리비아 종교당국, 나이키 로고 다신교 상징 이유로 금기 선언

리비아 알이프타 당국이 나이키 브랜드명과 로고를 그리스 신화의 다신교적 요소로 간주하여 착용 및 거래를 금지하는 fatwa를 발표했습니다. 이는 이슬람의 유일신 신앙과 충돌한다는 판단에 따른 것입니다.

리비아 의 종교 기관인 Dar al-Ifta는 글로벌 스포츠 브랜드 나이키 (Nike)의 로고와 브랜드명이 그리스 신화에 등장하는 승리의 여신 ' 나이키'에서 유래했음을 근거로, 이를 다신교를 상징하는 표식으로 규정했습니다. 이에 따라 리비아 종교 당국은 무슬림들이 나이키 제품의 구매, 판매, 착용을 삼가야 한다고 명시적으로 권고했습니다. 이 결정은 리비아 트립ולי에 위치한 Dar al-Ifta의 종교 위원회가 내린 것으로, 리비아 최고 무فتi(종교법 해석가)인 사디크 알가리아니 (Sadiq al-Ghariani)의 승인을 받아 공식화되었습니다.

다신교적 기원 논란과 종교적 금기

Dar alIfta가 내린 fatwa(종교적 판례)의 핵심 논리는 나이키라는 이름과 스우시(Swoosh) 로고가 그리스 신화의 다신교적 신성한 존재와 연결되어 있다는 점입니다. 그리스 신화에서 나이키는 승리와 영광을 의인화한 여신으로, 고대 그리스 예술에서는 종종 날개를 달고 있는 모습으로 묘사됩니다. Oxford Classical Dictionary 등 고전 연구 자료에 따르면, 나이키는 스포츠 경기에서 승리한 선수들에게 영광을 안겨주는 신으로 여겨졌습니다. 이슬람교의 핵심 교리인 타우히드(하나님의 유일성)와 대조되는 샤르크(다신교적 우상 숭배 또는 하나님과 동등한 위치를 두는 행위)를 연상시킨다는 이유에서입니다.

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특히 로고 디자인이 여신의 날개를 직접 모방했다는 주장은 종교적 관점에서 강력한 금기 사항으로 작용합니다. 단일 절대신을 믿는 일신교인 이슬람 신앙 체계 내에서, 다른 종교의 신화를 상징하는 이미지를 의류나 제품에 사용하는 것은 신앙적 순수성을 해친다고 간주됩니다. 리비아 종교 당국은 단순히 신화적 지식을 아는 것과 실제 그 상징물을 착용하며 홍보하는 것을 구분하지 않고, 로고 자체를 다신교적 선전을 위한 도구로 해석하고 있습니다. 따라서 무슬림 소비자들은 이러한 종교적 우려 때문에 나이키 제품을 피해야 한다는 지침을 받고 있습니다.

브랜드 탄생 배경과 로고 설계의 진실

하지만 나이키 로고가 그리스 신화의 여신 날개를 의도적으로 복제했다는 주장은 설계 과정의 기록을 살펴보면 다소 복잡한 양상을 띱니다. 나이키의 전신인 블루 리본 스포츠(Blue Ribbon Sports)는 필 나이트(Phil Knight)와 빌 바워맨(Bill Bowerman)이 1964년 미국에서 설립했으며, 초기에는 일본의 오니츠키 타이거(Onitsuka Tiger) 신발을 유통했습니다. 1971년 자사 브랜드 창립 과정에서 필 나이트는 당시 선호하던 '디멘션 식스(Dimension Six)' 대신, 초기 직원 제프 존슨(Jeff Johnson)이 제안한 그리스 승리의 여신 '나이키' 이름을 채택했습니다.

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로고 디자인 측면에서도 의도된 상징성과 실제 구현 사이의 차이가 존재합니다. 1971년 필 나이트는 포틀랜드 주립대학(Portland State University) 재학 중이던 캐롤라인 데이비슨(Carolyn Davidson)에게 신발 측면에 부착할 스트라이프 형태의 마크를 요청했습니다. 당시 회사가 원했던 것은 '움직임'을 표현하는 것이었으며, 데이비슨은 체크마크를 곡선으로 구부린 형태를 최종 디자인으로 제시했습니다. 나이키가 지난해 공개한 아카이브 기록에 따르면, 데이비슨은 이 곡선이 움직임(movement)을 연상시키는 형태로 구상했다고 밝혔습니다.

필 나이트는 처음부터 이 디자인에 완전히 만족하지 was 않았습니다. 그는 데이비슨에게 "그것이 나를 완전히 설득시키지는 못하지만, 시간이 지나면서 좋아하게 될 것이다"라고 말한 것으로 전해집니다. 데이비슨이 이 로고 디자인으로 청구한 수수료는 당시 기준으로 35달러였으며, 이는 단순한 그래픽 작업이었지 신화적 상징성을 직접적으로 코딩한 공학적 설계는 아니었습니다. 그럼에도 불구하고, 브랜드 명칭이 신화에서 유래했고 로고가 날개 모양을 연상시킨다는 사실 자체가 종교적 비판의 초점이 되었습니다.

법적 구속력 부재와 향후 전망

리비아 종교 당국의 fatwa는 엄밀히 말해 국가 차원의 법적 금지령은 아닙니다. Dar alIfta의 권고는 종교적 지도자에 의한 윤리적·종교적 권고의 성격이 강하며, 해당 결정을 위반한다고 해서 형사 처벌이나 법적 제재를 받도록 하는 조항은 현재 존재하지 않습니다. 즉, 무슬림들이 여전히 나이키 제품을 착용하거나 거래하는 데 있어 법적 위험은 없으나, 종교적 신념에 따라 자발적으로 기피할 경우를 대비한 가이드라인으로 기능합니다.

BBC는 현지 시간 4일 이 같은 내용을 보도하며, 리비아 사회 내에서 이 결정이 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있습니다. 글로벌 브랜드로서 나이키는 다양한 문화권에서 운영되지만, 특정 지역의 종교적 감수성과 충돌할 경우 마케팅 전략이나 제품 라인업에 변화가 생길 수 있습니다. 특히 중동 지역을 포함한 이슬람권 소비자들 사이에서 브랜드 이미지에 대한 민감도가 높은 만큼, 향후 리비아 및 유사한 종교적 기준을 가진 국가들에서의 시장 반응이 관찰될 예정입니다. 현재로서는 리비아 정부 차원의 강제 조치보다는 소비자들의 종교적 선택에 맡겨진 상황입니다.