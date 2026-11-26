신약 레켐비 등장으로 치매 치료 불평등 심화, 고액 치료비 부담으로 인한 사회적 격차와 국가 차원의 지원 방안 필요성 대두.

신약 레켐비 도입 이후 국내 치매 치료 시장에서 경제적 계층 간 의료 형평성 문제가 심각한 사회적 쟁점으로 부상하고 있다. 알츠하이머 병의 진행을 늦추는 것으로 알려진 레켐비 는 높은 가격으로 인해 치료 접근성에 큰 차이가 발생하고 있으며, 이는 곧 돌봄 부담의 불균형으로 이어지고 있다. 최근 발표된 자료를 통해 신약 처방 현황과 이를 둘러싼 갈등 양상을 살펴보면, 치매가 단순한 의학적 질환을 넘어 사회경제적 구조에 의한 불평등 증폭기 역할을 하고 있음이 드러난다.

레켐비 치료 비용과 현황

레켐비는 1회 접종 비용이 140만원에 달하며, 2주 간격으로 총 36회 투여 시 전액 부담 시 약 5천만원의 치료비가 소요된다. 이는 부부가 식당에서 10개월간 노동해야 벌어들일 수 있는 금액으로, 많은 환자 가족에게 큰 장벽으로 작용한다. 건강보험심사평가원과 더불어민주당 서미화 의원이 제출한 자료에 따르면, 레켐비 국내 처방은 2024년 12월 77명에서 2025년 2451명으로 증가했으며, 2026년 1월부터 9월까지 4568명으로 크게 늘었다. 그러나 전체 치매 환자 중 레켐비를 처방받은 비율은 여전히 낮아, 신약이 일부 계층에 한정되어 활용되고 있다.

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진단과 치료의 사회적 격차

치매 진단 및 치료 접근성은 환자의 사회경제적 지위에 따라 명확히 차별화되고 있다. 경도인지장애를 제외한 60세 이상 치매 환자는 2026년 기준 105만7천여명으로 추정되며, 경도인지장애를 포함하면 2024년 기준 110만8천명이다. 고액 영상 진단 검사인 PET-CT 비용이 100만원 이상으로 비급여 항목인 탓에, 진단 자체가 어려운 사례가 절반 이상을 차지한다. 기초수급자나 노숙 생활을 하는 임종언 씨는 중증 치매 진단을 받고도 초기 치료를 놓쳤으며, 의료급여 지원으로 일부 부담을 덜었지만 일상생활 기능은 계속 저하되고 있다.

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가족의 돌봄 부담과 경제적 한계

치매 환자 가족은 하루 평균 12시간을 돌봄에 할애하며, 요양시설 입소 시 월 60만~100만원의 비용이 발생한다. 이는 소득 수준이 낮은 가정에겐 감당하기 어려운 부담으로 작용한다. 보건복지부 '2023년 치매 실태조사'에 따르면, 치매 진단을 받았으나 치료를 받지 않는 지역사회 거주자 중 7.2%가 경제적 부담을 미치료 이유로 꼽았으며, 60세 이상 노인의 경우 26.3%가 경제 이유로 병의원을 이용하지 않았다. 교육 수준이 낮거나 도시 외 지역에 거주할수록 진단 시기가 늦어지는 통계는 사회경제적 격차가 치매 진행 속도에 직접적인 영향을 미침을 보여준다.

정책의 한계와 향후 방향

2017년 도입된 치매 국가책임제는 중증 환자 지원에 치중했다는 비판을 받고 있다. 신영전 한양대 예방의학과 교수는 레켐비의 효과와 안전성이 엄밀하게 검증된 후 급여화를 추진해야 한다고 강조하며, 국가와 지자체의 책임을 명확히 하는 '돌봄기본법' 제정이 치매 불평등 완화에 필수적이라고 지적했다. 고영초 원장은 진단 비용 부담을 줄이지 않으면 신약 치료 효과도 제한될 것이라고 우려했다. 전문가들은 치매 문제가 개인의 문제가 아니라 사회적 차원의 지원 체계 재편이 필요한 사안임을 강조하며, 지속 가능한 의료 보장 체계 마련을 촉구하고 있다.