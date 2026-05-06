레오 14세 교황, 트럼프 대통령의 이란 핵무기 주장에 강하게 반박

레오 14세 교황이 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 핵무기 보유 용인 주장에 대해 강하게 반박하며, 교회의 평화를 위한 노력을 재확인했다. 교황은 트럼프 대통령의 주장에 대해 교회는 수년간 핵무기에 반대해왔다고 강조했다. 또한, 미국과의 관계에서 평화와 협력을 강조하며, 이란과의 갈등에 대한 군사적 해결을 경계하는 입장을 다시 한 번 밝혔다.

레오 14세 교황 이 5일 로마 교외 카스텔 간돌포의 자신의 거처를 떠나 바티칸 으로 가던 중 기자들과 이야기를 나누고 있다. AP연합뉴스 도널드 트럼프 미국 대통령과 레오 14세 교황 의 충돌이 미국 외교수장의 바티칸 방문을 앞두고도 되풀이됐다. 5일(현지시간) 바티칸 뉴스에 따르면 레오 14세 교황 은 이탈리아 로마 근교의 별장 카스텔 간돌포를 떠나 바티칸 으로 향하면서 취재진에 교회의 사명은 복음을 전하고 평화를 전파하는 것이라고 강조했다.

교황은 만약 누군가 제가 복음을 전하는 것을 비판하고 싶다면 진실에 토대를 두고 그렇게 하라라고 말했다. 이 발언은 전날 트럼프 대통령이 보수 성향의 라디오 토크쇼 ‘휴 휴잇쇼’에 출연해 교황이 이란의 핵무기 보유를 용인한다고 주장한 뒤에 나왔다. 트럼프 대통령은 교황은 이란이 차라리 핵무기를 가져도 좋다는 사실에 관해 이야기하고 싶어하지만 나는 그것이 좋다고 생각하지 않는다며 교황이 가톨릭 신자를 비롯한 많은 이들을 위험에 빠지게 하고 있다고 주장했다. 그는 교황이 이란이 핵무기를 보유해도 그냥 좋다고 생각한다며 비판했다.

이날 레오 14세 교황은 이러한 트럼프 주장에 대해 교회는 수년간 핵무기에 반대하는 입장을 표명해왔으므로 이 점에 대해서는 의심의 여지가 없다고 정면으로 반박했다. 교황은 제가 선출된 순간부터 분명하게 말해왔고 이제 그 기념일(선출일)이 다가오고 있다며 나는 평화가 여러분과 함께하기를이라고 말했다고 강조했다. 레오 14세 교황은 오는 7일로 예정된 마코 루비오 미 국무장관과 만남에 대해 신뢰와 열린 마음에 기반한 좋은 대화가 될 것이라고 기대했다. 다만 그가 언급하려는 이슈들은 오늘날 이슈는 아니라고 생각한다.

두고보자며 루비오 국무장관과 이란 전쟁 등 국제 정세에 관해 이야기를 나눌 것인지에 대해서는 말을 아꼈다. 레오 14세 교황은 이란 전쟁 발발 후 여러 차례 전쟁에 반대 입장을 밝혀왔다. 교황은 특히 이란과의 전쟁에서 군사적 성과를 염원하며 기독교나 예수의 이름을 끌어다 들이는 피트 헤그세스 미 국방장관 등의 행태를 비판했다. 교황은 이번 발언에서 트럼프 대통령의 주장에 대해 강하게 반박하며 교회의 평화를 위한 노력을 재확인했다.

또한, 미국과의 관계에서 평화와 협력을 강조하며, 이란과의 갈등에 대한 군사적 해결을 경계하는 입장을 다시 한 번 밝혔다. 레오 14세 교황은 이번 발언으로 트럼프 대통령과의 갈등이 계속될 것으로 보이며, 미국 정부의 이란 정책에 대한 교황의 비판이 더욱 강화될 것으로 예상된다. 교황은 이번 발언에서 트럼프 대통령의 주장에 대해 강하게 반박하며 교회의 평화를 위한 노력을 재확인했다. 또한, 미국과의 관계에서 평화와 협력을 강조하며, 이란과의 갈등에 대한 군사적 해결을 경계하는 입장을 다시 한 번 밝혔다.

레오 14세 교황은 이번 발언으로 트럼프 대통령과의 갈등이 계속될 것으로 보이며, 미국 정부의 이란 정책에 대한 교황의 비판이 더욱 강화될 것으로 예상된다





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