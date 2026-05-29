루마니아 아파트 옥상에 러시아 드론 충돌, 민간인 부상 2명 발생

러시아 드론이 루마니아 영공을 침범해 갈라치 아파트 건물 옥상에 충돌, 화재로 2명이 부상. 나토·EU 등 국제사회가 반발하며 러시아에 제재 전망

루마니아 동부 도시 갈라치에서 러시아 가 보유한 무인항공기(드론)가 국경 근처 아파트 옥상에 충돌한 사건이 발생해 민간인 2명이 부상하고 건물 일부가 화재를 일으킨 사실이 전해졌다. 29일 현지시간 기준으로 드론은 우크라이나 남부를 공격하던 도중 이스라엘의 루마니아 영공에 불법적으로 진입했고, 갈라치에 위치한 10층 아파트 건물 옥상에 충돌해 불길이 치솟았다.

루마니아 국방부는 해당 사건을 냉철히 '민간인 피해를 초래한 최초의 러시아 공격'으로 규정하며 시급한 조사를 약속했다. 건물 내부에 있는 주민 약 70명은 긴급 대피를 명령받았고, 이 중 2명이 부상해 구급차를 통해 병원으로 이송되었다. 경찰과 과학수사대는 부상자 피해 현장과 동시에 드론 잔해를 수집해 원인을 규명하고 있다. 루마니아 정부는 로마에 거주하는 러시아 대사를 외무부 사무소에 공식적으로 부르며 이번 공격 행위가 '심각하고 무책임한 심판'이라고 비판했다.

루마니아 대통령은 국가방위최고위원회를 소집해 '러시아의 전쟁이 루마니아 국민에게 직접적인 도달을 시도한다는 사실을 결코 용납하지 않는다'는 뜻을 밝혔다. 이어 유럽연합과 나토도 강한 반발을 표명했다. 나토 사무총장은 '러시아의 무모한 행동은 동맹국 모두를 위험에 빠뜨리고 있다'며 '우리의 방어 의지는 1인치도 놓지 않는다'는 메세지를 전달했다. EU 집행위원장은 '러시아가 또 하나의 선을 넘었다'며 추가 제재 추진 방침을 시사했다.

폴란드, 프랑스, 이탈리아 등 유럽의 다른 국가들도 러시아를 강하게 비난하며 필요 시 공식 설명을 요구할 예정이다. 폴란드 외무장관은 '의도적이든 실수든 러시아는 여전히 중대한 위험 요소'라며 경고했고, 프랑스 외무장관은 러시아 측에 즉각적인 설명을 요청했고, 이탈리아 국방부는 '용납할 수 없는 위험한 확전'이라고 규탄했다. 현재 러시아 정부는 이 사건에 대해 아직 공식 입장을 내놓지 않았다.

이번 사건은 나토 영토에서 무선화된 러시아 항공 공격이 민간인 피해를 야기한 최초의 사례로 국제사회의 주목을 끌고 있으며, 갈라치 지역은 이미 우크라이나와 몰도바 국경 근처에 위치한 전략적 지역으로 러시아 공격의 빈번한 대상이었다. 이와 같은 사건은 동유럽 및 유라시아 지역에서의 긴장 고조와 러시아가 기존 국제법을 무시하고 주변 국가 영공에 침입하면서 발생하는 복수효과를 재확인시켜 주었다. 루마니아를 비롯한 나토 회원국은 방어 체계를 강화하고 러시아에 대한 제재를 지속할 것으로 전망된다. 이번 사건은 러시아가 유럽 대륙으로 확대되는 공격의 한계와 위험성을 환기시키는 사례로 기록될 전망이





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