로맨타지 열풍, 요정과 용의 판타지가 여성 독자를 사로잡다

영국 BBC에 따르면 로맨타지가 젊은 여성 독자 중심으로 소설 시장을 이끄는 장르로 성장했다. 틱톡 북톡 커뮤니티가 판매를 끌어올리는 핵심 통로로 떠올랐다.

영국 BBC는 10일(현지시간) 요정과 마법, 용이 등장하는 판타지에 로맨스를 결합한 ' 로맨타지'가 젊은 여성 독자를 중심으로 소설 시장을 주도하는 장르로 성장했다고 소개했다. 로맨타지 는 로맨스와 판타지를 합친 말로, 최근 세계 서점가에서 존재감을 키우고 있다.

같은 흐름은 한국 콘텐츠에서도 확인된다. 신민아와 이종석이 출연하는 디즈니+ 드라마 작품은 황궁의 권력 다툼과 사랑, 배신에 마법과 변신 같은 판타지 요소를 섞은 이야기로, 지난 3일 공개됐다. 이 드라마는 한국 독자에게 익숙한 '로맨스 판타지', 이른바 '로판'을 원작으로 한다.

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로맨타지 판매 급증과 시장 성장 수치

로맨타지 도서의 성장은 판매 수치로도 드러난다. 미국에서는 2024년 로맨타지 도서 판매액이 6억1000만달러(약 8164억원)에 이를 것으로 전망됐으며, 2023년 판매액 4억5400만달러에서 1년 만에 크게 늘어난 규모다.

영국의 SF·판타지 도서 판매액은 2024년 약 8400만파운드(약 1500억원)로 전년보다 41.3% 늘었다. 같은 기간 로맨스·사가 분야 판매액도 6200만파운드에서 6900만파운드로 증가했다. 출판업계는 틱톡의 독서 커뮤니티 '북톡'과 로맨타지 열풍을 판타지 분야 성장의 주요 요인으로 꼽았다.

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사라 J 마스와 레베카 야로스의 대표작

로맨타지 열풍을 이끈 대표 작가는 미국 작가 사라 J 마스다. 그는 세 개의 판타지 시리즈를 집필했으며, 이 작품들은 서로 연결된 거대한 가상 세계를 이룬다. 세 시리즈의 영어판 누적 판매량은 1억부를 넘어섰다.

사라 J 마스의 대표 시리즈는 19세 여성 페이레가 가족을 부양하기 위해 사냥을 하다 인간 세계와 요정들의 땅을 가르는 장벽을 넘으면서 시작된다. 2015년 첫 권이 출간된 이 시리즈는 2020년 틱톡에서 입소문을 타며 폭발적으로 성장했다. 지난달 27일 출간된 여섯 번째 책은 출간 당일 선주문과 판매를 합쳐 170만부가 팔렸고, 영국에서는 출간 첫 주 18만8914부가 판매됐다. 이는 1998년 관련 집계가 시작된 이후 가장 빠르게 팔린 성인 판타지 소설이라는 기록이다.

또 다른 대표 작가는 레베카 야로스다. 그의 작품은 용을 타는 기사가 되기 위해 훈련받는 여성 주인공의 이야기로, 군사학교와 용, 마법, 전쟁이라는 판타지 설정에 강렬한 로맨스를 결합했다. 미국과 영국에서 베스트셀러에 오른 이 작품은 로맨타지 열풍을 대표하는 또 다른 시리즈로 꼽힌다.

여성 주인공과 독자 반응을 둘러싼 평가

로맨타지의 핵심은 판타지 세계를 배경으로 하면서도 여성 주인공의 사랑과 감정, 선택을 이야기의 중심에 둔다는 점이다. 강력한 권력을 가진 남성 캐릭터가 등장하지만, 여성 주인공이 사건을 이끌고 자신의 운명을 결정하는 구조가 특징이다.

호주 디킨대학교의 조디 맥알리스터 문학·문화 연구 선임강사는 BBC에 로맨타지의 매력으로 여성 주인공의 존재감을 꼽았다. 맥알리스터는 사랑 이야기의 가장 큰 약속은 결국 모든 일이 잘 풀릴 것이라는 믿음이라며, 현실에서는 보장받기 어려운 결말을 소설에서 기대할 수 있다는 점이 독자를 끌어당긴다고 설명했다. 반면 일부 비평가들은 성애 장면이 지나치게 많다며 '요정 포르노'라는 조롱 섞인 표현을 쓰기도 했다.

최근 출간된 여섯 번째 책을 두고도 평가가 엇갈린다. 오랫동안 기다린 세계관으로 돌아왔다는 반응이 있는 반면, 다음 이야기를 위한 준비 단계에 불과하고 등장인물의 변화나 줄거리 전개가 부족하다는 비판도 나왔다.

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북톡 커뮤니티가 흥행을 좌우하는 구조

이 열풍을 키운 핵심 통로는 틱톡의 독서 커뮤니티 '북톡'이다. 독자들은 책을 읽고 감상을 나누는 데 그치지 않고, 좋아하는 남성 캐릭터를 놓고 토론하며 인물들의 관계를 분석하고 다음 권에서 벌어질 일을 추측한다.

시장조사기관 닐슨IQ(NIQ)의 분석에 따르면 2024년 로맨타지 도서를 구매한 사람 가운데 영상 공유 플랫폼을 통해 책을 발견한 비율은 약 15%였다. 2021년 5%에서 세 배로 늘어난 수치로, 틱톡이 단순한 독서 후기 공유 공간을 넘어 출판시장의 흥행을 좌우하는 통로가 됐음을 보여준다.

디즈니+ 드라마 흥행과 한국형 로판의 위치

한국에서도 황궁과 귀족 사회를 배경으로 한 로판이 자리 잡고 있다. 디즈니+ 드라마의 원작 웹툰은 2019년 공개 이후 세계 누적 조회수 약 29억7000만회를 기록했다. 남편에게 이혼을 통보받은 황후 나비에가 서왕국의 왕자 하인리와 재혼을 선언하는 이야기로, 여성 주인공이 자신의 지위와 사랑, 미래를 스스로 선택한다는 점에서 해외 로맨타지와도 통한다.

디즈니+ 드라마는 공개 후 3일간의 시청 기록을 기준으로 디즈니+와 훌루에서 역대 가장 많이 시청된 로컬 오리지널 프리미어에 올랐다. 디즈니는 미국, 영국, 프랑스, 독일 등 50개가 넘는 시장에서 한국 작품 중 시청 순위 1위를 기록했다고 밝혔다.

미국 버지니아공대에서 대중 로맨스를 연구하는 네타 베이커는 미 공영라디오 NPR에 로맨타지 독자들이 이 장르에서 찾는 것은 '주체성'이라고 설명했다. 소설 속에서 여성 주인공이 자신이 사는 세계의 문제를 바꿀 힘을 갖는다는 것이다. 무대와 설정은 달라도 여성 주인공이 사랑과 권력, 자신의 운명을 선택하는 이야기에 독자들이 열광한다는 점은 같다.