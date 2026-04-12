로리 매킬로이, 마스터스 3R 주춤…캐머런 영과 공동 선두

로리 매킬로이가 마스터스 3라운드에서 1오버파를 기록하며 캐머런 영과 공동 선두로 내려앉았다. 2라운드까지 6타 차 선두를 달리던 매킬로이는 아멘 코너에서 부진하며 위기를 맞았다. 캐머런 영은 7타를 줄이며 선두로 올라섰고, 스코티 셰플러도 추격전에 합류했다. 최종 라운드에서 우승 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다.

로리 매킬로이 . AP=연합뉴스 파죽지세의 로리 매킬로이 가 잠시 숨을 골랐다. 12일(한국 시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널 골프클럽에서 개최된 PGA 투어 메이저 대회 마스터스 3라운드에서 매킬로이는 1오버파 73타를 기록했다. 중간 합계 11언더파로 캐머런 영 과 공동 선두를 형성했다. 1라운드에서 5언더파, 2라운드에서 7언더파를 기록하며 압도적인 6타 차 선두로 3라운드를 시작했던 매킬로이에게 예상치 못한 난관이 기다리고 있었다. 마스터스 역사상 2라운드 후 가장 큰 리드를 잡았던 매킬로이였기에, 1946년 이후 2라운드까지 5타 차 이상 선두를 달린 5명의 선수가 모두 우승을 차지했던 전례를 감안하면, 그의 첫 그린 재킷 획득은 시간문제로 보였다. 하지만 오거스타 내셔널은 단순한 승리를 허락하지 않았다. 3라운드에서 매킬로이는 보기로 시작하며 불안한 출발을 보였다.

특히 아멘 코너의 입구인 11번 홀에서 두 번째 샷이 연못에 빠지면서 이 대회 첫 더블보기를 기록하며 잭 니클라우스의 예언과 일치하는 씁쓸한 상황을 맞이했다. 12번 홀에서도 그린을 놓치고 칩샷마저 홀에 미치지 못하며 보기를 추가, 결국 선두 자리를 캐머런 영에게 내주고 2위로 밀려났다. 13번 홀에서 티샷이 오른쪽 소나무 숲으로 들어가 파에 그치는 등, 아멘 코너에서만 3오버파를 기록하며 매킬로이는 흔들리는 모습을 보였다. 이후 한 타를 줄이며 가까스로 공동 선두로 최종 라운드를 시작하게 되었다.\캐머런 영. 로이터=연합뉴스 이날 7타를 줄이며 맹렬한 기세를 보인 캐머런 영은 지난달 '제5의 메이저'로 불리는 플레이어스 챔피언십 우승자라는 점에서 더욱 주목받았다. 흥미롭게도 2024년 플레이어스 챔피언십 우승자 스코티 셰플러, 2025년 우승자 로리 매킬로이가 그 해 마스터스를 제패했던 전례는 영의 우승 가능성에 대한 기대를 높였다. 1라운드 초반 7개 홀에서 4오버파를 기록하며 컷 탈락의 위기에 놓였던 영은 이후 놀라운 반전을 보여주었다. 3라운드까지 버디 17개를 쓸어 담고 보기 2개만을 기록하며 압도적인 경기력을 선보였다. 13번 홀과 17번 홀에서는 행운의 여신이 그를 도왔다. 소나무 숲으로 향했던 그의 볼이 나무에 맞고 페어웨이로 튀어나오면서 위기를 넘길 수 있었다. 영은 매킬로이에 뒤지지 않는 장타 실력의 소유자이기도 하다. 매킬로이가 평균 337야드로 이번 대회 거리 1위를 기록하고 있는 가운데, 영은 325야드로 7위에 랭크되어 있다. 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러 또한 이날 7타를 줄이며 중간 합계 7언더파로 추격전에 뛰어들었다. 만약 매킬로이가 이번 대회에서 우승한다면, 잭 니클라우스, 닉 팔도, 타이거 우즈만이 달성했던 마스터스 2년 연속 우승이라는 대기록을 세우게 된다.\이번 마스터스 3라운드는 예상치 못한 반전과 흥미진진한 승부의 여지를 남기며 최종 라운드에 대한 기대감을 고조시켰다. 매킬로이의 주춤하는 모습과 캐머런 영의 맹렬한 추격, 그리고 스코티 셰플러의 강력한 반격은 마지막 날 치열한 경쟁을 예고했다. 오거스타 내셔널 골프클럽의 까다로운 코스, 그리고 선수들의 챔피언십 경험과 정신력은 우승의 향방을 가르는 중요한 요소가 될 것이다. 1946년 이후 2라운드에서 5타 차 이상 리드를 잡았던 선수가 모두 우승을 차지했던 기록이 과연 이번에도 이어질지, 아니면 새로운 역사가 쓰여질지 귀추가 주목된다. 또한, 매킬로이가 과연 2년 연속 우승을 노리는 셰플러를 꺾고 타이거 우즈, 잭 니클라우스, 닉 팔도와 어깨를 나란히 할 수 있을지, 캐머런 영이 '제5의 메이저' 우승자의 저력을 보여줄 수 있을지, 최종 라운드에서 펼쳐질 뜨거운 경쟁에 전 세계 골프 팬들의 시선이 집중되고 있다





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