마린 르펜의 차기 프랑스 대통령 후보 지명으로 EU가 창설 이후 최대의 포퓰리즘 위기를 맞았다. 그는 EU 개혁을 내세우며 현 체제 재편을 공약하며 유럽 통합을 위협하고 있다.

프랑스의 차기 대통령 선거에서 유력한 주자로 부상한 마린 르펜 이 유럽연합 (EU) 역사상 가장 강력하고 파괴적인 포퓰리즘 도전자가 될 것이라는 진단이 나온다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 27일(현지시간) 마린 르펜 을 'EU를 부서뜨릴 수 있는 여성'으로 지목하며, EU가 과거 대처 전 영국 총리나 오르반 빅토르 전 헝가리 총리와 같은 회의론 지도자들을 경험했지만, 프랑스의 극우 지도자만큼 EU에 치명적일 수 있는 인물은 없었다고 보도했다.

프랑스 대통령의 고유 권한과 EU 개혁 공약

프랑스 대통령은 국민이 직접 선출하는 국가원수로, 외교와 국방 정책에 대한 실질적인 권한을 행사한다. 또한 EU 내 유일한 핵보유국인 프랑스의 핵무기고에 대해 단독 지휘권을 가지고 있으며, 연립정부가 드물어 다른 정당의 견제가 비교적 적다는 점도 그 힘의 원천이다. 르펜은 우크라이나 지원, 이민 정책, 유럽법의 위상, 기후 합의, EU 예산 등 다양한 중대한 현안에서 EU가 유지해 온 현상을 뒤집고자 하며, 이러한 구상을 전혀 숨기지 않고 있다.

Also read 美, 한국 등 14개국에 구조적 과잉생산 관세 검토…한국은 기존 15% 유지

르펜은 집권 시 EU 예산에 대한 프랑스 분담금을 대폭 삭감하여 수년간 110억유로(약 16조 1천억원)를 절감하겠다고 밝혔다. 이는 단순한 발언을 넘어 EU 재정의 핵심적인 축소를 의미하며, 유럽 통합에 대한 구체적인 경제적 위협으로 작용할 전망이다. 그녀는 EU가 중앙집권적이고 개입적인 연합체가 아닌, '여러 국가들의 유럽'으로 재편되어야 한다고 강조하며 EU 집행위원회 권한을 '사무국' 수준으로 대폭 축소해야 한다고 주장했다.

르펜의 정책 노선 변화와 내부적 우려

르펜의 EU에 대한 태도는 지난 10여 년간 현저한 변화를 겪었다. 2012년 대선 당시에는 유로존 탈퇴와 핵심 협정 재협상을 주장했으며, 2017년에는 EU가 대대적인 개혁을 단행하지 않으면 프랑스가 탈퇴할 수 있다고 경고했다. 그러나 이후 '프렉시트(프랑스의 EU 탈퇴)'라는 표현은 자제했으며, 2022년 선거 캠프는 EU 내에서 개혁을 이루겠다고 공약했다. 이는 브렉시트 혼란을 목격한 프랑스 국민들의 탈퇴 여론이 높지 않다는 현실적인考量에서 비롯된 것이다.

Advertisement

EU 외교관 두 명에 따르면, EU는 르펜의 엘리제궁 입성을 기정사실로 여기며 어떻게 EU 법규를 활용해 그녀의 '극단적' 계획을 완화하거나 차단할지 논의를 시작했다. 이탈리아의 조르자 멜로니 총리가 2022년 집권 전에는 EU에서 많은 우려가 있었으나, 취임 후 실용적인 태도로 EU 규칙 내에서 움직이며 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과는 이민, 무역, 우크라이나 지원 문제에서 파트너십을 유지한 사례가 있다.

하지만 르펜의 형부이자 유럽의회 의원인 필립 올리비에는 '마린은 한다면 한다'며 멜로니 총리와는 다를 것이라고 선을 그었다. 르펜의 조카이자 유럽의회 의원인 마리옹 마레샬 역시 '프랑스와 이탈리아'의 협력이 작동하지 않는 '프랑스·독일 짝꿍'을 대체할 수 있을 것이라며, 새로운 권력 구도의 가능성을 시사했다.

EU의 대응 조치와 지리적 영향력 확대

르펜이 실제로 대통령이 되면 톤을 조절하며 야당 지도자 시절보다 완화할 것이라는 기대감도 존재한다. 프랑스의 재정 불안은 차기 대통령에게 상당한 제약을 가할 가능성이 크며, EU 기관들과 거리를 두기 어려울 수 있다. 프랑스는 자국 정부 예산안을 검토하고 문제가 생겼을 때 구제 방안을 제공해 줄 EU 기관들과 밀접한 관계를 유지해야 하기 때문이다.

EU 정상들은 이러한 불확실성에 대비해 스페인의 비둘기파 파블로 에르난데스 데코스 국제결제은행(BIS) 사무총장을 차기 유럽중앙은행(ECB) 총재로 내정했다. 이는 크리스틴 라가르드 ECB 총재의 조기 퇴진 공백을 메우기 위한 조치로, 경제 정책의 안정성을 확보하려는 노력이자 르펜 당선에 따른 금융 시장 충격에 대비한 안전장치로 해석된다.

Advertisement

르펜의 당선이 EU 복귀 가능성을 따져보고 있는 영국에도 영향을 미칠 전망이다. 르펜은 지난달 FT와의 인터뷰에서 '영국이 떠난 EU의 모든 결함을 우리가 실제로 해결하지 않는 한 영국은 돌아오지 않을 것'이라고 말했다. 이는 EU 내부 통합 강화를 통해 영국의 재가입 장벽을 높이겠다는 의도로 읽히며, 유럽 지리적·정치적 구도에 장기적인 변화를 예고하고 있다.