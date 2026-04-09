롯데, 투타 완벽 조화로 7연패 탈출… 김진욱 8이닝 역투 빛났다

롯데 자이언츠가 kt 위즈와의 경기에서 승리하며 7연패에서 탈출했다. 김진욱의 호투와 타선의 활약이 돋보였으며, 롯데는 좌완 에이스 계보를 이을 김진욱의 성장을 기대하고 있다.

롯데 자이언츠 가 오랜 부진을 털고 모처럼 투타의 완벽한 조화를 선보이며 7연패의 늪에서 탈출하는 데 성공했다. 김태형 감독의 지휘 아래, 롯데는 8일 부산 사직야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO 리그 kt 위즈 와의 홈경기에서 압도적인 경기력을 과시했다. 홈런 1개를 포함, 총 13개의 안타를 몰아치며 6대 1로 승리, 개막 후 2연승 뒤 7연패로 9위까지 추락했던 부진에서 벗어나 공동 8위로 순위를 끌어올리는 쾌거를 달성했다. 이번 승리는 롯데 팬들에게 희망을 선사했을 뿐만 아니라, 팀의 전반적인 분위기를 쇄신하는 데 크게 기여했다. 특히, 그동안 부진했던 타선이 폭발하며 승리를 견인했다는 점에서 의미가 깊다. 손성빈의 결승타를 시작으로 빅터 레이예스, 전준우가 각각 3안타 1타점을 기록하며 공격을 이끌었고, 김민성은 시즌 첫 홈런을 터뜨리며 승리에 쐐기를 박았다. 이러한 타선 활약은 롯데가 앞으로 더 나은 성적을 낼 수 있다는 긍정적인 신호로 해석된다.

\마운드에서의 돋보이는 활약 또한 승리의 결정적인 요인이었다. 선발 투수 김진욱은 8회까지 100개의 공을 던지며 3피안타 1볼넷 6탈삼진 1실점으로 kt 타선을 완벽하게 봉쇄했다. 과거 롯데의 좌완 에이스 계보를 이었던 주형광, 장원준을 잇는 활약을 기대하게 하는 김진욱의 호투는 롯데 팬들에게 깊은 인상을 심어주었다. 특히, 김진욱은 2021년 롯데에 입단한 이후 부진한 모습을 보여왔으나, 이번 경기를 통해 잠재력을 폭발시키며 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다. 김진욱은 그동안 팔꿈치 부상으로 어려움을 겪었지만, 이번 시즌을 통해 재도약하겠다는 굳은 의지를 보여주고 있다. 롯데는 이번 승리를 통해 김진욱을 중심으로 마운드 전력을 강화하고, 시즌 초반의 부진을 만회하기 위한 노력을 지속할 것으로 보인다. 또한, 김원중, 정철원, 코야마 마사야 등 필승조의 부진을 극복하고, 외국인 투수들의 부활을 이끌어내야 하는 과제를 안고 있다.\롯데의 좌완 에이스 계보는 오랜 역사를 가지고 있다. 주형광은 1990년대 롯데의 마운드를 이끌며 뛰어난 활약을 펼쳤지만, 잦은 부상으로 인해 아쉬움을 남겼다. 이후 장원준이 그 뒤를 이어 롯데의 좌완 에이스로 자리 잡았지만, FA 이적 후 팀을 떠났다. 롯데는 장기간 동안 국내 좌완 에이스 부재에 시달렸고, 김진욱에게 큰 기대를 걸었지만, 그동안 기대에 미치지 못했다. 그러나 김진욱이 이번 경기를 통해 잠재력을 폭발시키면서, 롯데는 다시 한번 좌완 에이스의 부활을 기대할 수 있게 되었다. 김진욱은 이번 시즌 롯데의 5선발로 낙점받아, 앞으로 팀의 핵심 투수로 성장할 가능성을 보여주었다. 롯데는 김진욱의 성장을 지원하고, 팀 전체의 전력을 강화하여 팬들에게 더 많은 승리를 안겨줄 수 있도록 노력해야 할 것이다. 이번 승리를 통해 롯데는 긍정적인 분위기를 이어가고, 남은 시즌 동안 더 좋은 성적을 거둘 수 있기를 기대한다. 김태형 감독의 지휘 아래, 롯데는 끈끈한 팀워크와 선수들의 투지를 바탕으로, 팬들에게 즐거움을 선사할 수 있는 팀으로 거듭나야 할 것이다





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