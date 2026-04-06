레인지로버 SV 블랙 공개: 성공을 상징하는 블랙 컬러로 럭셔리 SUV 시장 공략

JLR 코리아가 레인지로버 SV 블랙을 출시하며 럭셔리 SUV 시장에 도전장을 내밀었다. 올 블랙 컨셉으로 디자인된 이 모델은 권위와 품격을 상징하는 블랙 컬러를 통해 럭셔리함과 스텔스 감각을 강조한다. 3억 6천만원대의 가격으로 출시된 레인지로버 SV 블랙은 성공을 상징하는 차량으로, 벤츠, BMW, 포르쉐 등 경쟁 모델들과의 경쟁에서 재규어 랜드로버의 위상을 높이는 것을 목표로 한다.

블랙, 성공을 상징하는 컬러가 다시 한번 럭셔리 SUV 시장을 뒤흔든다. JLR 코리아가 선보인 레인지로버 SV 블랙 은 시대를 초월한 럭셔리를 기념하며, 깊은 어둠과 스텔스 감각을 통해 압도적인 존재감을 드러낸다. 2일 천일오토모빌 강남전시장 SV 비스포크 스튜디오에서 공개된 이 모델은 외관부터 실내, 세세한 디테일까지 블랙으로 통일하여 럭셔리 SUV 의 새로운 기준을 제시한다. 벤츠, BMW, 포르쉐 등 기존의 프리미엄 브랜드들이 장악하고 있는 국내 수입차 시장에서 레인지로버 SV 블랙 은 독보적인 존재감을 과시하며, 재규어 랜드로버의 자존심을 되찾는 역할을 수행할 것으로 기대된다. 레인지로버 SV 블랙 은 단순히 검은색 페인트를 칠한 것을 넘어, '올 블랙'이라는 컨셉 아래 모든 요소를 정교하게 디자인했다. 외관은 강렬한 나르빅 글로스 블랙으로 마감되어 시선을 사로잡는다.

전면부의 글로스 블랙 메시 그릴, 보닛 레터링, 23인치 단조 휠, 글로스 블랙 브레이크 캘리퍼, 블랙 세라믹 SV 라운델 등 모든 부분이 블랙으로 통일되어 럭셔리함과 스포티함을 동시에 구현했다. 특히, 눈에 잘 띄지 않도록 섬세하게 처리된 보닛 레터링은 보는 이에게 은은한 고급스러움을 선사한다. 또한, 휠에 적용된 레인지로버 스크립트와 브레이크 캘리퍼의 어두운 톤 브랜딩은 디테일의 중요성을 강조한다. 레인지로버 SV 블랙은 겉으로 드러나는 강렬함과 함께, 실내의 안락함과 고급스러움에도 심혈을 기울였다. 부드러운 새틴 블랙으로 마감된 실내는 니어 아닐린 에보니 가죽 시트, 그라데이션 직사각형 천공 패턴, 싱글 패널 시트 커버 등을 통해 최상의 안락함을 제공한다. 특히, 싱글 패널 시트 커버는 스티치 라인과 이음매를 최소화하여 깔끔하고 정제된 느낌을 준다. 기어 시프트는 시원한 느낌을 주는 새틴 블랙 세라믹으로 마감하여 실내의 고급스러움을 완성했다. 레인지로버 SV 블랙은 단순히 차체를 검게 칠한 것이 아니라, 블랙 컬러가 가진 상징성을 극대화하여 럭셔리 SUV 시장의 새로운 강자로 부상하겠다는 의지를 담고 있다. 블랙은 권위, 품격, 신비, 고급스러움을 상징하는 색상으로, 성공을 상징하는 컬러로 인식되어 왔다. 특히, 한국 시장에서 블랙 컬러는 대기업 회장이나 임원용 차량에 주로 사용되며 성공의 상징으로 여겨진다. 레인지로버 SV 블랙은 이러한 블랙 컬러의 상징성을 통해, 럭셔리 SUV 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고자 한다. 벤츠, BMW 등 기존 강자들과의 경쟁에서 우위를 점하고, 포르쉐에 빼앗긴 '강남 쏘나타·쏘렌토' 타이틀을 되찾아 재규어 랜드로버의 위상을 높이는 것을 목표로 한다. 레인지로버 SV 블랙은 환경 규제로 인해 더 이상 사용하기 어려워진 크롬을 대체하는 역할도 수행하며, 블랙 컬러를 통해 시각적인 고급스러움을 극대화한다. 3억 6천 267만원이라는 높은 가격은 레인지로버 SV 블랙이 진정한 성공을 상징하는 차량임을 보여준다. 이 차량은 단순히 이동 수단이 아닌, 성공한 사람들의 특별한 선택을 위한 상징적인 존재로 자리매김할 것이다. 블랙 컬러의 매혹적인 매력과 레인지로버 SV의 뛰어난 성능, 그리고 럭셔리한 디자인의 조화는 럭셔리 SUV 시장에 새로운 바람을 불어넣을 것이다





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레인지로버 SV 블랙 럭셔리 SUV 블랙 성공

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