루비오 국무장관, 이란 제재 완화는 핵 포기와 연계... 호르무즈 해협 개방과 무관

마코 루비오 미국 국무장관은 이란에 대한 제재 완화는 핵 프로그램 포기 여부에 달려 있으며, 호르무즈 해협 개방과는 무관하다고 강조했다. 그는 협상 전망에 대해 낙관적인 평가를 내리며 이란이 핵 프로그램 일부에 대해 협상에 동의했다고 밝혔다. 또한 이란의 핵무기 보유 시 북한보다 더 위험할 수 있다고 경고했고, 군사 행동의 불가피성을 재강조했다.

마코 루비오 미국 국무장관은 2일(현지시간) 미국 상원 외교위원회 청문회에서 이란에 대한 제재 완화는 핵 프로그램 포기 여부에 달려 있으며, 호르무즈 해협 개방과는 연계되지 않았다고 강조했다. 일각에서 제기된 ' 호르무즈 해협 개방의 대가로 미국이 제재를 완화한다'는 우려에 대해 루비오 장관은 그런 내용은 논의되거나 제안된 적이 없다고 선을 그었다.

그는 어떤 제재 완화도 조건부이며, 핵 포기가 전제돼야 한다고 거듭 언급했다. 이번 발언은 최근 미국과 이란이 종전 및 핵협상을 둘러싼 양해각서(MOU)를 조율하는 과정에서 제기된 '부실 합의' 논란을 진화하기 위한 것으로 해석된다. 미국 내에서는 종전과 호르무즈 해협 개방을 우선 추진한 뒤 핵협상을 이어가는 방식이 이란에 지나친 양보라는 비판이 제기돼 왔다. 루비오 장관은 협상 전망에 대해 이란이 핵 프로그램의 일부 요소들에 대해 협상하기로 동의했으며, 불과 몇 달 전만 해도 언급조차 거부하던 사안이라고 평가했다.

그는 성공 가능성이 있으며 오늘, 내일 또는 다음 주에도 진전이 이뤄질 수 있다고 말했다. 도널드 트럼프 대통령도 전날 ABC방송과의 전화 인터뷰에서 종전 양해각서 체결 시점과 관련해 향후 일주일 안에 관련 논의가 이뤄질 것이라고 밝힌 바 있다. 루비오 장관은 이란의 핵무기 보유 가능성에 대해서는 강한 경계심을 드러냈다. 그가 이란이 핵무기를 갖게 되면 실제 사용할 수 있는 체제가 되며, 핵 보유 이후 사실상 면책권을 얻게 되고 국제사회를 인질로 삼을 수 있다고 주장했다.

특히 이란이 핵무기를 보유하면 북한과 같은 존재, 아니 그보다 더 심각한 존재가 될 수 있으며, 북한보다 훨씬 더 많은 자금과 영향력을 갖고 있기 때문이라고 말했다. 그는 이란이 그 시점에 호르무즈 해협을 사실상 자신들의 통제 아래 두고 세계 각국에 통행료를 요구할 수도 있다고 주장하며, 미국과 이스라엘의 군사행동이 불가피했다는 입장을 재확인했다. 협상이 예상보다 지연되는 이유에 대해서는 이란 내부 체제가 다소 분열돼 있어 답변을 받는 데 며칠씩 걸리며, 이란과의 협상은 일반 국가와의 협상과 달리 중재자들의 도움이 필요하다고 설명했다.

한편 루비오 장관은 이란의 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이에 대해 공격으로 중상을 입은 것으로 알려졌지만 생존해 있다는 정황도 있다고 밝혔다. 그는 공개 활동은 제한적이지만 국정 의사결정 과정에는 점점 더 관여하고 있는 것으로 보인다고 말했다. 루비오 장관은 이날 하원 세출위원회 청문회에서도 중국의 대이란 군사 지원이 전황을 바꿀 수준은 아니었다고 평가했다. 또한 이달 개막하는 북중미 월드컵을 앞두고 이란 혁명수비대 연계 인사들이 대표단에 포함되지 않도록 조치하겠다고 밝혔다.

이란전쟁 이후 처음으로 의회 공개 청문회에 출석한 루비오 장관은 전쟁의 정당성과 협상 진행 상황을 둘러싸고 민주당 의원들의 집중 추궁을 받았다. 청문회 도중에는 시위대가 난입해 루비오 장관을 전쟁범죄자라고 비난하는 소동도 벌어졌다





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