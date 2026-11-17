프랑스 대선 주자 마린 르펜이 당선 시 은퇴 연령 60세 인하와 9000억 유로 규모 새 연금 기금 도입을 공약했다. 마크롱 정전의 실패를 재반박하며 차세대 정책으로 제시했다.

프랑스 대선 여론조사 1위인 극우 정당 국민연합 (RN)의 마린 르펜 후보는 17일, 당선될 경우 은퇴 연령 을 현행보다 낮추고 새로운 자본적립식 연금 기금을 도입하겠다고 공식 공약했다. 내년부터 진행되는 내년 프랑스 대통령 선거를 앞두고, 마크롱 정부 이전의 연금 제도로 회귀하는 정책 방향을 제시하며 유권자의 지지를 얻는 데 주력하고 있다.

르펜의 연금 정책 핵심 내용

르펜 후보가 제시한 연금 개혁안의 주요 골자는 만 60세 조기 은퇴 가능성 확대와 별개의 연금 기금 조성이다. 이 방안은 노동시장 진입 시점에 따라 납부 기간과 연금 수령 연령이 달라지도록 설계되었다. 20세 이전에 노동 시장에 진입한 사람은 40년 동안 보험료를 납입하면 60세에 은퇴할 때 연금을 전액 받을 수 있다.

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반면, 23세 이후에 일을 시작한 경우 연금을 전액 받기 위해 42년 동안 보험료를 납부해야 한다. 다만, 납부 기간이 부족하더라도 모든 근로자는 현행 제도와 마찬가지로 67세까지 기다리면 연금액의 전액을 수령할 수 있다. 이는 기존 부과식 연금 모델에 새로운 층위를 추가하는 형태이다.

르펜 후보는 현재 프랑스에서 운영 중인 부과식 연금 시스템과 별도로, '자본적립식' 연금 기금을 국가 연금의 또 다른 축으로 삼겠다고 밝혔다. 이는 기존 제도와 병행하여 작동할 새로운 연금 저장고를 의미하며, 프랑스 경제의 안정성을 위해 다각화된 연금 체계가 필요하다는 논리를 전개하고 있다.

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자본적립식 기금 운영 방안 및 재원

이와 관련해 RN의 조르단 바르델라 대표는 새 연금 기금이 한 세대 안에 9000억 유로, 약 1322조원에 달하는 규모로 쌓일 것이라고 주장했다. 기금의 재원은 기존 사회보험료 중 고용주가 내는 기여금 일부를 전용하여 마련할 계획이라고 설명했다.

매년 최소 120억 유로가 이 새로운 연금 기금으로 유입되도록 하는 것이 목표이다. 공공부문 금융 기관이 이 자금을 연평균 4%에서 6%의 예상 수익률로 운용하며, 이를 통해 연금 재정의 안정성을 꾀하겠다는 전략이다. 바르델라 대표는 이러한 접근 방식이 '사회적 수용성'이 높을 것이라고 주장하며, 대안으로서의 실현 가능성을 강조하였다.

마크롱 정전의 실패와 정치적 맥락

르펜 후보의 이러한 공약은 에마뉘엘 마크롱 정부가 추진했던 연금 개편안의 실패를 직간접적으로 반증하는 것이다. 마크롱 정부는 2023년, 연금 지급 개시 연령을 현행 62세에서 64세로 상향 조정하는 개편안을 발표했다. 그러나 이는 사회 전반에 막대한 반발을 불러일으켰다.

당시 프랑스 전역에서는 대규모 시위가 잇따랐으며, 정부는 이를 통제하지 못하고 정책 추진을 멈출 수밖에 없었다. 특히 작년 말, 마크롱 정부는 연내 예산안 통과를 위해 야당의 협력이 필요해지자, 은퇴 연령 인상 개편안 추진을 공식적으로 중단해야 했다. 이로 인해 연금 제도의 변화는 프랑스 정치에서 가장 민감한 쟁점으로 부상했다.

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프랑스 정부의 공공 지출 중 약 4분의 1이 연금 지급에 사용되고 있어, 재정 적자와 막대한 부채 문제를 안고 있는 현재 상황에서 연금 개혁은 선택이 아닌 필수 과제이다. 생활비 상승과 공공 서비스 약화에 대한 불만 여론이 급증하는 가운데, 연금 제도의 변화는 국민들의 이목을 집중시키고 있다.

정치적 경쟁과 차후 전망

르펜 후보의 공약은 대선 후보군 내 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있다. 내년 4월에서 5월 사이에 실시될 프랑스 대선에서 르펜 후보는 여론조사에서 단연 선두를 달리고 있는 상황이다. 반면, 중도우파 마크롱 현 대통령의 임기 종료 후谁来가 대통령 자리에 오를지 관측이 분분하다.

르펜 후보와 경쟁하는 극좌 정당 '굴복하지않는프랑스(LFI)'의 장뤼크 멜랑숑 후보 또한 연금 문제를 중요한 대선 공약으로 내세우고 있다. 멜랑숑 후보는 지난 7일, 정년을 마크롱 정부 개편 전인 기존 60세로 되돌리는 방안을 포함한 대선 공약을 발표했다. 이는 르펜 후보의 60세 은퇴 공약과 유사한 방향성을 띠고 있지만, 구체적인 연금 기금 도입 측면에서는 차이가 있다.

이처럼 주요 대선 후보들이 연금 문제를 핵심 공약으로 내세우면서, 프랑스 사회는 연금 제도의 미래 방향성에 대해 심각한 논쟁을 겪고 있다. 르펜 후보의 자본적립식 기금 도입안이 실제 정책에 반영될 경우, 프랑스의 재정 구조와 노동 시장에 미칠 영향이 클 것으로 예상된다.