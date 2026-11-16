롯데홈쇼핑 광클콘서트, 공연과 쇼핑 결합해 응모 고객 34만명 기록

롯데홈쇼핑 광클콘서트는 발라드와 댄스까지 장르를 넓혀 3040세대 참여를 늘렸고, 응모 고객의 평균 구매액은 37만원으로 전년 대비 20% 증가했다. 공연과 쇼핑을 결합한 오프라인 마케팅이 구매 활성화로 이어지고 있다.

롯데홈쇼핑 이 대규모 고객 초청 콘서트 ' 광클콘서트'를 앞세워 쇼핑과 문화 콘텐츠를 결합한 오프라인 마케팅을 강화하고 있다. 롯데홈쇼핑 은 지난 14일과 15일 이틀간 경기 고양시 일산 킨텍스에서 고객 1만3000명을 초청해 광클콘서트 를 개최했다고 16일 밝혔다.

광클콘서트는 TV와 모바일 중심의 기존 쇼핑 채널에서 벗어나 공연과 현장 체험으로 고객 접점을 넓히고, 이를 실제 구매로 연결하려는 전략이다. 2024년 처음 선보인 이후 올해로 3회째를 맞은 연말 행사이며, 롯데홈쇼핑의 초대형 쇼핑축제 '광클절'과 연계해 공연과 쇼핑, 체험 프로그램을 함께 구성했다.

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광클콘서트 장르 확대, 3040세대 참여 늘어

광클콘서트는 장르 확장이 올해 가장 큰 변화로 꼽힌다. 기존 트로트 중심의 무대에서 발라드와 댄스까지 영역을 넓혀 고객층 다변화를 꾀했다.

첫날인 14일에는 '갓이김백'을 콘셉트로 god, 이재훈, 김종국, 백지영이 출연해 세대를 아우르는 히트곡을 선보였다. 둘째 날인 15일에는 송가인, 김희재, 박서진, 성리, 홍지윤이 무대에 올라 트로트 공연을 펼쳤다.

롯데홈쇼핑에 따르면 올해 광클절 기간 콘서트 응모 고객은 34만명을 기록했다. 지난해에는 응모 고객의 절반 이상이 5060세대였지만, 올해는 발라드와 댄스 공연을 추가하면서 3040세대의 참여가 늘었다.

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롯데홈쇼핑은 초청 규모도 지난해보다 두 배 확대했다. 장르를 넓히고 초청 인원을 늘린 것이 응모 고객 구성의 변화로 이어졌다는 설명이다.

응모 고객 평균 구매액 37만원, 전년 대비 20% 증가

올해 콘서트 응모 고객의 행사 기간 평균 구매액은 37만원으로 전년 대비 20% 증가했다. 비응모 고객의 평균 구매액과 비교하면 두 배 수준이다.

롯데홈쇼핑은 고객 참여가 실제 구매로 이어졌다는 점에 주목하고 있다. 콘서트 관람 기회를 제공하는 고객 참여형 마케팅이 쇼핑축제의 구매 활성화에도 기여한 것으로 풀이된다.

공연장 로비에 마련한 오프라인 판매·체험 공간 '광클마켓'에는 패션·뷰티·건강식품 등 인기 브랜드 20여 곳이 참여했다. 고객들은 공연 전후로 상품을 직접 살펴보고 구매할 수 있었다.

광클마켓은 TV와 모바일에서 접하던 상품을 오프라인 현장에서 경험할 수 있도록 쇼핑과 체험을 결합한 공간이다. 자체 기획 브랜드인 패션 브랜드 '네메르'와 건강음료 브랜드 '엘보틀', K브랜드 수출 플랫폼 '이설(Eeseol)'을 통해 소개된 브랜드를 선보이는 브랜드존이 운영됐다.

뷰티·건강식품 등 12개 브랜드로 구성한 쇼핑존도 함께 운영됐다. 주요 부스에는 상품 구매와 이벤트 참여를 기다리는 고객들의 줄이 이어졌다.

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광클절 누적 주문 120만건, 일일 방문자 최고 기록

광클절은 지난달 8일부터 18일까지 11일간 진행됐고, 행사 기간 누적 주문 건수는 120만건을 기록했다. 일평균 방문자 수는 130만명으로 집계됐다.

행사 첫날 135만명에 이어 4일 차에는 140만명이 방문해 역대 광클절 일일 방문자 수 최고 기록을 경신했다. 광클절은 롯데홈쇼핑이 2020년 처음 선보인 홈쇼핑 업계 최초의 초대형 쇼핑축제이며, 올해 7년 차를 맞았다.

광클콘서트는 이러한 광클절의 오프라인 콘텐츠를 강화하는 역할을 하고 있다. 롯데홈쇼핑은 광클절 기간 콘서트 응모 고객이 34만명을 돌파하자 고객 참여에 대한 감사의 뜻을 담아 구세군한국군국에 3000만원을 기부했다.

가격 혜택 넘어 체험형 콘텐츠 마케팅 확산

업계에서는 공연과 체험을 결합한 콘텐츠 마케팅이 구매력이 높은 소비자를 새롭게 유인하는 전략으로 자리 잡고 있다고 보고 있다. 할인과 적립금 등 가격 혜택 중심의 경쟁에서 벗어나는 흐름이라는 평가다.

김준상 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 익숙한 노래를 함께 부르고 공연장 곳곳에서 쇼핑과 체험을 즐기는 고객들의 모습을 통해 광클콘서트가 다양한 세대가 함께하는 축제로 자리 잡고 있음을 확인했다고 말했다.

김준상 부문장은 앞으로도 현장에서 확인한 고객들의 관심과 반응을 반영해 쇼핑의 즐거움을 넓히는 콘텐츠를 선보이겠다는 계획을 밝혔다.