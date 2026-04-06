리얼돌 수입 허용 판결 후폭풍: 찬반 논쟁 격화, 사회적 합의는 요원

법원의 리얼돌 수입 허용 판결에도 불구하고, 찬반 논쟁이 격화되며 사회적 합의점을 찾지 못하고 있다. 여성의 안전, 성 상품화 문제, 사법적 판단의 적절성 등 다양한 쟁점이 얽혀 있는 가운데, 리얼돌의 사용과 관련된 논란은 계속될 전망이다.

2019년 10월 18일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회의 산업통상자원부 등의 종합국정감사에서 무소속 이용주 의원이 성인용품인 리얼돌 을 보여주며 질의를 하는 모습이 포착되었다. 이 사진은 리얼돌 관련 논쟁의 중요한 시점을 보여준다. 사람의 신체를 본뜬 성인용품 ‘ 리얼돌 ’의 수입을 보류한 세관을 상대로 수입업체가 제기한 소송에서 최근 법원이 업체의 손을 들어주면서, 리얼돌 관련 논란은 다시금 불붙는 양상을 보이고 있다. 1, 2심 모두 “성인용품이 성인의 사적 공간으로 제한되는 경우 등에는 법률상 허용될 수 있는 것”이라는 취지로 판단했고, 지난 2월 대법원도 이를 확정했다. 이러한 법원의 판단은 리얼돌 의 사적 사용을 옹호하는 것처럼 보이지만, 현실은 복잡하다. 법원의 긍정적인 판결에도 불구하고, 리얼돌 을 둘러싼 사회적 논쟁은 더욱 격화되는 경향을 보인다. 6일 경향신문 취재를 종합해보면, 이번 판결을 계기로 엑스(X) 등 온라인 공간에서 다시 찬반 논쟁이 시작되었다.

반대하는 측에서는 리얼돌이 성 상품화를 조장하며 여성의 존엄성을 훼손한다고 주장한다. 이들은 리얼돌이 성에 대한 왜곡된 표현을 담고 있으며, 풍속을 해칠 수 있다고 우려한다. 반면, 찬성하는 측에서는 리얼돌과 실제 사람을 구분할 수 있으며, 범죄나 불법 성매매를 대체할 수 있는 대안이 될 수 있다고 주장한다. 리얼돌을 둘러싼 논란과 소송은 십수 년 전부터 이어져 왔으며, 그 과정에서 다양한 판례가 쌓여왔다. 대법원은 여러 차례 노골적으로 성적 부위를 적나라하게 표현하거나 16세 미만 미성년자의 신체를 본뜬 형태가 아니라면 수입을 허용할 수 있다는 입장을 밝혔다. 이에 따라 관세청도 2022년 미성년자나 특정 인물을 형상하지 않는 경우 통관을 허용하는 방향으로 수입통관 지침을 개정했다. 국내에서 제작되는 리얼돌을 금지하는 법률 또한 존재하지 않는다. 대법원은 이번 판결에서도 “사용 목적과 주체, 사용될 공간과 환경 등 풍속을 해칠 우려가 있는지 조사하지 않고 물품의 외관 검사 결과만으로 보류 처분을 한 것은 위법하다”고 판단했다. 대법원은 해당 리얼돌이 전체적으로 여성의 모습을 자세히 표현하고 있지만, 사람의 존엄성을 심각히 훼손했다고 평가할 만큼 노골적으로 성적 부위를 표현하진 않았다고 봤다. 하지만 이러한 법원의 판단에도 불구하고 리얼돌을 반대하는 목소리는 여전히 거세다. 이번 판결이 공개된 이후 국회전자청원 사이트에는 리얼돌 수입 및 통관 반대에 대한 청원이 올라왔다. 여성의당은 “리얼돌 문제는 단순히 수입과 유통의 정당성을 따져야 하는 영역을 넘어 여성의 안전과 지위를 위협하는 인권의 문제”라며 오는 8일 판결 규탄 기자회견을 예고했다. 리얼돌은 사적 공간뿐만 아니라, 온라인상에서도 쉽게 접할 수 있다는 점이 논란을 더욱 심화시킨다. 온라인에서 검색하면 리얼돌 체험방을 홍보하는 카페나 체험방 후기 등을 쉽게 찾을 수 있다. 기자가 실제로 리얼돌 체험방 운영진에게 문의한 결과, 대부분의 체험방이 폐업했으나, 일부는 합법적으로 운영되고 있다는 사실을 확인했다. 알리, 테무, 쿠팡 등 종합 쇼핑몰에서는 여성의 특정 부위를 강조한 토르소가 다양한 가격대에 판매되고 있다. 전문가들은 리얼돌의 외형만으로 기계적인 판단을 할 것이 아니라, 한국 사회에서 어떻게 사용되고 있는지 종합적으로 고려해야 한다고 지적한다. 윤김지영 경북대 철학과 교수는 “눈 깜빡임이나 온도 조정을 넘어 AI 기능으로 어느 정도 대화까지 가능해지고 있는데, 리얼돌이 실제 여성과 극도의 유사성을 구현하고자 한다는 점에서 우려스럽다”며 “포르노가 가짜라지만 현실에선 성적 교본으로 기능하는 것처럼 거절, 제안, 협상, 대화 그 어느 것도 할 수 없는 리얼돌을 이용하면서 여성 섹슈얼리티에 대한 잘못된 인식이 생길 수 있다”고 말했다. 김주희 덕성여대 차미리사교양대학 교수는 “리얼돌 수입업자들이 소송을 반복적으로 제기하면서 사회적 합의나 입법적 논의 없이 사법 판단을 통해 리얼돌 수입 및 활용에 대한 기준이 만들어지고 있는 것이 문제”라며 “단순히 물품의 음란성 여부로 판단할 문제가 아니라 인간 형상이 어떻게 재현되고 소비되는지에 대한 기술적, 사회적 함의를 함께 논의해야 할 것”이라고 강조했다. 리얼돌을 둘러싼 논쟁은 단순히 법적인 문제뿐 아니라, 사회적, 윤리적, 기술적인 문제까지 포괄하는 복잡한 양상을 띠고 있다. 관세청과 리얼돌 업체 간의 소송전은 계속해서 이어지고 있으며, 리얼돌의 수입과 사용에 대한 명확한 기준이 마련되기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다. 2019년 6월 대법원이 리얼돌 수입 금지는 위법하다는 취지의 판결을 내렸지만 리얼돌은 통관을 넘지 못했다. 관세청이 리얼돌을 ‘관세법에서 규정한 풍속을 해치는 물품’으로 보고 통관을 불허하면서다. 대법원 소송 당사자 외 업체들은 다시 소송절차를 밟아야 한다. 리얼돌 업체도 물러서지 않았다





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