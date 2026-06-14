린넨 의류 세탁·건조, 섬세한 관리가 답

린넨은 통기성과 흡습성으로 무더운 여름에 인기가 많지만, 세탁과 건조 과정에서 손상될 위험이 높다. 전문가들은 찬물 세탁, 약한 회전 코스, 자연 건조 등 섬세한 관리를 권장한다.

린넨은 통기성이 뛰어나고 땀을 잘 흡수해 여름철에 많이 사랑받는 소재다. 하지만 셀룰로오스 기반의 천연 섬유라는 점을 간과하면 세탁 후 심한 주름이 생기거나 수축이 일어나는 등 손상이 발생할 수 있다.

미국 오목원 생활 매체 인터뷰에서 산소계 표백제 브랜드 옥시클린 대변인 앤서니 설리번은 "린넨 섬유는 많은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 섬세하다"며 "강한 세탁 코스나 높은 건조 온도에 반복적으로 노출되면 수축, 변색, 뻣뻣함, 섬유 약화가 발생할 수 있다"라고 경고했다. 코넬 대학교 섬유과학 연구팀은 아마(Flax) 식물에서 얻은 셀룰로오스 섬유가 높은 강도를 갖지만, 지속적인 고열 처리에는 취약할 수 있다고 밝혔다. 전문가들은 가장 먼저 얼룩을 즉시 처리할 것을 강조한다. 음식물, 흙, 화장품 등 오염물이 묻었을 때는 문지르기보다 깨끗한 천으로 가볍게 눌러 흡수시키는 것이 좋다.

문지르면 오염물질이 섬유 깊숙이 침투해 제거가 어려워질 수 있다. 세탁 시에는 찬물 또는 미지근한 물을 사용하고, 순한 세제를 선택해 섬유를 보호해야 한다. 미국 세탁연구소는 과도한 고온 세탁보다 적절한 물 온도와 순한 세제를 사용하는 것이 섬유 보호에 도움이 된다고 설명한다. 세탁기 사용 시에는 울 코스나 섬세 의류 코스와 같은 약한 회전 방식을 선택하고, 세탁조를 너무 가득 채우지 않는 것이 중요하다.

옷이 서로 마찰을 덜 받으면 주름과 손상이 줄어든다. 특히 건조 과정은 린넨 관리의 핵심이라고 한다. 영국 왕립화학회(RSC)는 셀룰로오스 기반 천연 섬유가 높은 열에 노출될 경우 섬유 구조가 변화하며, 반복적인 고온 건조는 수축과 강도 저하를 유발한다고 등록했다. 따라서 가장 탁월한 방법은 통풍이 잘 되는 실외에서 자연 건조하는 것이다.

건조기를 사용해야 할 때는 저온 또는 섬세 건조 모드를 선택하고, 옷이 완전히 마르기 직전 꺼내서 약간 촉촉한 상태에서 손으로 주름을 펴거나 가볍게 스팀 다림질을 해 주면 깔끔한 마무리를 할 수 있다. 또한 린넨은 비교적 자주 세탁할 필요가 없으므로, 눈에 띄는 오염이 없으면 주기적으로 세탁 보다는 부분 세척 후 통풍이 잘 되는 곳에서 말려 재착용해도 전혀 문제가 없다. 전반적으로 린넨을 올바르게 관리하면 시간이 지날수록 부드러워지고 편안해지므로 찬물 세탁, 약한 탈수, 자연 건조라는 세 가지 원칙만 지키면 오래 새 옷 같은 상태를 유지할 수 있다





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린넨 세탁 건조 섬세한 관리 패션

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