류현진 100구 역투에도 한화, 홈 10연패 늪…NC에 3-7 패배

한화 이글스가 류현진의 호투와 노시환의 투혼에도 불구하고 NC 다이노스에게 패하며 홈 10연패를 기록했습니다. NC는 선발 투수의 갑작스러운 강판에도 불구하고 불펜진의 활약으로 승리를 가져갔습니다.

프로야구 한화 이글스 가 류현진 의 100구 역투와 노시환 의 헤드샷 투혼에도 불구하고 충격의 ' 홈 10연패 '를 막지 못했다. 한화는 24일 홈구장 대전 한화생명볼파크에서 열린 '2026 신한 SOL Bank' KBO 리그 NC 다이노스 와 홈경기에서 3대 7로 패했다.

NC 선발 투수 테일러는 4회 1사 상황에서 144km/h의 패스트볼을 던지다 한화 노시환의 머리에 적중시키는 사구를 기록했다. 노시환은 즉시 쓰러졌지만 다행히 큰 부상 없이 1루로 향했고, 테일러는 헤드샷 규정에 따라 퇴장당했다. 한화는 테일러 퇴장 후 NC 불펜을 공략하여 5회말 역전에 성공했으나, NC는 7회초 김주원과 데이비슨의 적시타, 정우주의 폭투를 틈타 다시 역전에 성공하며 승기를 잡았다. 8회초에는 한석현의 적시타와 박민우의 볼넷으로 점수 차를 벌려 승부를 결정지었다.

NC는 선발 투수의 갑작스러운 강판에도 불구하고 임정호, 전사민, 임지민, 김영규, 류진욱 등 불펜 투수들의 무실점 호투로 승리를 지켜냈다. 반면 한화는 류현진이 올시즌 최다인 100구를 던졌음에도 패전투수가 되었고, 정우주의 폭투까지 겹쳐 류현진의 자책점은 5점으로 늘었다. 류현진은 시즌 첫 패를 기록하며 4경기 2승 1패, 자책점 2.96을 기록했다. 한화는 이날 패배로 홈 10연패의 늪에 빠졌으며, 올시즌 홈 승률은 리그 최하위인 .167을 기록하고 있다.

시즌 성적은 9승 13패로 두산과 공동 7위로 내려앉았다. 또한 김경문 감독의 선수 운영에 대한 비판도 제기되었다. 김 감독은 헤드샷을 당한 노시환을 교체하지 않고 계속 경기를 뛰게 했으며, 불펜 투수들의 과도한 투입도 문제점으로 지적되었다. 한화는 선발진의 이닝 소화력 부족으로 불펜 부담이 가중되고 있으며, 팀 평균자책점은 리그 최하위인 5.44를 기록하고 있다.

김경문 감독은 보직 구분 없이 불펜 투수들을 총동원하는 방식으로 경기 운영을 펼치고 있지만, 이는 장기적으로 팀에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 25일 NC와의 경기를 앞두고 한화는 선발 윌켈 에르난데스의 호투를 기대하고 있으며, 막대한 투자를 바탕으로 우승 후보로 거론되었던 한화이지만, 현재는 성적 부진과 선수 관리 문제로 어려움을 겪고 있다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

프로야구 KBO 한화 이글스 NC 다이노스 류현진 노시환 홈 10연패 김경문 불펜

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

중동 전쟁 여파에 소비심리 ‘비관 전환’…1년 만에 100 아래로중동 전쟁에 따른 불확실성 확대로 소비자들의 경제 심리가 1년 만에 비관적 수준으로 떨어졌다.· 한국은행이 23일 발표한 ‘소비자동향조사’에 따르면 4월 소비자심리지수(CCSI)는 99.2로 전월보다 7.8포인트 하락했다. 지수가 기준선인 100 아래로 내려간 것은 지난해 4월 이후 1년 만이다. 한국은행은 중동 전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 공급 차질, 국내외 경기 불확실성 확대가 소비 심리를 위축시킨 주요 요인으로 분석했다.

Read more »

폭염·한파에도 100% 생존율…씨엠아이 수직정원, 도시 녹화 ‘새 지평’씨엠아이 슈퍼그린 수직정원이 공공주택 외벽에서 사계절 안정적인 생육 성과를 입증하며 도시 녹화 기술의 새로운 가능성을 제시했습니다. 극한의 기후 조건에도 식물 생존율 100%를 기록하며 기존 조경 방식의 한계를 극복했습니다.

Read more »

“우주 통째로 훑는다”…허블의 100배 시야, ‘로먼우주망원경’ 9월 발사허블과 제임스웹 우주망원경을 잇는 미국항공우주국(나사)의 차세대 주력 우주망원경 ‘낸시 그레이스 로먼 우주 망원경’(이하 로먼 우주망원경)이 오는 9월 발사된다. 나사는 10년에 걸쳐 40억달러(5조4천억원) 이상을 들인 로먼우주망원경의 제작을 마무리하고 향후 일정을

Read more »

한국재료연구원, 50주년 기념식 개최…미래 100년 도약 다짐한국재료연구원(KIMS)이 창원 본원에서 50주년 기념식을 개최하고 지난 반세기 동안의 연구 성과를 조망하며 미래 100년을 향한 새로운 도약 의지를 선언했습니다. KIMS는 대한민국 소재 산업의 기반을 구축하고 핵심 연구기관으로 성장해왔으며, 앞으로도 초격차 원천기술 확보와 글로벌 협력을 통해 세계 소재 기술을 선도해 나갈 계획입니다.

Read more »

KIA 연패 탈출, 김도영 홈런 폭발…NC, LG, SSG도 승리KIA가 롯데를 꺾고 5연패에서 탈출했으며, 김도영 선수가 홈런 2개로 활약했다. NC, LG, SSG도 승리하며 순위 경쟁을 벌이고 있다. 애덤 올러 선수는 KBO리그 1호 완봉승을 기록했다.

Read more »

“나중에 봐야지” 저장만 100개…유튜브 끄고 이 질문 해보라당장 큰 햇빛 가리개가 필요한 상황이었죠. 그리고 아이들은 단 하루 만에 햇빛 가리개를 완성해요. 이를 충족하는 학습 전략이 책에서 강조하는 ‘린 러닝(Lean Learning)’입니다. - plus,저장,실행,배우기,쟁여놓기,문제해결,회복탄력성,결단,포모,페어런츠리뷰,페어런츠라이프스타일,페이월

Read more »