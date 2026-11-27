류덕현 청와대 재정기획보좌관과 경제·재정학계 52인이 미래대응기금 104조원 적립 방식을 놓고 논쟁을 벌이고 있다. 국가채무 증가 대비 기금 축적의 필요성 여부 등이 핵심 쟁점이다.

청와대 와 경제·재정학계 간에 국가 재정 운용 기조를 둘러싼 장외 설전이 격화되고 있다. 핵심 쟁점은 미래대응기금 에 104조원을 적립해 비축하자는 정부의 방침에 대한 학계들의 강한 반발이다. 이 문제는 단순한 정책 찬반을 넘어 이재명 정부의 재정 정책 기조 자체에 대한 근본적인 의문을 제기하고 있어 파장이 예상된다.

류덕현 보좌관과 학계의 공개 논쟁

류덕현 청와대 재정기획보좌관이 전날 소셜미디어에 올린 글이 발단이 되어 갈등이 공식적으로 심화되었다. 류 보좌관은 경제학계의 비판이 '경제학적으로 납득이 가지 않는다'며 일축했으나, 이에 경제·재정학자 52인으로 구성된 공동성명단이 27일 긴급 공개 토론회 제안을 하며 반박에 나섰다. 공동성명단은 류 보좌관의 주장을 조목조목 반박하며five 가지 주요 분야에 대한 공식 답변을 요구했다.

Also read 이란, 반정부 시위 여성 활동가 사형 집행 급증에 국제사회 우려

요구 사항에는 기금 적립 규모, 순채무 계산 방식, 비용과 위험 요소, 국회의 통제 권한, 그리고 국제통화기금(IMF) 등 국제기구의 평가 기준 등이 포함되었다. 이는 단순한 의견 충돌을 넘어 전문적인 재정 운용 원칙에 대한 공적인 검증과 해명을 요구하는 것으로 해석된다.

채무 증가와 기금 축적의 적정성 논란

논쟁의 핵심은 104조원이라는 막대한 규모의 기금 적립이 국가 재정에 미치는 영향이다. 류덕현 보좌관은 세수가 풍부할 때 국채 발행을 줄이는 것도 중요하지만, 일부를 비축하여 미래의 경제위기와 세수 결손에 대비하는 것이 책임 있는 재정 운용이라고 주장했다. 그는 미래대응기금에 적립된 104조원이 국가가 보유한 금융자산으로 기능하며, 부채를 갚으면 사라지는 일반 상환과 달리 비축되어 위기 대비 자금이 될 수 있다고 설명했다.

Advertisement

반면 경제학계 공동성명단은 '형편이 좋을 때 빚을 갚아 두는 것이 가장 확실한 대비'라고 반박했다. 이들은 갚아 둔 빚이 다음 위기에 빌릴 수 있는 재정 여력을 만들어준다는 논리를 제시했다. 특히 국가채무를 올해 본예산보다 106조원이나 늘리면서 104조원을 쌓는 것은 차입을 줄이는 것보다 더 나은 선택인지 의문을 제기했다.

순채무 증가와 재정 통제권 문제

학자들은 자산과 부채가 104조원씩 함께 증가하면 나라의 순자산은 한 푼도 늘지 않는다고 지적했다. 즉, 순채무가 그대로라면 위기 대비 능력 또한 향상되지 않았다는 뜻이다. 공동성명단은 100조원을 빚내서 100조원 규모의 재정 저수지를 만들겠다는 정부의 접근을 우려했다. 이는 부채 증가를 통한 기금 조성이 실질적인 재정 건전화로 이어지지 않을 수 있음을 경고하는 것이다.

또한 미래대응기금이 국가재정법에서 정한 기금 신설의 기본 요건을 충족하지 못한다고 비판했다. 이들은 주요 지출 항목의 30% 범위 내에서 국회의 통제를 벗어나 재정을 운용하겠다는 발상은 받아들일 수 없다고 강력히 반발했다. 이는 행정부의 독자적인 재정 운용 권한 확대에 대한 입법부의 우려가 반영된 것이다.

국회 심사와 여야의 경고

이러한 학계와 청와대의 공방 속에서 국회에서의 심사는 혼선을 빚고 있다. 국회 예산결산특별위원회는 미래대응기금의 내년도 사업비 45조원에 대해 이틀간 공개 심사를 진행했으나, 핵심 쟁점 사업 상당수가 결론 없이 보류되었다. 이는 정부와 여야 간 합의가 이루어지지 않았음을 시사한다.

Advertisement

국회 예결특위 예산안등조정소위원회에서는 여야 모두 정부의 부실한 예산 편성을 문제 삼았다. 여당 간사인 정태호 의원은 '당연히 통과될 것처럼 착각하지 말라'며 경고를 보내왔다. 그는 이런 안일한 자세가 정부 신뢰를 떨어뜨린다고 지적하며, 철저한 검토를 요구했다. 조정식 국회의장은 내년도 세입예산안 부수 법률안 49건을 지정하는 등 회무 진행을 이어갔다.