루비오 미 국무장관 "이란, 핵 프로그램 협상 동의…내부 분열로 합의 지연"

마코 루비오 미 국무장관이 상원 청문회에서 이란이 핵 프로그램 협상에 동의했다고 밝히며, 이란의 핵무기 위험성과 내부 분열로 인한 종전 합의 지연 상황을 설명했다.

마코 루비오 미 국무장관은 2일 상원 외교위 청문회에서 이란이 핵 프로그램의 요소들에 대해 협상하기로 동의했다고 밝혔다. 루비오 장관은 이번 협상이 이란과의 핵 논의 가운데 처음으로, 불과 한 달 혹은 1년 전만 해도 이란 측이 언급조차 거부했던 사안이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 이란과의 휴전을 60일 연장하는 동시에 호르무즈 해협 재개방, 이란의 핵무기 금지, 고농축우라늄의 미국 주도 발굴 및 제거를 종전 합의의 레드라인으로 요구하고 있다. 루비오 장관은 이란이 핵무기를 획득할 경우 의사결정 시스템이 신정 체제이기 때문에 핵 사용이 가능하다고 지적했다. 그는 핵 보유 시점에 이란이 사실상 면책권을 갖게 되고, 세계를 인질로 잡을 수 있다는 점이 문제라고 강조했다. 또한 미국과 이스라엘이 선제 타격하지 않았더라면 이란이 곧 핵무기를 보유했을 것이며, 이는 이란이 북한보다 더 심각한 존재가 되는 것을 의미한다고 말했다.

루비오 장관은 이란이 북한보다 자금이 풍부하기 때문에 더 위험하다고 덧붙였다. 루비오 장관은 이란의 내부 체제가 분열돼 있어 종전 합의가 지연되고 있다고 분석했다. 그는 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 공격에서 중상을 입었으나 아직 살아 있다는 정황이 있다고 밝혔다. 하메네이의 의사소통이 서면과 중개자를 통해 이뤄지고 있지만, 국정 의사결정에 점점 더 관여하고 있다고 설명했다.

루비오 장관은 이란이 호르무즈 해협 재개방 약속을 지키지 않아 해상 봉쇄가 필요했다며, 이란 선박만 통과할 수 있는 세상을 수용할 수 없다고 말했다. 그는 이란의 미사일·드론 생산 능력과 해군력이 약화했으며, 이란 해군은 바다 밑바닥에 가라앉아 몇 년 안에 낚시 명소가 될 것이라고 비유했다





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