룰라 대통령의 건강 이상으로 대선 레이스 악재

루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 건강 이상이 대선 레이스에 악재로 작용할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 룰라는 최근 피부암 진단을 받고 방사선 치료에 돌입했다. 이번 치료는 지난달 말 제거한 피부 병변 수술에 대한 후속 조처다. 시리오-리바네스 병원 의료진은 두피 부위에 예방적·표면적 방사선 치료를 추가로 진행하기로 결정했다. 브라질 대통령실 대변인은 소형 병변이 조직검사 결과 초기 단계의 암으로 진단됐으며 추가적인 병변 발생을 막기 위해 룰라 대통령이 총 15회의 방사선 치료를 받을 예정이라고 전했다.

멕시코시티=연합뉴스) 송광호 특파원=오는 10월 통산 4선에 도전하는 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령 의 건강 전선에 이상이 감지되면서 지지자들의 우려를 자아내고 있다. 1945년생으로 81세인 룰라는 최근 피부암 진단을 받고 방사선 치료 에 돌입했다. 26일(현지시간) 브라질 일간 폴랴지상파울루와 로이터통신 등에 따르면 룰라는 전날 피부암 의 일종인 기저세포암 치료를 위해 방사선 치료 를 시작했다.

이번 치료는 지난달 말 제거한 피부 병변 수술에 대한 후속 조처다. 시리오-리바네스 병원 의료진은 소견서를 통해"두피 부위에 예방적·표면적 방사선 치료를 추가로 진행하기로 결정했다"고 밝혔다. 그러면서 룰라 대통령이 아무런 제한 없이 일상적인 업무를 계속 수행할 것이라고 덧붙였다. 브라질 대통령실 대변인은"소형" 병변이 조직검사 결과 초기 단계의 암으로 진단됐으며 추가적인 병변 발생을 막기 위해 룰라 대통령이 총 15회의 방사선 치료를 받을 예정이라고 전했다. 최근 여론조사에서 플라비우 보우소나루 상원을..





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룰라 대통령 건강 피부암 방사선 치료

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