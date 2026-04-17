리호남 부재설 논란 재점화… 대북 송금 사건 진실 공방 가열

쌍방울 대북 송금 사건의 핵심 증인인 리호남의 필리핀 체류 여부를 둘러싼 논란이 재점화되고 있습니다. 방용철 전 쌍방울 부회장의 증언과 국가정보원의 반박, 그리고 법원의 판단이 엇갈리면서 사건의 진실 규명에 대한 의문이 증폭되고 있습니다.

쌍방울 대북 송금 사건을 둘러싸고 불거진 ' 리호남 필리핀 부재설 ' 논란이 재점화되고 있습니다. 방용철 전 쌍방울그룹 부회장이 국회 국정조사 에서 이재명 대통령의 방북 비용으로 70만 달러를 북한 공작원 리호남 에게 전달했다고 증언했지만, 국가정보원이 이를 반박하는 내용을 발표하면서 사건의 진실 공방이 다시 가열되고 있습니다. 일부 언론은 리호남 의 필리핀 부재설 이 더불어민주당이 제기하는 '대북 송금 사건 조작 기소' 의혹에 힘을 실어줄 수 있다고 분석하는 반면, 법원은 이미 리호남 의 필리핀 체류와 금전 수수를 인정했다는 점을 지적하며 논란의 복잡성을 드러내고 있습니다.

사건의 핵심 쟁점은 2019년 7월, 당시 경기도지사였던 이재명 대통령의 방북을 위한 비용 명목으로 김성태 전 쌍방울 회장이 북한 공작원 리호남에게 70만 달러를 전달했다는 주장입니다. 방 전 부회장은 국회 국정조사에서 위챗으로 리호남과 연락했으며, 필리핀 마닐라의 한 호텔 로비에서 만나 김 전 회장에게까지 안내했다고 증언했습니다. 또한, 70만 달러는 캐리어에 담아 전달했으며, 100만 달러 중 일부라고 덧붙였습니다. 그러나 이러한 증언은 국가정보원의 공식 발표와 배치됩니다. 이종석 국가정보원장은 국정조사에서 리호남이 2019년 7월 필리핀에 없었다고 명확히 밝혔습니다. 또한, 당시 필리핀에서 열린 국제대회에 참석했던 통일부 관계자들의 보고서 어디에도 리호남의 필리핀 체류 사실이 기록되어 있지 않으며, 대회 준비 관계자 및 현장 참석자들도 그의 필리핀 부재를 증언하고 있습니다. 봉지욱 기자는 청문회에서 리호남이 당시 북경에서 관계자들을 만나고 있었으며, 만약 돈을 받았더라면 북한에서 개인 착복은 불가능하며 정치수용소에 갔을 것이라고 말했다는 내용을 전하기도 했습니다.

한편, 쌍방울 대북 송금 사건 재판 과정에서 리호남의 필리핀 체류 여부는 중요한 쟁점이었습니다. 이화영 전 경기도 평화부지사 측은 항소심에서 리호남이 당시 마닐라에 없었으므로 김 전 회장과 방 전 부회장의 진술은 신빙성이 없다고 주장했습니다. 그러나 항소심 재판부는 이러한 주장을 기각하고, 리호남이 쌍방울 측으로부터 이재명 당시 지사 방북 대가로 돈을 받았다고 인정했습니다. 검찰은 이 전 지사에 대해 300만 달러를 방북 비용으로 기소했지만, 법원은 200만 달러에 대해서만 외국환거래법 위반으로 유죄를 인정했으며, 70만 달러에 대해서는 다른 이유로 무죄를 선고했습니다. 하지만 법원의 판단 역시 김 전 회장과 방 전 부회장의 진술에 상당 부분 의존하고 있다는 점에서 객관적인 증거가 부족하다는 지적이 제기되고 있습니다. 숙박, 통신, 금전 전달에 대한 공식적인 기록이 존재하지 않는 상황에서, 법원이 오직 두 사람의 증언만을 근거로 리호남의 필리핀 입국 사실을 인정한 것이 타당한지에 대한 의문이 제기되는 것입니다. 특히 방 전 부회장은 리호남과 연락했다는 위챗 대화 내용을 증거 인멸해 더 이상 확인할 수 없다고 밝혔으며, 리호남이 어느 호텔에 머물렀는지, 며칠에 입국했는지도 알지 못한다고 증언했습니다. 이러한 증언의 모호함은 법원의 판단 근거에 대한 신뢰도를 떨어뜨립니다.

이러한 상황 속에서 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당 의원들은 방 전 부회장이 검찰의 압력으로 위증했다며 고발하겠다는 입장을 발표했습니다. 이는 대북 송금 사건을 둘러싼 정치적 공방이 더욱 격화될 것을 예고합니다. 법원의 판단과 국가정보원의 공식 발표, 그리고 관련자들의 증언이 엇갈리는 상황에서 사건의 진실 규명은 더욱 복잡한 양상을 띨 것으로 보입니다.





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