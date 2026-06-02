루비오 美 국무장관 "이란 제재완화는 핵포기에 연계…조건부"

마코 루비오 미 국무장관이 상원 청문회에서 이란 제재완화는 핵프로그램 포기에만 연계된다고 강조하며, 이란 내부 분열로 답변이 지연된다고 밝혔다.

마코 루비오 미국 국무부 장관은 2일(현지시간) 연방의회 상원 외교위원회 청문회에 출석해 대이란 제재완화 조건과 관련해 핵프로그램 포기가 핵심이라고 밝혔다. 루비오 장관은 "이란은 고농축 우라늄을 보유하고 핵 활동을 해서 제재를 받은 것"이라며 "그들이 이런 것들을 내려놓기로 한다면 그들의 약속 및 이행에 연계된 제재 완화가 있을 것"이라고 말했다.

그는 또 "어떤 제재완화도 조건부"라며 이란이 핵프로그램 때문에 제재 대상이 됐기 때문에 핵포기가 있어야 제재 완화가 가능하다고 강조했다. 이는 종전과 함께 호르무즈 해협을 개방하고 60일간 핵협상을 벌이는 방향으로 미국과 이란 간 양해각서(MOU)의 큰 틀이 잡히며 '부실한 합의'라는 미국 내 비판이 나오는 상황에서 나온 발언이다. 루비오 장관은 이란의 핵 사용 가능성에 대해서도 경고했다.

"만약 이란이 핵무기를 획득하면, 그들은 그것을 충분히 사용할 수 있다"며 이란의 의사결정 시스템이 신정 체제이기 때문에 핵 사용이 가능하다고 지적했다. 이어 "(핵을 보유하는) 시점에 그들이 사실상 면책권을 갖게 되고, 그들에 대해 취할 수 있는 수단이 매우 제한되며, 그들이 세계를 인질로 잡을 수 있다는 게 문제"라고 말했다. 또한 미국과 이스라엘이 선제 타격하지 않았을 경우 이란이 실제로 핵무기를 곧 보유하게 될 것으로 판단됐으며, 이는 이란이 북한보다 더 자금이 풍부해 '더 심각한 존재'가 되는 것을 의미한다고 주장했다.

루비오 장관은 이란과의 종전 합의가 기대보다 늦어지는 이유 중 하나가 "그들의 내부 체제가 다소 분열돼 있다는 점"이라며 "그들의 시스템으로부터 답변을 받는 데 며칠씩 걸린다"고 설명했다. 다만, 여러 정보를 종합할 때 이란의 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이가 "공격에서 중상을 입은 것으로 알려졌다"면서도 "그가 아직 살아 있다는 정황들이 있다고 생각한다"고 말했다.

루비오 장관은 "그 체제 내 여러 지도자에게 일어났던 일을 고려하면, (하메네이가) 공개적으로 모습을 드러내는 것은 내부적으로 권장되지 않는 일일 것"이라며 "그의 의사소통이 서면과 중개자들을 통해 이뤄지고 있긴 하지만, 그가 어느 정도 점점 더 (국정 의사결정에) 관여하고 있다는 정황들이 있다"고 밝혔다. 이란의 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이는 개전 당일인 2월28일 미국의 공습으로 폭사했으며, 그의 아들 모즈타바가 최고지도자를 승계했으나 아직 모습을 드러내지 않고 있다.

루비오 장관은 이날 오후 하원 세출위원회 소위원회 청문회에도 출석해 이란에 대한 중국의 군사적 지원이 미군을 방해하거나 전장의 판도를 바꿀 정도는 아니었다고 평가했다. 국무부는 최근 이란에 군사 공격 지원용 위성 이미지를 제공한 중국 내 기관 3곳을 제재한 바 있다. 이란전쟁 개시 이후 루비오 장관이 의회 청문회에 공개 출석한 것은 처음이다. 민주당 의원들은 이란전쟁의 정당성을 문제 삼으며 협상 진행과 관련한 정보를 투명하게 공개하라고 루비오 장관을 다그쳤다.

루비오 장관은 "(이란) 전쟁은 끝났다"고 주장했다가 "전쟁은 끝나지 않았다"는 민주당 코리 부커 상원의원의 반박에 부딪히기도 했다. 2월말 '장대한 분노'라는 이름을 내걸고 개시한 대대적인 대이란 군사작전이 4월초 시작된 휴전을 계기로 중단된 상태이니 전쟁이 끝났다는 게 루비오 장관의 주장이다. 이란과의 핵협상은 앞으로 60일간 진행될 예정이며, 루비오 장관은 "우리는 (협상에) 성공할 가망성이 있다. 그것은 오늘 일어날 수도, 내일 일어날 수도, 다음주에 일어날 수도 있다"고 밝혔다





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