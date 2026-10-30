리투아니아, 2032년부터 병역 보편적 제도 도입 발표

리투아니아는 러시아 군사적 위협에 대응해 2032년부터 모든 남성에 대해 보편적 징집제를 도입, 병력 확장 및 양성 계획을 발표. 이 조치는 NATO 협력 강화와 국내 안보를 강화하려는 목적으로 추진됨

지난 11월 23일 리투아니아 수도 빌뉴스에서 열려준 리투아니아 군 창설 107주년 기념식은 러시아 의 지속적인 군사적 확장을 배경으로 한 국가안보 대응의 일환으로 진행된 사건이다. 올해 2032년부터 리투아니아 가 병역 대상 연령의 남성을 보편적 징집제 도에 따라 모두 징집하겠다는 공식 발표가 동시에 이루어졌다.

이는 러시아가 주변 국가에 대한 압박을 가중시키는 가운데 국방력을 재구축하고 강화하려는 전략적 선택이다. 29일 현지시간으로 리투아니아 공영방송 LRT에서는 기타나스 나우세다 대통령이 국가방위위원회 회의에서 보편적 징병제 도입 시점을 2032년으로 확정했다고 밝혔다. 그는 병역 부적격자 문제와 인구 감소를 감안해 현재 연간 징집 인원이 5천 명에서 7천5백 명으로 늘어날 것으로 예측하며, 2032년까지 병영시설을 확충하고, 장교와 군사 전문 인력을 양성하는 등 전반적 병력 확대를 위한 구체적인 준비가 완료될 것이라고 설명했다.

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러시아 위협과 인구 감소로 인한 병력 확충 고민

즉, 리투아니아는 기존 2004년 NATO 가입 이후에는 모병제에 기초해 군을 운영했으나, 2014년 러시아가 크림반도를 병합한 직후 징병제를 재도입해 최소 9개월 간의 징집을 시행해 왔다. 하지만 알 수 있는 바와 같이 현재는 인구 감소와 병역 부적격자 비율이 높아 군력 확보가 어려운 상황을 직면하고 있다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 리투아니아는 국경을 맞대는 러시아와의 긴장 상황 속에서 국내 총생산의 5% 이상을 국방비에 투입히며 자체 군사력 증강 속도를 가속화하고 있다. 이와 동시에 독일 군 5천 명의 상시 주둔을 추진 중이기도 하다.

연준비가 매우 필수적이다는 입장의 이유는 군인 수가 부족한 것과 병역 권한이 확대될 때 효율성을 유지하기 위함이다. 나우세다 대통령은 2032년까지 단순히 정규군 복무 외에도 드론 운용, 국경 수비대, 소방대, 구조대 지원과 같은 다양한 방식으로 병역 의무를 이행할 수 있도록 제도를 마련한다고 밝혔다. 여성은 기존과 같이 자원입대에 의한 군 복무가 계속 가능하다. 정치권 및 군 관계자들 사이에서는 러시아가 잠재적으로 북대서양조약기구(NATO) 회원국을 공격할 가능성이 있다는 의견이 제시된다.

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이들에 따르면 보편적 징병제 도입 시점을 2030년으로 앞당겨야 할 필요가 있다고 주장했다. 그러나 민다우가스 신케비치우스 총리는 '피할 수 없는 일이지만 준비됐을 때 해야 한다'라며, 군 당국이 요청한 시기에 따라 징병제 도입 시점을 다졌다고 밝혔다. 이와 같은 정책 전환은 군 부대가 지정된 자원입대자와 보편적 징병제 인원 사이에서 사기와 역할 충돌을 최소화하려는 노력의 일환이다. 최근 리투아니아에서는 자원입대 수요가 크게 늘어나 올해 지원자 수가 징병 계획 인원을 넘어섰다.

대중적 찬성과 함께 강화되는 국가안보 협력

여론조사에서도 76%가 보편적 징병제 도입에 찬성하는 결과가 발표되었다. 이들 데이터는 리투아니아가 병역 제도 전환을 통해 국가안보를 강화하고, 동시에 인구 감소와 부적격자 문제를 해결하려는 의지를 보여준다. 이제 리투아니아 정부는 2032년까지 모든 보편적 징병제 체계가 정규군 및 다양한 역할군에 통합되도록 노력할 것이며, NATO와의 협력을 강화하고 러시아의 군사 활동에 적극 대응하겠다는 의지를 밝혔다. 현재 리투아니아는 약 23,000명의 군사 규모를 자랑하지만, 인구 감소와 병역 부적격자 비율이 높아 군사력을 유지하기 어려운 상황이다.

이 제도는 국경과 군사적 위협을 진화시키며 리투아니아의 국방 능력과 자주성을 강화할 목표를 핵심으로 한다.