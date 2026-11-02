롯데칠성, 11년 만에 '캪틴큐' 재출시...진짜 럼으로 돌아온 대중 양주

롯데칠성음료가 11년 만에 단종된 '캪틴큐'를 정통 캐리비안 럼으로 재출시했다. 만원 미만 가격과 새로운 칵테일 레시피로 폭발적인 반응을 얻고 있는 캪틴큐의 부활 배경과 상세 내용을 확인하세요.

롯데칠성음료 가 11년 만에 단종되었던 대표 대중 양주 ' 캪틴큐'를 재출시했다. 서울 송파구에 위치한 본사에서 지난달 29일 진행된 이 행사에는 이건순 팀장과 김주하 책임이 참석해 재출시된 제품의 특징을 소개했다. 1980년 처음 출시되어 대학생과 서민들의 사랑을 받았으나, 2015년 생산이 중단되었던 이 제품은 이번에는 정통 캐리비안 럼의 원형을 되찾은 모습으로 소비자들 앞에 다시 서게 되었다.

캪틴큐의 진화 과정과 브랜드 전략

1980년 당시 캪틴큐는 럼 원액 19.9%를 포함한 기타재제주 제품으로 출시되었다. 그러나 1990년 주세법 개정으로 세율이 급등하자, 서민 양주로서의 정체성을 유지하기 위해 럼 향료를 주정에 타는 방식으로 제조 공법을 변경했다. 이 과정에서 제품의 본래 가치와 거리가 멀어졌고, 결국 2015년 단종이라는 위기를 맞게 되었다.

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김주하 책임은 이러한 과거의 경험이 제품 담당자로서 늘 마음의 빚으로 남아 있었다고 털어놨다. 조롱과 오해를 사며 브랜드 수명이 끝나간 사실에 대한 죄책감이 있었다. 그러나 최근 커뮤니티와 SNS에서는 단종된 지 10년이 지났음에도 불구하고 캪틴큐를 그리워하는 목소리가 꾸준히 이어져 왔다. 이는 단순한 유행이 아니라 소비자들의 진심 어린 회상이 기반이 되고 있음을 시사한다.

이건순 팀장은 부정적인 밈 속에도 브랜드를 진정으로 그리워하는 마음이 깔려 있다고 분석했다. 그는 단종 후에도 개인들의 청춘과 추억이 깊게 얽혀 회자되는 브랜드는 한국 주류市场中 캪틴큐가 유일하다고 강조했다. 이러한 반응은 캪틴큐 재출시가 단순한 마케팅을 넘어, 소비자와의 감정적 연결고리를 회복하려는 전략적 선택임을 보여준다.

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정통 럼 개발과 가격 경쟁력의 조화

재출시된 캪틴큐의 가장 큰 변화는 원료와 제조 방식의 근본적인 개편이다. 과거 주정에 향료를 타던 방식에서 벗어나, 정통 캐리비안 럼 원액 99%를 채우는 방식으로 변경되었다. 이는 럼의 본질을 되찾겠다는 롯데칠성음료의 강한 의지가 반영된 결과다. 버번 위스키 오크통과 달콤한 와인 오크통에 차례로 숙성시켜 다크 럼 특유의 묵직한 풍미와 달콤함을 극대화했다.

김 책임은 지구상에 존재하는 100여 종의 럼을 시음하며 맛의 승부를 준비했다고 밝혔다. 복고풍 열풍에 기대지 않고 제품의 맛으로 소비자를 설득해야 한다는 판단 하에, 누구나 부드럽고 달콤하게 느낄 수 있는 맛을 구현하기 위해 수많은 시행착오를 겪었다. 이러한 노력이 반영된 결과, 캪틴큐는 과거의 악명 높은 숙취 이미지에서 벗어나 품질 좋은 럼으로 자리매김했다.

가격 정책 또한 기존 브랜드의 핵심 가치인 '대중성'을 철저히 따랐다. 편의점 기준 9,900원으로 1만 원을 넘지 않는 파격적인 가격을 유지한 것이다. 고품질 원료를 수입하고 까다로운 숙성 과정을 거치면서도 만원 이하의 가격을 유지하는 것은 수익성 측면에서 상당한 도전이다. 이 팀장은 맛있는 술을 비싸게 파는 것은 쉽지만, 누구나 마실 수 있는 가격에 제공하는 것이 진정한 미션이라고 단언했다.

시장 반응과 세대 공감의 확장

재출시에 대한 시장의 반응은 폭발적이었다. 출시 기념 한정판인 1만 2,000세트의 '캪틴큐 보물상자'는 공장 출고 하루 만에 대형 마트와 편의점에서 전량 동났다. 이는 캪틴큐가 가진 강력한 브랜드 힘과 소비자들의 기대감을 방증하는 결과다.롯데칠성음료는 이러한 열기를 지속하기 위해 두 번째 패키지인 '고장 난 캪틴큐 타임머신' 3만 세트를 즉시 투입했다.

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새로운 패키지는 숙면 안대와 '숙면 중' 문고리 카드를 포함하여, 과거의 숙취 밈을 재치 있게 비틀었다. 이는 기성세대의 아련한 추억과 20대의 유쾌한 호기심을 동시에 자극하는 전략이다. 특히 삼겹살과의 꿀조합이 강조되며, 달콤하고 부드러운 럼의 풍미가 고기 기름기의 느끼함을 잡아준다는 점이 소비자에게 새로운 소비 동기로 작용하고 있다.

국내 주류 시장은 양적 축소 국면에 접어들었다. 국세청 통계에 따르면 2015년 380만 4,000㎘에서 2025년 298만 8,000㎘로 10년 새 출고량이 21.5% 감소했다. 연간 300만㎘ 미만 출고량은 1998년 이후 27년 만의 일이다. 농림축산식품부 조사에 따르면 월평균 음주일수도 9.0일에서 8.8일로 줄어든 상황이다.

이러한 침체된 시장 속에서 캪틴큐는 칵테일 레시피로 돌파구를 마련했다. 니트나 온더록스뿐 아니라, 펩시 제로 라임과 혼합하는 '큐리브레' 레시피를 통해 20대 젊은 층에게 다가서고 있다. 35도라는 도수가 상대적으로 높은 장벽으로 작용할 수 있으나, 달콤한 맛과 칵테일 활용성으로 이를 극복했다. 캪틴큐는 단순히 옛것을 흉내 낸 복고 상품이 아니라, 세대를 잇는 위로의 잔으로 거듭나고 있다.