마코 루비오 미 국무부 장관은 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 재회담에 개방적임을 확인했다. 북핵 중단 결정 폐기 소식 속 협상 가능성은 여전히 열려 있는 것으로 평가된다.

마코 루비오 미국 국무부 장관은 18일 필리핀 마닐라에서 기자회견을 통해 도널드 트럼프 미국 대통령의 김정은 조선민주주의인민공화국 국무위원장과의 회담 의향을 공식적으로 밝혔다. 루비오 장관은 현재 진행 중인 트럼프 대통령의 아시아 순방 일정 중이지만, 당장 회담이 예정되어 있지는 않다고면서도 대북 대화에 대한 개방적인 태도를 유지하고 있음을 강조했다.

루비오 장관의 북미 회담 의향 발표

마코 루비오 장관은 중국 선전으로 이동하기 전 기자들과 만나 내일 바로 회담이 열릴 것이라고 단정짓지는 않았다. 그는 대신 트럼프 대통령이 집권 1기 당시와 마찬가지로 김정은 위원장과 만나 대화할 의사가 있음을 분명히 했다. 이는 북한이 최근 비핵화 조치를 중단하겠다는 신호를 보낸 상황에서도 미국이 대화의 문턱을 완전히 닫지 않고 있음을 시사하는 해석이다. 루비오 장관의 발언은 미중 관계 및 지역 안보 정세 변화 속에서 북한과의 소통 창구를 유지하겠다는 미국의 전략적 입장을 반영한다.

Also read 카드사 순익 7.5% 증가, 신한카드 뺐더니 -8.7% 반전…무슨 일?

트럼프 대통령의 아시아 순방 및 APEC 정상회의

도널드 트럼프 대통령은 18일부터 이틀간의 일정으로 필리핀을 방문한 후 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 예정이다. 트럼프 대통령은 이번 순방을 계기로 미중 정상회담 및 미중러 정상회담을 가질 예정이다. 이러한 다자간 및 양자간 외교 채널을 활용하여 미국은 동아시아 지역의 지정학적 변화를 관리하고 주요 안보 이슈를 논의할 계획이다. 트럼프 대통령의 이 같은 외교 행보는 국제사회에서의 미국 주도권을 재확인하려는 시도로 평가받는다.

Advertisement

김정은 위원장의 비핵화 조치 중단 시사

김정은 조선민주주의인민공화국 국무위원장은 최근 진행된 제7기 5차 전원회의 보고에서 '핵실험 및 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 발사 중단' 결정을 폐기할 것임을 시사했다. 이는 선제적 비핵화 조치였던 과거의 결정을 뒤집고 제재 정면 돌파 의지를 드러낸 것으로 해석된다. 그러나 김 위원장이 미국과의 협상을 공식적으로 중단한다고 선언한 것은 아니며, 트럼프 대통령 역시 김 위원장과 호감 관계를 유지하며 약속을 이행할 것이라고 믿고 있다고 말했다.

북한의 장기전 전략과 미국의 대응 관측

분석가들은 북한이 제재 완화 등의 양보를 끌어내기 위해 레드라인을 넘지 않는 선에서 지속해서 미국을 압박할 가능성이 높다고 전망한다. 조선민주주의인민공화국은 중국과 러시아 등과의 연대를 통해 미국과의 협상을 장기전으로 이끌 가능성이 크다. 마코 루비오 장관의 발언은 이러한 북한의 전략적 계산에도 불구하고 미국이 대화의 가능성을 완전히 배제하지 않았음을 보여준다. 향후 북미 간 소통은 북한의 추가 도발 여부 및 미중 관계의 흐름에 따라 동적일 것으로 예상된다.