리영희재단은 26일 제14회 리영희상 수상자로 이희자 태평양전쟁피해자보상추진협의회 공동대표를 선정했다. 강제동원 피해 진상 규명 및 역사 기록 보존에 헌신한 공로를 인정받았다.

리영희재단 (이사장 김효순)은 26일 제14회 리영희상 수상자로 이희자 (83세) 태평양전쟁피해자보상추진협의회 공동대표를 선정했다고 밝혔다. 이 대표는 1989년부터 일제 침략전쟁 기간 중 강제동원 되어 사망한 부친의 사망 사실을 입증하고 관련 진상을 규명하기 위한 활동을 이어온 공로가 인정되었다. 재단은 이 대표가 decades에 걸친 헌신을 통해 강제동원 피해자의 기록 수집과 법적 승리를 이끄는 데 핵심적인 역할을 해왔다고 평가했다.

강제동원 진실 규명과 역사적 법적 성과

이희자 대표는 자신의 아버지 이사현 씨가 1944년 2월, 딸이 갓 돌을 넘긴 시점에 23세의 나이에 일제 침략전쟁에 강제동원되었다는 사실을 바탕으로 활동을 시작했다. 아버지 이사현 씨는 광복을 두 달 앞둔 1945년 6월, 중국 광시성의 군 병원에서 총상과 파상풍으로 세상을 떴으나, 일본 정부는 유족에게 사망 사실을 통지하지 않았다. 이로 인해 이 대표는 부친의 생사를 모르는 채 1992년이 되어서야 부친의 사망을 확인하는 아픈 경험을 했다.

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이 대표의 끈질긴 추적과 소송 활동은 한국 사회의 역사 인식 개선과 법적 쟁점 해결에 결정적인 기여를 했다. 재단에 따르면, 이 대표의 노력은 2004년 강제동원피해 진상규명 특별법 제정과 2018년 일본제철에 대한 한국 대법원의 패소 판결 등 역사적인 성과로 직결되었다. 이러한 판결과 입법은 강제동원 피해자들의 권익 보호와 진실 규명 과정에서 중요한 precedents를 마련했다.

야스쿠니 신사 무단합사 철폐와 기록 보존 노력

이 대표는 1997년 부친이 일본 야스쿠니 신사에 무단으로 합사되었다는 사실을 확인한 후, 이에 반발하여 한국인 무단합사 철폐 투쟁에 적극 참여했다. 그는 일본과 한국에서 각각 두 차례씩, 총 네 차례의 철폐 소송을 제기하며 역사적 부정의를 바로잡기 위한 법적 공방을 전개했다. 이 과정에서 이 대표는 단순한 배상 요구를 넘어, 역사적 증거를 남기는 것의 중요성을 강조하며 체계적인 아카이브 구축에도 힘썼다.

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이 대표가 직접 수집한 진술서, 증언 영상, 소송 관련 자료, 사진 등을 식민지역사박물관에 기증한 것은 강제동원 아카이브의 토대를 마련하는 데 크게 기여했다. 재단은 이러한 기록 보존 활동이 향후 generations에게 역사적 사실을 객관적으로 전달하는 데 필수적인 자료가 될 것이라고 평가했다. 이 대표는 "내 몸뚱이가 증거"라는 고 김학순 할머니의 말씀을 계기로 부친의 기록을 반드시 찾아야겠다는 결심을 다졌다.

피해자 연대 의식과 미래 세대 평화への 메시징

이희자 대표는 수상 소감을 통해 자신이 40년 가까이 활동을 이어올 수 있었던 원동력은 고 김학순(1924~97년) 할머니의 당당한 모습에서 찾았다고 밝혔다. 김 할머니는 1991년 일본군 '위안부' 피해 사실을 공개적으로 밝히며, 일본 측이 증거를 요구할 때 "증거를 내놓으라니 기록은 너희들이 갖고 있을 터인데 무슨 말이냐. 내 몸뚱이가 증거이다"라고 외친 바 있다. 이 대표는 이 대목에서 깊은 울림을 받으며 부친의 기록을 찾고 진실을 규명해야겠다고 확신하게 되었다고 말했다.

이 대표는 수상소감의 끝부분에서 자신과 같은 전쟁 피해자가 더 이상 발생하지 않기를 바란다는 뜻을 전달했다. 그는 "미래 세대의 평화를 위해 앞으로도 포기하지 않고 싸워갈 것"이라고 다짐하며, 과거의 상처를 치유하고 평화로운 미래를 만들어가는 데 지속적으로 기여하겠다는 의지를 피력했다. 리영희재단은 이 같은 공로를 인정하여 이번 상을 수여하며, 사회 정의와 역사적 진실 추구 가치를 다시 한번 재확인했다.