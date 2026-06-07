리튬이온 배터리 화재 취약성과 재생에너지 확대의 현실적 장벽

강진 ESS 화재 사례를 통해 본 리튬이온 배터리의 열폭주 위험과 수명 문제, 그리고 국내 재생에너지 기본계획의 실현 가능성에 대한 전문 분석.

지난해 3월 전남 강진의 태양광발전 소 에너지저장장치 (ESS)에서 대형 화재가 발생했다. 화재 발생 24분 만에 123명의 소방관과 31대의 소방차가 현장에 도착했지만 리튬이온 배터리 의 재앙적인 ' 열폭주 ' 앞에서는 속수무책이었다.

전기차 화재 진압에 사용하는 이동식 수조도 154평 규모의 밀폐된 ESS에는 무용지물이었다. 자연 진화를 기다리는 10시간 동안 100억원이 넘는 배터리 모듈 3852개가 잿더미로 변했다. 리튬이온 배터리 화재는 취약할 뿐 아니라 수명도 짧아 10년 주기로 교체해야 한다. 이러한 문제는 재생에너지 비중 30% 목표를 국내 환경에서 이루기 어렵게 만든다.

전북 군산 일대 새만금간척지에 설치된 태양광발전 시설은 2030년까지 수상 태양광을 포함해 총 3GW의 재생에너지 시설이 건설될 계획이지만, ESS 화재 위험은 지속되고 있다. ESS 화재는 본격적으로 설치하기 시작한 2017년 8월 전북 고창에서 처음 발생한 후 2년 5개월 동안 30건 연이어 발생했고, 지난 5년 동안 무려 59건 발생해 피해액이 890억원에 이른다. ESS는 태양광·풍력 설비의 간헐성을 보완하는 필수 설비이지만, 그 화재 취약성을 극복하지 못하면 재생에너지 확대는 공허한 목표가 될 수밖에 없다.

뿐만 아니라 배터리 수명으로 인해 10년마다 ESS를 통째로 교체해야 하므로 재생에너지는 결코 공짜가 아니다. 리튬이온 배터리는 1991년 개발된 혁신적인 기술로 가볍고 에너지 밀도가 높으며 충·방전 효율이 뛰어나지만, 얇은 분리막 결함으로 인해 열폭주 화재 위험이 내재되어 있다. 인천 청라아파트 전기차, 강진 ESS, 에어부산 보조배터리 화재 모두 같은 원인이다. 고품질 배터리 사용과 충전율 최소화가 대책이지만, ESS에서는 경제적 부담이 크다.

대안으로 양수발전소 활용이 있으나 입지 제약과 비용 문제가 있다. 기후에너지환경부가 발표한 제1차 재생에너지 기본계획(2026~2035)은 2030년까지 태양광·풍력 설비를 100GW로 확대하고 2035년까지 재생에너지 발전 비중을 30% 이상으로 끌어올리려는 야심찬 계획이다. 총 268조원을 투입하지만 현실적 장애물이 산적해 있다. AI·반도체 산업은 24시간 안정적 전력 공급이 필수적인데, 하루 평균 2.4시간 가동하는 재생에너지로는 대응이 불가능하다. 60GW 추가 설치를 위해 매년 축구장 2만5000개 규모 부지를 확보해야 하는데 불가능에 가깝다.

국내 재생에너지 설비 생산 기반도 허약해 중국산 의존도를 높일 수 있다. 송전망 부족으로 계통 접속을 기다리는 설비가 8.9GW에 달해 생산 전력의 23%를 버리고 있는 실정이다. 10만 개가 넘는 분산된 설비의 전문적 관리도 쉽지 않다. 재생에너지의 친환경성도 절대적이지 않다. 태양광 패널은 20년마다 대량으로 재활용해야 하지만 경제성이 불확실하고, 풍력 블레이드는 재활용 자체가 불가능하며, ESS 배터리 수명은 10년을 넘지 않는다.

기후부가 발전 단가 조정으로 주민에게 제공하는 계통소득도 줄어들 수 있다. 대통령이 지적했듯 원전에 대한 이념적 논란에서 벗어나야 한다. 세계적인 빅테크 기업들이 원전에 주목하고 있고, 덴마크조차 원전 금지 정책 재검토를 선언했다. 원전도 무탄소 전원으로 기술과 제도로 안전성을 확보할 의지가 필요하다





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