낮출 수 있는 장점이 있다.

이 회사는 안정적인 녹색 전력 공급과 제조 능력 향상을 통해 상업 시장에 적극 진출할 계획을 밝히고 있다. 고고도 공중 발전 기술이 향후 도시의 에너지 자립률 향상과 탄소 중립 목표 달성에 기여할 것으로 예상되며, 향후 추가적인 상업적 테스트와 기술 고도화가 이어질 예정이다.