룰라, 브라질 대선 역전승으로 시민 열렬 환호

루이스 이나시우 룰라가 2026년 브라질 대선에서 네 번째 승리를 차지하면서 대규모 시민 시위와 젊은 정치인들의 소셜 미디어 전략이 결합돼 역전의 대결을 펼쳤다. 보우소나루 전 아버지와 그의 아들이 겪은 법적·정치적 난국 속에서도 미국과 트럼프 행정부의 개입에도 불구하고 브라질의 민주주의가 새로운 희망을 찾았다.

2026년 10월 25일 브라질 상파울루 파울리스타 대로에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 네 번째 대선 승리를 거두었다는 축하가 거리에 꽉 차 있었다. 예전 총선에서 패배한 자이르 보우소나루 전 대통령과 그의 아들 플라비우 보우소나루 가 종전한 상황에서도 브라질의 정치적 향방은 크게 변동했다. 2022년 대선에서 보우소나루 전 대통령이 패배했음에도 쿠데타 시도 혐의로 체포된 뒤 가택연금 상태에서 형을 복역 중이다.

플라비우는 부패·자금세탁 혐의로 수사를 받았으며, 그가 공식적으로 출입국 허가를 받지 못하는 상황에서도 브라질을 탈출해 아르헨티나·에콰도르를 거쳐 10월 28일 미국 마이애미에 도착했다. 미국 정부는 트럼프 행정부가 선거에 개입한 것을 감안해 그와 가족에게 입국 비자를 제공했다. 이러한 외국 개입과 극우 세력의 온라인 캠페인에 직면한 가운데 룰라의 승리는 비상한 역전이었다. 1차 투표에서 약 200만 표 차이로 뒤처졌지만, 결선투표에서 추가 1,000만 표 이상을 획득하며 승승패를 뒤집었다. 룰라의 승리는 전례 없는 것으로, 1차 투표에서 패한 후보가 결선투표에서 승리한 사례는 지금까지 없었다.

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룰라 승리의 재역전과 배경

룰라 지지자들은 즉시 거리로 나서고, 노동자당(PT)은 젊은 좌파 정치인들과 손잡았다. 중도좌파 정당 헤지의 안드레 자노니스 하원의원 등 20대 젊은 정치인들이 투입돼 소셜 미디어를 활용한 선전 활동이 급격히 활발해졌다. 룰라 대선은 '룰라의 군대(Exército de Lula)'라는 왓츠앱 그룹을 통해 유권자 1,000만 명 이상을 조직했고, 자노니스는 메타의 알고리즘이 좌파에 불리하게 작동한다고 판단해 자체 소셜 미디어 캠페인을 전개했다.

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축제 같은 사상적 반전과 유권자 참여를 이끌어낸 일부 사례로는 브라질 축구 국가대표팀 유니폼을 입은 사진을 인스타그램에 올리라는 제안이 있었고, 이는 대중의 강한 호응을 받았다. 브라질 내 극우 세력은 군사적 여백과 언어를 활용해 지지자를 결집해 왔지만, 이번 선거에서는 좌파가 그 기호와 언어를 차용해 새로운 의미를 부여했다. 그러나 정치적 위기가 반복되면서 룰라 정부는 전통적인 좌파 정책을 소통과 협력으로 완전히 재구성해야 했다. 2026년 선거 이후에도 브라질은 여전히 큰 난관에 직면하지만, 룰라의 네 번째 승리는 국제적인 모조리성 속에서도 희망의 상징으로 남을 전망이다.

좌파의 소셜 미디어 전략과 위기

"새로운 시대를 향해","공정한 투표의 재확인"이라고 지지자들은 외쳤고, 그가 다시 한 번 국민에 부드럽게 다가가 국정 운영 방식을 조정해 나가야 할 것을 시사했다.