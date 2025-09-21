롯데홈쇼핑, 프리미엄 패션 브랜드 ‘네메르’ 론칭… ‘홈쇼핑=저가’ 편견 깬다

롯데홈쇼핑이 고가 자사 브랜드 ‘네메르’를 론칭하며 홈쇼핑 패션의 새로운 기준을 제시한다. 캐시미어 소재를 활용한 ‘로우키 럭셔리’ 스타일을 선보이며 기존 홈쇼핑 패션의 고정관념을 깨고 프리미엄 시장 공략에 나선다.

‘ 네메르 ’로 프리미엄 패션 승부수…“오~홈쇼핑에서 팔던 옷이 아니네.” 여기저기서 휴대전화를 꺼내들어 사진을 찍었다. 키 170cm가 넘는 모델들이 화려한 모습으로 런웨이를 하자 이같은 탄성이 쏟아졌다. 지난 18일 서울 중구에 위치한 ‘플레이스 남산’에서는 롯데홈쇼핑 의 신규 패션 브랜드 ‘ 네메르 ’의 론칭쇼가 열렸다. 롯데홈쇼핑 의 유료멤버십인 ‘엘클럽’ VIP들이 초청됐고, 브랜드 모델인 배우 진서연과 롯데홈쇼핑 의 간판급 쇼호스트 및 임직원들이 그야말로 총출동했다. 2016년 단독 패션 브랜드 ‘LBL’, 2023년 ‘바이브릿지’ 를 선보인 후 새롭게 론칭하는 자사 브랜드다보니 더 공을 들이는 분위기다. 롯데홈쇼핑 이 업황 자체의 불황을 딛고 반격에 나설 카드로 꺼내는 것은 다름 아닌 패션, 그 중에서도 기존 TV홈쇼핑 업계에서는 잘 팔지 않는 고가의 자사 브랜드 ‘ 네메르 (neMMER)’다.

지난 1년간 네메르 기획부터 디자인, 소재를 결정하고 협력업체 선정까지 총괄한 황혜연 트렌드패션팀장(수석부장)을 만나 관련 얘기를 들어봤다. 황 팀장은 “싼 옷만 판다?”는 홈쇼핑 패션에 대한 고정관념을 깨고, 소비자들이 진정으로 원하는 ‘애착템’을 만들고자 노력했다고 강조했다. 그는 2003년 롯데홈쇼핑에 입사하여 20년간 근무하며 홈쇼핑에서 판매되는 옷들의 품질에 대한 아쉬움을 느껴왔다. 특히, 3~4종 묶음 판매 방식에서 불필요한 옷까지 구매하게 되는 소비자의 불편함을 인지하고, 1종이라도 옷장에서 오래도록 입을 수 있는 ‘애착템’을 제공하고자 했다고 밝혔다. 네메르는 TV홈쇼핑 패션의 새로운 기준을 제시하며 업계를 선도하는 것을 목표로 한다. 가을은 패션업계의 비수기로 통하지만, 롯데홈쇼핑은 1종 판매만으로도 충분히 승산이 있다고 판단했다. 여름이 길어지면서 가을의 공백이 커졌고, 트렌치코트와 같은 가을 의류 판매가 부진한 상황에서, 레이어드하기 쉽고 활용도가 높은 캐시미어 소재를 FW 신상품의 주력으로 선택했다. 롯데홈쇼핑은 섬유계의 보석이라 불리는 캐시미어 제품을 10만~20만원대 가격으로 판매할 예정이다. 이는 기존 홈쇼핑 패션 제품보다 비싸지만, 내구성과 복원력이 뛰어나고 일상 속 활용도가 높은 프리미엄 상품이라는 점에서 경쟁력을 확보했다. 황 팀장은 SPA 브랜드의 캐시미어 제품과의 차별성을 강조하며, 네메르는 컬러와 디테일에서 차별화를 꾀했다고 설명했다. 화려함보다는 은은한 존재감을 드러내는 ‘조용한 명품(Quiet luxury)’ 및 ‘로우키 럭셔리(Low-key luxury)’ 트렌드에 맞춰 디자인했다는 것이다. 대표적인 예로 ‘브러시드 캐시미어’ 제품을 꼽았다. ‘퓨어 브러시드 캐시미어 100케이블 풀오버’는 풍성한 헤어감이 케이블 패턴 위에 그대로 살아나는 것이 특징이다. 저가 앙고라 니트와는 확연한 차이를 보이며, 부드럽고 포근한 느낌을 극대화하는 여성스러운 실루엣을 강조했다. 캐시미어에 시퀀을 얹은 니트와 바라클라바 세트 역시 야심작이다. 캐주얼한 스타일링과 분리 코디가 가능하도록 디자인되었다. 황 팀장은 5060세대를 포함한 다양한 연령층이 유행하는 옷을 적극적으로 소화하는 경향을 고려하여, 특정 세대를 타겟팅하기보다는 누구나 갖고 싶어하는 디자인을 만들고자 노력했다고 밝혔다. 롯데홈쇼핑은 네메르 론칭을 위해 콘셉트 기획부터 네이밍, 상품 발굴까지 1년 이상 공을 들였다. 특히, TV홈쇼핑 경험이 없는 해외 명품 패션 브랜드 협력업체와 손잡고 고품질의 제품을 대량 생산하여 가격 경쟁력을 확보했다. 론칭쇼를 성공적으로 마친 네메르는 다음 달 18일부터 TV홈쇼핑 방송을 통해 순차적으로 판매될 예정이다. 현재 롯데홈쇼핑은 ‘LBL’, ‘바이브릿지’ 등 자체 패션 브랜드를 운영하고 있으며, ‘조르쥬 레쉬’, ‘폴앤조’, ‘릴리오’, ‘필립림 스튜디오’ 등 라이선스 브랜드를 보유하고 있다. 네메르의 합류로 롯데홈쇼핑은 더욱 차별화된 디자인과 소재의 상품을 선보일 계획이다.





롯데홈쇼핑 네메르 패션 캐시미어 홈쇼핑

